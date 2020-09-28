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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20200928/karabakh-1577863622.html
В Карабахе заявили, что вернули ряд утерянных ранее позиций
Министерство обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики заявило о возвращении за ночь ряда утерянных ранее позиций на линии соприкосновения. РИА Новости, 28.09.2020
2020-09-28T08:17
2020-09-28T08:56
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
обострение конфликта в нагорном карабахе
обсе
нагорно-карабахская республика
сша
армения
в мире
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<strong>ЕРЕВАН, 28 сен — РИА Новости.</strong> Министерство обороны непризнанной <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Нагорно-Карабахской республики</a> заявило о возвращении за ночь ряда утерянных ранее позиций на линии соприкосновения.Обострение в Нагорном КарабахеСитуация на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе обострилась в воскресенье утром. В непризнанной республике заявили, что азербайджанские военные открыли огонь по ее территории, в том числе по столице <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank">Степанакерту</a>. Есть жертвы среди мирного населения.<a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank">Баку</a> и <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank">Ереван</a> возлагают вину за эскалацию друг на друга. <a href="http://ria.ru/organization_Minoborony_Azerbajjdzhana/" target="_blank">Минобороны Азербайджана</a> утверждает, что обстрелы начала армянская сторона, а азербайджанские силы проводят контрнаступательную операцию. Армянские военные заявляют, что Карабах подвергся воздушным и ракетным атакам со стороны <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank">Азербайджана</a>.Власти Армении ввели в стране военное положение и объявили всеобщую мобилизацию. То же самое сделало руководство непризнанной Нагорно-Карабахской Республики.Российский МИД призывал Баку и Ереван немедленно прекратить огонь и приступить к переговорам.Карабахский конфликт начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В результате вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
https://radiosputnik.ria.ru/20200713/1574303786.html
https://ria.ru/20200927/karabakh-1577852401.html
война идет между Азербайджаном и Арменией на территории Азербайджана ка известно Армения окупировала часть азербайджана
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99% Азербайджан под управлением госдепа начал операцию для снятия внимания России с Беларуссии... что-то готовят...
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нагорно-карабахская республика
сша
армения
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обострение конфликта в нагорном карабахе, обсе, нагорно-карабахская республика, сша, армения, в мире

В Карабахе заявили, что вернули ряд утерянных ранее позиций

08:17 28.09.2020 (обновлено: 08:56 28.09.2020)
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© РИА Новости / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкАртиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
© РИА Новости / Асатур Есаянц
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ЕРЕВАН, 28 сен — РИА Новости. Министерство обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики заявило о возвращении за ночь ряда утерянных ранее позиций на линии соприкосновения.

"Ночью продолжались интенсивные боевые действия на южном, юго-восточном и северном направлениях линии фронта. Подразделения Армии обороны (Карабаха. — Прим. ред.) в результате контратаки нанесли большие потери живой силе и военной технике противника", — добавляется в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

Обострение в Нагорном Карабахе

Ситуация на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе обострилась в воскресенье утром. В непризнанной республике заявили, что азербайджанские военные открыли огонь по ее территории, в том числе по столице Степанакерту. Есть жертвы среди мирного населения.
Баку и Ереван возлагают вину за эскалацию друг на друга. Минобороны Азербайджана утверждает, что обстрелы начала армянская сторона, а азербайджанские силы проводят контрнаступательную операцию. Армянские военные заявляют, что Карабах подвергся воздушным и ракетным атакам со стороны Азербайджана.
Армянские военные - РИА Новости, 1920, 13.07.2020
13 июля, 21:39Сказано в эфире
Что происходит между Арменией и Азербайджаном? И при чем здесь Карабах?На армяно-азербайджанской границе идут вооружённые столкновения. Обстрелы в Товузском районе начались 12 июля и продолжались всю ночь. Есть сообщения о погибших. Военные ведомства обеих стран обвиняют друг друга в начале конфликта и представляют противоположные версии произошедшего.
Власти Армении ввели в стране военное положение и объявили всеобщую мобилизацию. То же самое сделало руководство непризнанной Нагорно-Карабахской Республики.
Российский МИД призывал Баку и Ереван немедленно прекратить огонь и приступить к переговорам.
Карабахский конфликт начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В результате вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаОбострение конфликта в Нагорном КарабахеОБСЕНагорно-Карабахская РеспубликаСШААрменияВ мире
Популярные комментарии
война идет между Азербайджаном и Арменией на территории Азербайджана ка известно Армения окупировала часть азербайджана
28 сентября, 08:59
clcek london
14112218
99% Азербайджан под управлением госдепа начал операцию для снятия внимания России с Беларуссии... что-то готовят...
28 сентября, 09:12
wwiking7000
1601104
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