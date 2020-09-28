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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20200928/khramy-1577881197.html
В пандемию в Москве построили около 20 храмов
Восемнадцать церквей возвели в Москве в 2020 году по Программе строительства православных храмов, говорится в сообщении пресс-службы депутата Госдумы, куратора... РИА Новости, 28.09.2020
2020-09-28T12:55
2020-09-28T13:35
религия
госдума рф
религия и мировоззрение
новости - религия и мировоззрение
владимир ресин
москва
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<strong>МОСКВА, 28 сен – РИА Новости.</strong> Восемнадцать церквей возвели в Москве в 2020 году по Программе строительства православных храмов, говорится в сообщении пресс-службы депутата Госдумы, куратора программы Владимира Ресина."По Москве только в этом году уже сдано девять храмов, и готовится к сдаче в эксплуатацию еще девять храмов. Итого в этом году, несмотря на пандемию, строителями сделан рывок: завершено возведение фактически 18 храмов. И мы начали в 2020 году еще строительство минимум 10-12 объектов по всей Москве", - сказал Ресин.Он отметил, что, таким образом, в столице в 2020 году перевыполнят общий план программы по сдаче объектов.Среди объектов, которые планируют сдать до конца года – храм иконы Божией Матери "Споручница грешных" на улице Камова, храм равноапостольного князя Владимира на улице Перовской и храм иконы Божией Матери "Взыскание погибших" на шоссе Энтузиастов.Программа строительства православных храмов в Москве, которая ранее называлась "Программа 200 храмов", инициирована патриархом Московским и вся Руси Кириллом в 2009 году и реализуется на пожертвования.
https://ria.ru/20190610/1555459353.html
лучше бы инфекционные больницы строили, и обеспечили те больницы что есть полностью ИВЛ
11
Это безусловно лучшее средство от ковида. Вот бы ещё влияло на чувство голода и жажды, а то приходится постоянно завтракать, обедать и ужинать.
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религия, госдума рф, новости - религия и мировоззрение, владимир ресин, москва

В пандемию в Москве построили около 20 храмов

12:55 28.09.2020 (обновлено: 13:35 28.09.2020)
279
© Пресс-служба депутата Госдумы Владимира РесинаГлавный храм МЧС России в Москве
Главный храм МЧС России в Москве - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
© Пресс-служба депутата Госдумы Владимира Ресина
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 сен – РИА Новости. Восемнадцать церквей возвели в Москве в 2020 году по Программе строительства православных храмов, говорится в сообщении пресс-службы депутата Госдумы, куратора программы Владимира Ресина.
"По Москве только в этом году уже сдано девять храмов, и готовится к сдаче в эксплуатацию еще девять храмов. Итого в этом году, несмотря на пандемию, строителями сделан рывок: завершено возведение фактически 18 храмов. И мы начали в 2020 году еще строительство минимум 10-12 объектов по всей Москве", - сказал Ресин.
Он отметил, что, таким образом, в столице в 2020 году перевыполнят общий план программы по сдаче объектов.
Деревянная Покровская часовня в Раменках - РИА Новости, 1920, 10.06.2019
10 июня 2019, 18:30Религия и мировоззрение
Ресин рассказал о темпах строительства храмов в Москве
Среди объектов, которые планируют сдать до конца года – храм иконы Божией Матери "Споручница грешных" на улице Камова, храм равноапостольного князя Владимира на улице Перовской и храм иконы Божией Матери "Взыскание погибших" на шоссе Энтузиастов.
Программа строительства православных храмов в Москве, которая ранее называлась "Программа 200 храмов", инициирована патриархом Московским и вся Руси Кириллом в 2009 году и реализуется на пожертвования.
12400320
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Религия и мировоззрениеРелигияГосдума РФНовости - Религия и мировоззрениеВладимир РесинМосква
Популярные комментарии
лучше бы инфекционные больницы строили, и обеспечили те больницы что есть полностью ИВЛ
28 сентября, 12:56
Damir AlievDamir Aliev
900002
Это безусловно лучшее средство от ковида. Вот бы ещё влияло на чувство голода и жажды, а то приходится постоянно завтракать, обедать и ужинать.
28 сентября, 13:03
generalKleon .generalKleon .
810002
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