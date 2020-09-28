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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20200928/karabakh-1577887329.html
В Армении заявили о беспрецедентном по плотности огне в Карабахе
Представитель министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян заявил о беспрецедентном по плотности артиллерийском огне на линии соприкосновения в Карабахе. РИА Новости, 28.09.2020
2020-09-28T14:07
2020-09-28T14:07
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
минобороны азербайджана
минобороны армении
арцрун ованнисян
обсе
ильхам алиев
нагорно-карабахская республика
армения
в мире
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<strong>ЕРЕВАН, 28 сен – РИА Новости.</strong> Представитель министерства обороны <a href="https://ria.ru/location_Armenia" target="_blank">Армении</a> Арцрун Ованнисян заявил о беспрецедентном по плотности артиллерийском огне на линии соприкосновения в Карабахе.Минобороны <a href="https://ria.ru/location_Azerbajjdzhan" target="_blank">Азербайджана</a> 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной <a href="https://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic" target="_blank">Нагорно-Карабахской республике</a> сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию. Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения.Президент Азербайджана <a href="https://ria.ru/person_Ilkham_Aliev" target="_blank">Ильхам Алиев</a> утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации. Ряд государств, в том числе РФ и Франция, призвали стороны к сдержанности.Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
https://ria.ru/20200928/karabakh-1577875271.html
если армяне заявляют о "беспрецедентной плотности огня", значит азербайджанцы выстрелили 2, ну максимум 3 раза.
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нагорно-карабахская республика
армения
РИА Новости
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минобороны азербайджана, минобороны армении, арцрун ованнисян, обсе, ильхам алиев, нагорно-карабахская республика, армения, в мире

В Армении заявили о беспрецедентном по плотности огне в Карабахе

14:07 28.09.2020
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© AP Photo / Armenian Defense MinistryБоевые действия в Нагорном Карабахе. Стоп-кадр видео
Боевые действия в Нагорном Карабахе. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
© AP Photo / Armenian Defense Ministry
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 28 сен – РИА Новости. Представитель министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян заявил о беспрецедентном по плотности артиллерийском огне на линии соприкосновения в Карабахе.

"Плотность применения артиллерии, плотность огня беспрецедентна, никогда такой плотности в этом регионе не было. Наши артиллеристы, как всегда, блещут своей грамотностью", - написал Ованнисян в Facebook.

Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию. Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации. Ряд государств, в том числе РФ и Франция, призвали стороны к сдержанности.
Посол Армении в Москве Вардан Тоганян - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
Вчера, 11:48Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
Посол Армении надеется, что Россия сможет остановить эскалацию в Карабахе
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
75629411
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаМинобороны АзербайджанаМинобороны АрменииАрцрун ОваннисянОБСЕИльхам АлиевНагорно-Карабахская РеспубликаАрменияВ мире
Популярные комментарии
если армяне заявляют о "беспрецедентной плотности огня", значит азербайджанцы выстрелили 2, ну максимум 3 раза.
28 сентября, 14:08
Damir AlievDamir Aliev
601004
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