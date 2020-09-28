https://ria.ru/20200928/koronavirus-1577869044.html
В России за сутки 2702 человека вылечились от коронавируса
За сутки в России выписаны 2702 человека после COVID-19, за все время - 945 920, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 28.09.2020
2020-09-28T10:32
2020-09-28T10:32
2020-09-28T10:32
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/19/1577783624_0:0:2852:1605_1400x0_80_0_0_e0c5e81614313a76ad61c80257487b50.jpg
<strong>МОСКВА, 28 сен - РИА Новости.</strong> За сутки в России выписаны 2702 человека после COVID-19, за все время - 945 920, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/19/1577783624_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_c0e2cedee5e22f1caaad717d1012fdb5.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, общество