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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200928/karantin-1577899999.html
Попова оценила вероятность введения ограничений из-за коронавируса
Прямых оснований для введения карантинных мер на сегодня нет, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 28.09.2020
2020-09-28T16:56
2020-09-28T18:33
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
анна попова
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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<strong>МОСКВА, 28 сен</strong> <strong>— РИА Новости.</strong> Прямых оснований для введения карантинных мер на сегодня нет, заявила глава <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a> <a href="http://ria.ru/person_Anna_Popova/" target="_blank" data-auto="true">Анна Попова</a>.По словам Поповой, коронавирусу, очевидно, свойственна сезонность, поскольку он ведет себя как респираторный вирус, поэтому и наблюдается прирост новых случаев заражения.Так, иммунитет к коронавирусу имеют 24-25% москвичей, 50% жителей Калининграда, а также 40% населения Ленинградской области, добавила Попова.По последним данным, с начала марта в России выявили 1 159 573 случая <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a>. Более 20,3 тысячи пациентов с коронавирусом скончались, почти 946 тысячам удалось победить инфекцию. За последние сутки зарегистрировали 8135 новых заболевших: больше всего в Москве (2217 случаев, хотя еще в четверг этот показатель был вдвое ниже).На прошлой неделе мэр столицы Сергей Собянин отметил, что эпидемиологическая ситуация в городе усложняется. Он попросил крупнейшие московские компании перевести сотрудников на удаленку "без ущерба для основных рабочих процессов и интересов потребителей". Пожилым людям и страдающим хроническими заболеваниями рекомендовали по возможности взять больничный или отпуск, не выходить лишний раз на улицу и избегать лишних контактов.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.
https://ria.ru/20200928/koronavirus-1577883702.html
https://ria.ru/20200928/shtrafy-1577864915.html
А завтра Попова в реанимации
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Вероятность карантина 146%
34
23
РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

Попова оценила вероятность введения ограничений из-за коронавируса

16:56 28.09.2020 (обновлено: 18:33 28.09.2020)
49826
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМосква во время режима самоизоляции жителей
Москва во время режима самоизоляции жителей - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Прямых оснований для введения карантинных мер на сегодня нет, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Еще раз: если мы будем следовать тем рекомендациям, которые сегодня есть, если мы будем защищать себя, если мы будем ходить в маске, если мы будем правильно обрабатывать руки и предметы вокруг себя и заботиться о своих близких", — сказала она в эфире радио "Комсомольская правда".
По словам Поповой, коронавирусу, очевидно, свойственна сезонность, поскольку он ведет себя как респираторный вирус, поэтому и наблюдается прирост новых случаев заражения.
"Мы проводим исследования с конца июня, и мы понимаем, что иммунитет в популяции вырабатывается, в разных субъектах по-разному, в зависимости от того, сколько людей переболело симптомно или бессимптомно, а в исследование попадали в основном люди, которые не болели, у которых в анамнезе болезни нет", — рассказала руководитель Роспотребнадзора.
Так, иммунитет к коронавирусу имеют 24-25% москвичей, 50% жителей Калининграда, а также 40% населения Ленинградской области, добавила Попова.
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На прошлой неделе мэр столицы Сергей Собянин отметил, что эпидемиологическая ситуация в городе усложняется. Он попросил крупнейшие московские компании перевести сотрудников на удаленку "без ущерба для основных рабочих процессов и интересов потребителей". Пожилым людям и страдающим хроническими заболеваниями рекомендовали по возможности взять больничный или отпуск, не выходить лишний раз на улицу и избегать лишних контактов.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыАнна ПоповаЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
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А завтра Попова в реанимации
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ДНДенис Носков
11150125
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