Баку обвинил Ереван в целенаправленных ударах по населенным пунктам
1124
© Sputnik / Asatur Yesayants Военные Армении
© Sputnik / Asatur Yesayants
БАКУ, 28 сен - РИА Новости. Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов заявил РИА Новости, что за последние сутки Армения выпустила более 1,2 тысячи снарядов по азербайджанским населенным пунктам.
"То, что Армения ведет целенаправленные удары по населенным пунктам - это наша текущая реальность", - заявил он.
Вчера, 14:04Сказано в эфире"Победителей не будет". Эксперты – о ситуации в Нагорном КарабахеБаку и Ереван возлагают вину за эскалацию в Нагорном Карабахе друг на друга. В эфире радио Sputnik ситуацию прокомментировали военный эксперт Юрий Котенок и заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.
По словам главы азербайджанского МИД, "за последние сутки более 1,2 тысячи снарядов было выпущено по населенным пунктам". "Я не говорю про военные объекты", - отметил он.
МО Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению МО Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию. Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Президент Азербайджана утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации. Ряд государств, в том числе РФ и Франция, призвали стороны к сдержанности.
13 июля, 21:39Сказано в эфиреЧто происходит между Арменией и Азербайджаном? И при чем здесь Карабах?На армяно-азербайджанской границе идут вооружённые столкновения. Обстрелы в Товузском районе начались 12 июля и продолжались всю ночь. Есть сообщения о погибших. Военные ведомства обеих стран обвиняют друг друга в начале конфликта и представляют противоположные версии произошедшего.
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.