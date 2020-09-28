https://ria.ru/20200928/koronavirus-1577860053.html
В Москве и Подмосковье ввели новые меры для людей 65+ из-за COVID-19
Власти Москвы и Подмосковья сообщили о введении новых мер для пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями, им рекомендуется оставаться дома и избегать... РИА Новости, 28.09.2020
2020-09-28T00:26
2020-09-28T00:26
2020-09-28T00:26
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
сергей собянин
андрей воробьев
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 28 сен - РИА Новости.</strong> Власти Москвы и Подмосковья сообщили о введении новых мер для пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями, им рекомендуется оставаться дома и избегать лишних контактов, работодателям рекомендуют перевести сотрудников на дистанционную работу.О введении таких рекомендаций сообщили <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a> и <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Vorobev/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Воробьев</a>.Первый замруководителя пресс-службы мэра столицы Борис Булай сообщил РИА Новости, что мэрия также будет переводить максимально возможное количество людей из правительства и подведомственных структур на удаленную работу. Позже источник, знакомый с ситуацией сообщил РИА Новости, что треть сотрудников правительства <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> из тех, кто вернулся в офисы, снова уйдут на "удаленку".#сидимдомаСобянин обратился к москвичам старшего поколения и гражданам, страдающим хроническими заболеваниями, с просьбой оставаться дома, чтобы уберечь себя от риска заболеть коронавирусом. Им не следует без особой необходимости выходить из дома или покидать загородный садовый участок.Мэр также призвал временно отказаться от контактов с родственниками и знакомыми, которые проживают отдельно.При этом прогулки и занятия физкультурой на воздухе не ограничиваются, однако рекомендуется ежедневные покупки и оплату счетов следует поручить более молодым членам семьи. В случае если это невозможно, то ходить в магазины и аптеки нужно как можно реже и обязательно в масках и перчатках, так как при отсутствии средств защиты могут не пустить в магазин или даже оштрафовать.Работающим людям из группы риска настоятельно рекомендуется перейти в дистанционный формат или взять отпуск. При необходимости им будут выданы больничные листы. Для его получения гражданам следует обращаться по телефону горячей линии 8-495-870-45-09.Собянин подчеркнул, что москвичи старшего поколения понимают всю серьезность складывающейся ситуации, поэтому блокировать социальные карты не будут.Работа на удаленкеВласти Москвы обратились к руководителям предприятий и организаций с просьбой перевести в удаленный режим как можно больше сотрудников, но без ущерба для основных рабочих процессов и интересов потребителей. Так, в мэрии Москвы с понедельника на удаленку перейдет 30% персонала.Также власти призывают работодателей обеспечить строгое соблюдение мер санитарно-эпидемиологической безопасности на рабочих местах, включая дезинфекцию, использование средств индивидуальной защиты, социальную дистанцию, измерение температуры работников и тестирование на COVID-19.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20200927/koronavirus-1577834149.html
https://ria.ru/20200927/koronavirus-1577833649.html
3
россия
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, сергей собянин, андрей воробьев, москва, общество
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Власти Москвы и Подмосковья сообщили о введении новых мер для пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями, им рекомендуется оставаться дома и избегать лишних контактов, работодателям рекомендуют перевести сотрудников на дистанционную работу.
О введении таких рекомендаций сообщили Сергей Собянин
и Андрей Воробьев
.
Первый замруководителя пресс-службы мэра столицы Борис Булай сообщил РИА Новости, что мэрия также будет переводить максимально возможное количество людей из правительства и подведомственных структур на удаленную работу. Позже источник, знакомый с ситуацией сообщил РИА Новости, что треть сотрудников правительства Москвы
из тех, кто вернулся в офисы, снова уйдут на "удаленку".
#сидимдома
Собянин обратился к москвичам старшего поколения и гражданам, страдающим хроническими заболеваниями, с просьбой оставаться дома, чтобы уберечь себя от риска заболеть коронавирусом. Им не следует без особой необходимости выходить из дома или покидать загородный садовый участок.
Мэр также призвал временно отказаться от контактов с родственниками и знакомыми, которые проживают отдельно.
При этом прогулки и занятия физкультурой на воздухе не ограничиваются, однако рекомендуется ежедневные покупки и оплату счетов следует поручить более молодым членам семьи. В случае если это невозможно, то ходить в магазины и аптеки нужно как можно реже и обязательно в масках и перчатках, так как при отсутствии средств защиты могут не пустить в магазин или даже оштрафовать.
Работающим людям из группы риска настоятельно рекомендуется перейти в дистанционный формат или взять отпуск. При необходимости им будут выданы больничные листы. Для его получения гражданам следует обращаться по телефону горячей линии 8-495-870-45-09.
Собянин подчеркнул, что москвичи старшего поколения понимают всю серьезность складывающейся ситуации, поэтому блокировать социальные карты не будут.
Работа на удаленке
Власти Москвы обратились к руководителям предприятий и организаций с просьбой перевести в удаленный режим как можно больше сотрудников, но без ущерба для основных рабочих процессов и интересов потребителей. Так, в мэрии Москвы с понедельника на удаленку перейдет 30% персонала.
Также власти призывают работодателей обеспечить строгое соблюдение мер санитарно-эпидемиологической безопасности на рабочих местах, включая дезинфекцию, использование средств индивидуальной защиты, социальную дистанцию, измерение температуры работников и тестирование на COVID-19.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.