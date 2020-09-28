https://ria.ru/20200928/koronavirus-1577860053.html

В Москве и Подмосковье ввели новые меры для людей 65+ из-за COVID-19

Власти Москвы и Подмосковья сообщили о введении новых мер для пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями, им рекомендуется оставаться дома и избегать... РИА Новости, 28.09.2020

2020-09-28T00:26

2020-09-28T00:26

2020-09-28T00:26

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

сергей собянин

андрей воробьев

москва

общество

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<strong>МОСКВА, 28 сен - РИА Новости.</strong> Власти Москвы и Подмосковья сообщили о введении новых мер для пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями, им рекомендуется оставаться дома и избегать лишних контактов, работодателям рекомендуют перевести сотрудников на дистанционную работу.О введении таких рекомендаций сообщили <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a> и <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Vorobev/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Воробьев</a>.Первый замруководителя пресс-службы мэра столицы Борис Булай сообщил РИА Новости, что мэрия также будет переводить максимально возможное количество людей из правительства и подведомственных структур на удаленную работу. Позже источник, знакомый с ситуацией сообщил РИА Новости, что треть сотрудников правительства <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> из тех, кто вернулся в офисы, снова уйдут на "удаленку".#сидимдомаСобянин обратился к москвичам старшего поколения и гражданам, страдающим хроническими заболеваниями, с просьбой оставаться дома, чтобы уберечь себя от риска заболеть коронавирусом. Им не следует без особой необходимости выходить из дома или покидать загородный садовый участок.Мэр также призвал временно отказаться от контактов с родственниками и знакомыми, которые проживают отдельно.При этом прогулки и занятия физкультурой на воздухе не ограничиваются, однако рекомендуется ежедневные покупки и оплату счетов следует поручить более молодым членам семьи. В случае если это невозможно, то ходить в магазины и аптеки нужно как можно реже и обязательно в масках и перчатках, так как при отсутствии средств защиты могут не пустить в магазин или даже оштрафовать.Работающим людям из группы риска настоятельно рекомендуется перейти в дистанционный формат или взять отпуск. При необходимости им будут выданы больничные листы. Для его получения гражданам следует обращаться по телефону горячей линии 8-495-870-45-09.Собянин подчеркнул, что москвичи старшего поколения понимают всю серьезность складывающейся ситуации, поэтому блокировать социальные карты не будут.Работа на удаленкеВласти Москвы обратились к руководителям предприятий и организаций с просьбой перевести в удаленный режим как можно больше сотрудников, но без ущерба для основных рабочих процессов и интересов потребителей. Так, в мэрии Москвы с понедельника на удаленку перейдет 30% персонала.Также власти призывают работодателей обеспечить строгое соблюдение мер санитарно-эпидемиологической безопасности на рабочих местах, включая дезинфекцию, использование средств индивидуальной защиты, социальную дистанцию, измерение температуры работников и тестирование на COVID-19.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20200927/koronavirus-1577834149.html

https://ria.ru/20200927/koronavirus-1577833649.html

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россия

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, сергей собянин, андрей воробьев, москва, общество