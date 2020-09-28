В Карабахе заявили, что вернули ряд утерянных ранее позиций
08:17 28.09.2020 (обновлено: 08:56 28.09.2020)
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© РИА Новости / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкАртиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
ЕРЕВАН, 28 сен — РИА Новости. Министерство обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики заявило о возвращении за ночь ряда утерянных ранее позиций на линии соприкосновения.
"Ночью продолжались интенсивные боевые действия на южном, юго-восточном и северном направлениях линии фронта. Подразделения Армии обороны (Карабаха. — Прим. ред.) в результате контратаки нанесли большие потери живой силе и военной технике противника", — добавляется в сообщении, размещенном на сайте ведомства.
Обострение в Нагорном Карабахе
Ситуация на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе обострилась в воскресенье утром. В непризнанной республике заявили, что азербайджанские военные открыли огонь по ее территории, в том числе по столице Степанакерту. Есть жертвы среди мирного населения.
Баку и Ереван возлагают вину за эскалацию друг на друга. Минобороны Азербайджана утверждает, что обстрелы начала армянская сторона, а азербайджанские силы проводят контрнаступательную операцию. Армянские военные заявляют, что Карабах подвергся воздушным и ракетным атакам со стороны Азербайджана.
13 июля, 21:39Сказано в эфиреЧто происходит между Арменией и Азербайджаном? И при чем здесь Карабах?На армяно-азербайджанской границе идут вооружённые столкновения. Обстрелы в Товузском районе начались 12 июля и продолжались всю ночь. Есть сообщения о погибших. Военные ведомства обеих стран обвиняют друг друга в начале конфликта и представляют противоположные версии произошедшего.
Власти Армении ввели в стране военное положение и объявили всеобщую мобилизацию. То же самое сделало руководство непризнанной Нагорно-Карабахской Республики.
Российский МИД призывал Баку и Ереван немедленно прекратить огонь и приступить к переговорам.
Карабахский конфликт начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В результате вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.