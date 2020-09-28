Посол Армении заявил, что гуманитарные коридоры из Карабаха не нужны
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© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в фотобанкОкрестности жилого дома в городе Мартуни (центр Мартунинского района непризнанной Нагорно-Карабахской Республики) после обстрелов
© Sputnik / Арам Нерсесян
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Посол Армении в РФ Вардан Тоганян в интервью РИА новости опроверг данные, что Ереван прорабатывает организацию гуманитарных коридоров из Нагорного Карабаха, по его словам, необходимости в подобных мерах нет.
Ранее в понедельник некоторые СМИ со ссылкой на посла сообщили, что Армения прорабатывает план эвакуации и гуманитарные коридоры для жителей Нагорного Карабаха.
"Коллеги неправильно интерпретировали: я заявил, что так как бомбят, в том числе Степанакерт - в первый раз после 1992 года - то во время воздушных тревог люди должны находиться в подвалах и бомбоубежищах. И мы прорабатываем варианты и сценарии, как во время этих бомбардировок вывести их в бомбоубежища, а после - вернуть людей обратно в дома и квартиры", - сказал посол.
"Об эвакуации населения, конечно, речь не шла. Необходимости в коридорах нет, у нас есть граница (с Нагорным Карабахом - ред.), она действует, люди нормально уезжают и приезжают, товарооборот идет и так далее", - отметил дипломат.
Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению оборонного ведомства Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись ее мирные населенные пункты, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили военное положение и мобилизацию. Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в Армении впервые.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации. Ряд государств, в том числе РФ и Франция, призвали стороны к сдержанности. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Карабахе.
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.