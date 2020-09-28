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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200928/koronavirus-1577881139.html
В России впервые с июня выявили более 8 тысяч случаев COVID-19
За минувшие сутки в России выявили 8135 заразившихся коронавирусом, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции. Показатель впервые с 16... РИА Новости, 28.09.2020
2020-09-28T12:54
2020-09-28T12:54
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
общество
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<strong>МОСКВА, 28 сен — РИА Новости.</strong> За минувшие сутки в России выявили 8135 заразившихся коронавирусом, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции. Показатель впервые с 16 июня превысил восемь тысяч случаев.Выписаны из больниц за сутки 2702 человека, 61 умер.Новые случаи отмечены в 84 регионах, больше всего их в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> — 2217. Еще 237 инфицированных выявили в <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербурге</a>, 212 — в <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Подмосковье</a>, 193 — в <a href="http://ria.ru/location_Rostovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Ростовской области</a>, 165 — в Нижегородской, 158 — в Воронежской, 151 — в <a href="http://ria.ru/location_KHMAO/" target="_blank" data-auto="true">Ханты-Мансийском автономном округе</a>, 150 — в <a href="http://ria.ru/location_Kemerovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Кемеровской области</a>, 146 — в Свердловской, 144 — на Ставрополье.Меньше всего новых пациентов на <a href="http://ria.ru/location_CHukotka/" target="_blank" data-auto="true">Чукотке</a> — двое, а в Чечне шесть новых случаев. Прироста заболеваемости нет только в Адыгее.Накануне сообщалось о 7867 новых случаях. Темпы прироста за сутки увеличились до 0,7 процента.Общее число инфицированных с начала эпидемии достигло в России 1 159 573, умерли 20 385 человек, вылечились — 945 920.Во всем мире число заболевших COVID-19 перешагнуло за отметку в 33 миллиона, как минимум 995 тысяч из них скончались. Среди наиболее подверженных вирусу SARS-CoV-2 стран, согласно статистике <a href="https://www.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6" target="_blank" rel="nofollow noopener">Университета Джонса Хопкинса</a>, — США (более семи миллионов инфицированных), Индия (свыше шести миллионов) и Бразилия (4,7 миллиона).Россия остается на четвертой строчке, за ней следуют Колумбия, Перу, Мексика, Испания, Аргентина, ЮАР, Франция, Чили, Иран и Великобритания.<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, общество

В России впервые с июня выявили более 8 тысяч случаев COVID-19

12:54 28.09.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник на территории карантинного центра в Коммунарке
Медицинский работник на территории карантинного центра в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. За минувшие сутки в России выявили 8135 заразившихся коронавирусом, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции. Показатель впервые с 16 июня превысил восемь тысяч случаев.
Выписаны из больниц за сутки 2702 человека, 61 умер.
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Новые случаи отмечены в 84 регионах, больше всего их в Москве — 2217. Еще 237 инфицированных выявили в Санкт-Петербурге, 212 — в Подмосковье, 193 — в Ростовской области, 165 — в Нижегородской, 158 — в Воронежской, 151 — в Ханты-Мансийском автономном округе, 150 — в Кемеровской области, 146 — в Свердловской, 144 — на Ставрополье.
Меньше всего новых пациентов на Чукотке — двое, а в Чечне шесть новых случаев. Прироста заболеваемости нет только в Адыгее.
Накануне сообщалось о 7867 новых случаях. Темпы прироста за сутки увеличились до 0,7 процента.
Общее число инфицированных с начала эпидемии достигло в России 1 159 573, умерли 20 385 человек, вылечились — 945 920.
Во всем мире число заболевших COVID-19 перешагнуло за отметку в 33 миллиона, как минимум 995 тысяч из них скончались. Среди наиболее подверженных вирусу SARS-CoV-2 стран, согласно статистике Университета Джонса Хопкинса, — США (более семи миллионов инфицированных), Индия (свыше шести миллионов) и Бразилия (4,7 миллиона).
Россия остается на четвертой строчке, за ней следуют Колумбия, Перу, Мексика, Испания, Аргентина, ЮАР, Франция, Чили, Иран и Великобритания.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Кто на пике: динамика COVID-19 в мегаполисах - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
24 сентября, 07:55Инфографика
Кто на пике: динамика COVID-19 в мегаполисах
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - ОбществоОбщество
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