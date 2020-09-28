https://ria.ru/20200928/konflikt-1577915442.html

Алиев призвал урегулировать конфликт в Карабахе через резолюции СБ ООН

Президент Азербайджана Ильхам Алиев на видеоконференции с генсеком ООН Антониу Гутеррешом заявил, что конфликт вокруг Нагорного Карабаха должен быть... РИА Новости, 28.09.2020

2020-09-28T21:13

2020-09-28T21:13

2020-09-28T21:25

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

совет безопасности оон

нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

в мире

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<strong>БАКУ, 28 сен – РИА Новости.</strong> Президент Азербайджана <a href="http://ria.ru/person_Ilkham_Aliev/" target="_blank" data-auto="true">Ильхам Алиев</a> на видеоконференции с генсеком ООН Антониу Гутеррешом заявил, что конфликт вокруг Нагорного Карабаха должен быть урегулирован на основе резолюций <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Bezopasnosti_OON/" target="_blank" data-auto="true">Совбеза ООН</a>.Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> во главе с тремя сопредседателями - Россией, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Францией</a>. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армения</a> защищает интересы непризнанной республики, так как <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">НКР</a> не является стороной переговоров.

Damir Aliev Ну и зря! ООН это импотентская организация и будет ратовать за восстановление статус-кво. чтобы Карабах по прежнему был оккупирован Арменией. тем более у армян в США и Франции большое лобби и их диаспоры там многочисленны и успешны. в отличии от турецких и азербайджанских диаспор 14

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нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

совет безопасности оон, нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, в мире