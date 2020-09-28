https://ria.ru/20200928/karantin-1577899999.html

Попова оценила вероятность введения ограничений из-за коронавируса

Прямых оснований для введения карантинных мер на сегодня нет, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 28.09.2020

2020-09-28T16:56

2020-09-28T16:56

2020-09-28T18:33

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

анна попова

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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<strong>МОСКВА, 28 сен</strong> <strong>— РИА Новости.</strong> Прямых оснований для введения карантинных мер на сегодня нет, заявила глава <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a> <a href="http://ria.ru/person_Anna_Popova/" target="_blank" data-auto="true">Анна Попова</a>.По словам Поповой, коронавирусу, очевидно, свойственна сезонность, поскольку он ведет себя как респираторный вирус, поэтому и наблюдается прирост новых случаев заражения.Так, иммунитет к коронавирусу имеют 24-25% москвичей, 50% жителей Калининграда, а также 40% населения Ленинградской области, добавила Попова.По последним данным, с начала марта в России выявили 1 159 573 случая <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a>. Более 20,3 тысячи пациентов с коронавирусом скончались, почти 946 тысячам удалось победить инфекцию. За последние сутки зарегистрировали 8135 новых заболевших: больше всего в Москве (2217 случаев, хотя еще в четверг этот показатель был вдвое ниже).На прошлой неделе мэр столицы Сергей Собянин отметил, что эпидемиологическая ситуация в городе усложняется. Он попросил крупнейшие московские компании перевести сотрудников на удаленку "без ущерба для основных рабочих процессов и интересов потребителей". Пожилым людям и страдающим хроническими заболеваниями рекомендовали по возможности взять больничный или отпуск, не выходить лишний раз на улицу и избегать лишних контактов.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.

https://ria.ru/20200928/koronavirus-1577883702.html

https://ria.ru/20200928/shtrafy-1577864915.html

Денис Носков А завтра Попова в реанимации 34

SkyLark Project Вероятность карантина 146% 34

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество