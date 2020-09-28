Попова оценила вероятность введения ограничений из-за коронавируса
16:56 28.09.2020 (обновлено: 18:33 28.09.2020)
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Прямых оснований для введения карантинных мер на сегодня нет, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Еще раз: если мы будем следовать тем рекомендациям, которые сегодня есть, если мы будем защищать себя, если мы будем ходить в маске, если мы будем правильно обрабатывать руки и предметы вокруг себя и заботиться о своих близких", — сказала она в эфире радио "Комсомольская правда".
По словам Поповой, коронавирусу, очевидно, свойственна сезонность, поскольку он ведет себя как респираторный вирус, поэтому и наблюдается прирост новых случаев заражения.
"Мы проводим исследования с конца июня, и мы понимаем, что иммунитет в популяции вырабатывается, в разных субъектах по-разному, в зависимости от того, сколько людей переболело симптомно или бессимптомно, а в исследование попадали в основном люди, которые не болели, у которых в анамнезе болезни нет", — рассказала руководитель Роспотребнадзора.
Так, иммунитет к коронавирусу имеют 24-25% москвичей, 50% жителей Калининграда, а также 40% населения Ленинградской области, добавила Попова.
По последним данным, с начала марта в России выявили 1 159 573 случая COVID-19. Более 20,3 тысячи пациентов с коронавирусом скончались, почти 946 тысячам удалось победить инфекцию. За последние сутки зарегистрировали 8135 новых заболевших: больше всего в Москве (2217 случаев, хотя еще в четверг этот показатель был вдвое ниже).
На прошлой неделе мэр столицы Сергей Собянин отметил, что эпидемиологическая ситуация в городе усложняется. Он попросил крупнейшие московские компании перевести сотрудников на удаленку "без ущерба для основных рабочих процессов и интересов потребителей". Пожилым людям и страдающим хроническими заболеваниями рекомендовали по возможности взять больничный или отпуск, не выходить лишний раз на улицу и избегать лишних контактов.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.