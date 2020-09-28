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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20200928/karabakh-1577884673.html
В Армении создали езидский отряд для отправки в Карабах
Отряд добровольцев, состоящий из езидов, создан в Армении для отправки в Карабах, заявил в понедельник депутат от езидской общины Рустам Бакоян. РИА Новости, 28.09.2020
2020-09-28T13:36
2020-09-28T14:10
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
обострение конфликта в нагорном карабахе
религия
обсе
нагорно-карабахская республика
сша
армения
в мире
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<strong>ЕРЕВАН, 28 сен – РИА Новости.</strong> Отряд добровольцев, состоящий из езидов, создан в <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> для отправки в Карабах, заявил в понедельник депутат от езидской общины Рустам Бакоян.По его словам, в ходе боев 27 сентября двое езидов получили ранения – один тяжелое, второй – средней тяжести. "Езиды стоят на границе вместе с армянами", - сказал депутат.МО <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению МО Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Нагорно-Карабахской республике</a> сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию. Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Президент Азербайджана утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации. Ряд государств, в том числе РФ и Франция, призвали стороны к сдержанности.Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> во главе с тремя сопредседателями - Россией, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
https://ria.ru/20200928/karabakh-1577869941.html
https://ria.ru/20200928/karabakh-1577875488.html
нагорно-карабахская республика
сша
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обострение конфликта в нагорном карабахе, религия, обсе, нагорно-карабахская республика, сша, армения, в мире

В Армении создали езидский отряд для отправки в Карабах

13:36 28.09.2020 (обновлено: 14:10 28.09.2020)
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© REUTERS / StaffАрмянский солдат в зоне карабахского конфликта
Армянский солдат в зоне карабахского конфликта - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
© REUTERS / Staff
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 28 сен – РИА Новости. Отряд добровольцев, состоящий из езидов, создан в Армении для отправки в Карабах, заявил в понедельник депутат от езидской общины Рустам Бакоян.
"Вчера вечером мы у храма езидов в селе Акналич сформировали езидский добровольческий отряд и готовы сегодня направиться в Арцах (самоназвание Карабаха – ред.) для защиты нашей общей родины", - сказал Бакоян в ходе обсуждения проекта заявления парламента с осуждением действий Азербайджана в Карабахе.
Посол Армении в Москве Вардан Тоганян - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
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По его словам, в ходе боев 27 сентября двое езидов получили ранения – один тяжелое, второй – средней тяжести. "Езиды стоят на границе вместе с армянами", - сказал депутат.
МО Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению МО Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию. Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Президент Азербайджана утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации. Ряд государств, в том числе РФ и Франция, призвали стороны к сдержанности.
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
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