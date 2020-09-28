https://ria.ru/20200928/karabakh-1577875488.html

"Играют по-крупному". Эксперт оценил вероятность большой войны в Карабахе

Армения и Азербайджан, конфликт между которыми обострился в субботу, играют по-крупному, однако власти не пойдут на развязывание полномасштабной войны, заявил... РИА Новости, 28.09.2020

2020-09-28T11:51

2020-09-28T11:51

2020-09-28T11:51

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

обострение конфликта в нагорном карабахе

обсе

андрей суздальцев

ильхам алиев

нагорно-карабахская республика

москва

сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 28 сен - РИА Новости.</strong> Армения и Азербайджан, конфликт между которыми обострился в субботу, играют по-крупному, однако власти не пойдут на развязывание полномасштабной войны, заявил РИА Новости заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Suzdalcev/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Суздальцев</a>.Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию. Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в Армении впервые. Президент <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.Суздальцев охарактеризовал текущую ситуацию как обострение противостояния. По его мнению, причины надо искать не только в застарелости конфликта, которому больше 30 лет, но и в обстановке внутри стран. "Азербайджан очень сложно входит во вторую волну коронавируса, он и первую волну проходил очень тяжело, что вызывало напряжение в обществе. Кроме того, весеннее падение цен на нефть (а большая часть экспорта Азербайджана представлена нефтью и газом) страна переживала очень тяжело, экономика находится в кризисе, и это сказывается на ситуации с политическими элитами. На этом играет Армения, потому что (премьер Армении Никол – ред.) Пашинян, который пришел к власти в результате бархатной революции, называет (президента Азербайджана Ильхама – ред.) Алиева, который получил власть почти по наследству, диктатором", - пояснил эксперт. Он добавил, что ситуация в Армении тоже не очень хороша – и в плане пандемии, и в плане экономики.Эксперт напомнил, что после прихода Пашиняна к власти были моменты осложнения отношений Москвы и Еревана. "В этом плане интересно, что первое, что сделал Пашинян, когда начались боевые действия на границе <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорного Карабаха</a>, он позвонил в Москву, рассчитывая на поддержку. Традиционный постсоветский подход", - подчеркнул Суздальцев.По его словам, сейчас многое будет зависеть от действий России и Турции. "Что ждать? Сейчас мы напряженно смотрим в сторону Анкары, потому что Турция заинтересована в поддержке Азербайджана, она заинтересована присутствовать в <a href="http://ria.ru/location_Zakavkaze/" target="_blank" data-auto="true">Закавказье</a>, быть здесь арбитром. Пошли уже разговоры о том, что здесь должен появиться турецкий спецназ, но пока это вброс информации", - пояснил он.Ряд государств, в том числе РФ и Франция, призвали стороны к сдержанности. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> во главе с тремя сопредседателями - Россией, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.

https://ria.ru/20200928/karabakh-1577874969.html

https://ria.ru/20200927/baku-1577834575.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200713/1574303786.html

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нагорно-карабахская республика

москва

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обострение конфликта в нагорном карабахе, обсе, андрей суздальцев, ильхам алиев, нагорно-карабахская республика, москва, сша, в мире