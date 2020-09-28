https://ria.ru/20200928/karabakh-1577909903.html

Посол Армении заявил, что гуманитарные коридоры из Карабаха не нужны

Посол Армении в РФ Вардан Тоганян в интервью РИА новости опроверг данные, что Ереван прорабатывает организацию гуманитарных коридоров из Нагорного Карабаха, по... РИА Новости, 28.09.2020

2020-09-28T18:54

2020-09-28T18:54

2020-09-28T18:54

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

вардан тоганян

обсе

нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

в мире

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<strong>МОСКВА, 28 сен - РИА Новости.</strong> Посол Армении в РФ <a href="https://ria.ru/person_Vardan_Toganjan" target="_blank">Вардан Тоганян</a> в интервью РИА новости опроверг данные, что Ереван прорабатывает организацию гуманитарных коридоров из <a href="https://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh" target="_blank">Нагорного Карабаха</a>, по его словам, необходимости в подобных мерах нет.Ранее в понедельник некоторые СМИ со ссылкой на посла сообщили, что Армения прорабатывает план эвакуации и гуманитарные коридоры для жителей Нагорного Карабаха."Об эвакуации населения, конечно, речь не шла. Необходимости в коридорах нет, у нас есть граница (с Нагорным Карабахом - ред.), она действует, люди нормально уезжают и приезжают, товарооборот идет и так далее", - отметил дипломат.Минобороны <a href="https://ria.ru/location_Azerbajjdzhan" target="_blank">Азербайджана</a> 27 сентября заявило, что ВС <a href="https://ria.ru/location_Armenia" target="_blank">Армении</a> обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению оборонного ведомства Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись ее мирные населенные пункты, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили военное положение и мобилизацию. Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в Армении впервые.Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации. Ряд государств, в том числе РФ и Франция, призвали стороны к сдержанности. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Карабахе.Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы <a href="https://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_" target="_blank">ОБСЕ</a> во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.

https://ria.ru/20200928/karabakh-1577872619.html

https://ria.ru/20200928/erdogan-1577897728.html

нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вардан тоганян, обсе, нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, в мире