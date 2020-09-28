В Армении создали езидский отряд для отправки в Карабах
13:36 28.09.2020 (обновлено: 14:10 28.09.2020)
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ЕРЕВАН, 28 сен – РИА Новости. Отряд добровольцев, состоящий из езидов, создан в Армении для отправки в Карабах, заявил в понедельник депутат от езидской общины Рустам Бакоян.
"Вчера вечером мы у храма езидов в селе Акналич сформировали езидский добровольческий отряд и готовы сегодня направиться в Арцах (самоназвание Карабаха – ред.) для защиты нашей общей родины", - сказал Бакоян в ходе обсуждения проекта заявления парламента с осуждением действий Азербайджана в Карабахе.
По его словам, в ходе боев 27 сентября двое езидов получили ранения – один тяжелое, второй – средней тяжести. "Езиды стоят на границе вместе с армянами", - сказал депутат.
МО Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению МО Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию. Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Президент Азербайджана утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации. Ряд государств, в том числе РФ и Франция, призвали стороны к сдержанности.
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.