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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20200928/karabakh-1577891591.html
Баку обвинил Ереван в целенаправленных ударах по населенным пунктам
Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов заявил РИА Новости, что за последние сутки Армения выпустила более 1,2 тысячи снарядов по азербайджанским населенным... РИА Новости, 28.09.2020
2020-09-28T14:56
2020-09-28T14:56
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
обострение конфликта в нагорном карабахе
обсе
нагорно-карабахская республика
сша
армения
в мире
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<strong>БАКУ, 28 сен - РИА Новости.</strong> Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов заявил РИА Новости, что за последние сутки <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армения</a> выпустила более 1,2 тысячи снарядов по азербайджанским населенным пунктам.По словам главы азербайджанского МИД, "за последние сутки более 1,2 тысячи снарядов было выпущено по населенным пунктам". "Я не говорю про военные объекты", - отметил он.МО <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению МО Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Нагорно-Карабахской республике</a> сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию. Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Президент Азербайджана утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации. Ряд государств, в том числе РФ и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франция</a>, призвали стороны к сдержанности.Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
https://radiosputnik.ria.ru/20200928/karabakh-1577886944.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200713/1574303786.html
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нагорно-карабахская республика
сша
армения
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обострение конфликта в нагорном карабахе, обсе, нагорно-карабахская республика, сша, армения, в мире

Баку обвинил Ереван в целенаправленных ударах по населенным пунктам

14:56 28.09.2020
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© Sputnik / Asatur Yesayants Военные Армении
Военные Армении - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
© Sputnik / Asatur Yesayants
Читать ria.ru в
БАКУ, 28 сен - РИА Новости. Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов заявил РИА Новости, что за последние сутки Армения выпустила более 1,2 тысячи снарядов по азербайджанским населенным пунктам.
"То, что Армения ведет целенаправленные удары по населенным пунктам - это наша текущая реальность", - заявил он.
Вооруженные силы Азербайджана ведут боевые действия в Нагорном Карабахе. Скриншот видео - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
Вчера, 14:04Сказано в эфире
"Победителей не будет". Эксперты – о ситуации в Нагорном КарабахеБаку и Ереван возлагают вину за эскалацию в Нагорном Карабахе друг на друга. В эфире радио Sputnik ситуацию прокомментировали военный эксперт Юрий Котенок и заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.
По словам главы азербайджанского МИД, "за последние сутки более 1,2 тысячи снарядов было выпущено по населенным пунктам". "Я не говорю про военные объекты", - отметил он.
МО Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению МО Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию. Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Президент Азербайджана утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации. Ряд государств, в том числе РФ и Франция, призвали стороны к сдержанности.
Армянские военные - РИА Новости, 1920, 13.07.2020
13 июля, 21:39Сказано в эфире
Что происходит между Арменией и Азербайджаном? И при чем здесь Карабах?На армяно-азербайджанской границе идут вооружённые столкновения. Обстрелы в Товузском районе начались 12 июля и продолжались всю ночь. Есть сообщения о погибших. Военные ведомства обеих стран обвиняют друг друга в начале конфликта и представляют противоположные версии произошедшего.
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаОбострение конфликта в Нагорном КарабахеОБСЕНагорно-Карабахская РеспубликаСШААрменияВ мире
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