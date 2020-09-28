В Армении заявили о беспрецедентном по плотности огне в Карабахе
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© AP Photo / Armenian Defense MinistryБоевые действия в Нагорном Карабахе. Стоп-кадр видео
© AP Photo / Armenian Defense Ministry
ЕРЕВАН, 28 сен – РИА Новости. Представитель министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян заявил о беспрецедентном по плотности артиллерийском огне на линии соприкосновения в Карабахе.
"Плотность применения артиллерии, плотность огня беспрецедентна, никогда такой плотности в этом регионе не было. Наши артиллеристы, как всегда, блещут своей грамотностью", - написал Ованнисян в Facebook.
Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию. Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации. Ряд государств, в том числе РФ и Франция, призвали стороны к сдержанности.
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.