"Играют по-крупному". Эксперт оценил вероятность большой войны в Карабахе
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© РИА Новости / Минобороны Азербайджана / Перейти в фотобанкВооруженные силы Азербайджана ведут боевые действия в Нагорном Карабахе. Скриншот видео
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Армения и Азербайджан, конфликт между которыми обострился в субботу, играют по-крупному, однако власти не пойдут на развязывание полномасштабной войны, заявил РИА Новости заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев.
Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию. Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в Армении впервые. Президент Азербайджана утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.
"Они играют по-крупному, но вряд ли мы здесь увидим полномасштабную войну. Скорее всего, из-за того, что такая война "до победного конца" не входит в интересы правящих кругов ни Еревана, ни Баку", - отметил эксперт.
Суздальцев охарактеризовал текущую ситуацию как обострение противостояния. По его мнению, причины надо искать не только в застарелости конфликта, которому больше 30 лет, но и в обстановке внутри стран. "Азербайджан очень сложно входит во вторую волну коронавируса, он и первую волну проходил очень тяжело, что вызывало напряжение в обществе. Кроме того, весеннее падение цен на нефть (а большая часть экспорта Азербайджана представлена нефтью и газом) страна переживала очень тяжело, экономика находится в кризисе, и это сказывается на ситуации с политическими элитами. На этом играет Армения, потому что (премьер Армении Никол – ред.) Пашинян, который пришел к власти в результате бархатной революции, называет (президента Азербайджана Ильхама – ред.) Алиева, который получил власть почти по наследству, диктатором", - пояснил эксперт. Он добавил, что ситуация в Армении тоже не очень хороша – и в плане пандемии, и в плане экономики.
27 сентября, 11:22Эксперт рассказал, на что готов Баку, чтобы решить карабахский вопрос
Эксперт напомнил, что после прихода Пашиняна к власти были моменты осложнения отношений Москвы и Еревана. "В этом плане интересно, что первое, что сделал Пашинян, когда начались боевые действия на границе Нагорного Карабаха, он позвонил в Москву, рассчитывая на поддержку. Традиционный постсоветский подход", - подчеркнул Суздальцев.
По его словам, сейчас многое будет зависеть от действий России и Турции. "Что ждать? Сейчас мы напряженно смотрим в сторону Анкары, потому что Турция заинтересована в поддержке Азербайджана, она заинтересована присутствовать в Закавказье, быть здесь арбитром. Пошли уже разговоры о том, что здесь должен появиться турецкий спецназ, но пока это вброс информации", - пояснил он.
"Я думаю, проблему можно решить переговорами двух стран, двух столиц – между Москвой и Анкарой", - заключил эксперт.
13 июля, 21:39Сказано в эфиреЧто происходит между Арменией и Азербайджаном? И при чем здесь Карабах?На армяно-азербайджанской границе идут вооружённые столкновения. Обстрелы в Товузском районе начались 12 июля и продолжались всю ночь. Есть сообщения о погибших. Военные ведомства обеих стран обвиняют друг друга в начале конфликта и представляют противоположные версии произошедшего.
Ряд государств, в том числе РФ и Франция, призвали стороны к сдержанности. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.