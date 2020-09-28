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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200928/koronavirus-1577869015.html
В России выявили 8135 новых случаев коронавируса
За сутки в 84 российских регионах зарегистрировали 8135 новых случаев COVID-19, у 27% больных симптомов нет. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 28.09.2020
2020-09-28T10:32
2020-09-28T12:54
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
общество
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<strong>МОСКВА, 28 сен —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> За сутки в 84 российских регионах зарегистрировали 8135 новых случаев <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a>, у 27% больных симптомов нет. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.Выздоровели за сутки 2702 человека, 61 умер.Показатель превысил восемь тысяч случаев впервые с середины июня.Так, лидирует по числу выявленных больных Москва (2217), за ней идут Санкт-Петербург (237), Подмосковье (212), Ростовская (193), Нижегородская (165), Воронежская область (158), Ханты-Мансийский АО (151), Кемеровская область (150), Свердловская область (146) и Ставрополье (144). В то же время меньше всего новых пациентов в Севастополе (23), Еврейской АО (15), Чечне (шесть) и на Чукотке (двое).Накануне сообщалось о 7867 случаях (темпы прироста увеличились до 0,7 процента). Всего с начала эпидемии в России зафиксировали 1 159 573 заразившихся коронавирусом. Погибли свыше 20,3 тысячи человек, более 945 тысяч вылечились.Во всем мире число заболевших COVID-19 перешагнуло за отметку в 33 миллиона, как минимум 995 тысяч из них скончались. Среди наиболее подверженных вирусу SARS-CoV-2 стран, согласно статистике Университета Джонса Хопкинса, — <a href="https://ria.ru/location_United_States/" target="_blank">Соединенные Штаты Америки</a> (там зафиксировано более 7,1 миллиона инфицированных), Индия (6,07 миллиона) и Бразилия (4,7 миллиона).Россия остается на четвертой строчке, опережая Колумбию, Перу, Мексику, Испанию, Аргентину, ЮАР, Францию, Чили, Иран и Великобританию.<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.
https://radiosputnik.ria.ru/20200925/koronavirus-1577791536.html
https://ria.ru/20200928/lekarstva-1577786683.html
https://ria.ru/20200928/koronavirus-1577863088.html
ну вот, народ вернулся с югов. хааа
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Ёшкин кот.......
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РИА Новости
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353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество

В России выявили 8135 новых случаев коронавируса

10:32 28.09.2020 (обновлено: 12:54 28.09.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкБригада скорой медицинской помощи доставила пациента в карантинный центр в Коммунарке
Бригада скорой медицинской помощи доставила пациента в карантинный центр в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. За сутки в 84 российских регионах зарегистрировали 8135 новых случаев COVID-19, у 27% больных симптомов нет. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.
Выздоровели за сутки 2702 человека, 61 умер.
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Так, лидирует по числу выявленных больных Москва (2217), за ней идут Санкт-Петербург (237), Подмосковье (212), Ростовская (193), Нижегородская (165), Воронежская область (158), Ханты-Мансийский АО (151), Кемеровская область (150), Свердловская область (146) и Ставрополье (144). В то же время меньше всего новых пациентов в Севастополе (23), Еврейской АО (15), Чечне (шесть) и на Чукотке (двое).
Накануне сообщалось о 7867 случаях (темпы прироста увеличились до 0,7 процента). Всего с начала эпидемии в России зафиксировали 1 159 573 заразившихся коронавирусом. Погибли свыше 20,3 тысячи человек, более 945 тысяч вылечились.
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Во всем мире число заболевших COVID-19 перешагнуло за отметку в 33 миллиона, как минимум 995 тысяч из них скончались. Среди наиболее подверженных вирусу SARS-CoV-2 стран, согласно статистике Университета Джонса Хопкинса, — Соединенные Штаты Америки (там зафиксировано более 7,1 миллиона инфицированных), Индия (6,07 миллиона) и Бразилия (4,7 миллиона).
Россия остается на четвертой строчке, опережая Колумбию, Перу, Мексику, Испанию, Аргентину, ЮАР, Францию, Чили, Иран и Великобританию.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияОбщество
Популярные комментарии
ну вот, народ вернулся с югов. хааа
28 сентября, 11:07
Я В ТАНКЕЯ В ТАНКЕ
1010106
Ёшкин кот.......
28 сентября, 10:55
Егор ПанкратовЕгор Панкратов
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