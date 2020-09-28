https://ria.ru/20200928/karabakh-1577863051.html
Армения опровергла сообщение Азербайджана о гибели 550 военных
Министерство обороны Армении опровергло сообщения Баку о крупных потерях армянской армии в Карабахе. РИА Новости, 28.09.2020
2020-09-28T07:43
2020-09-28T07:43
2020-09-28T10:23
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
обострение конфликта в нагорном карабахе
арцрун ованнисян
обсе
нагорно-карабахская республика
сша
армения
в мире
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<strong>ЕРЕВАН, 28 сен — РИА Новости.</strong> Министерство обороны Армении опровергло сообщения Баку о крупных потерях армянской армии в Карабахе. В частности, азербайджанское военное ведомство заявило, что Вооруженные силы Армении потеряли более 550 человек убитыми и ранеными.Он отметил, что ночью бои продолжались."Наши вооруженные силы добились существенных успехов. Однако пока неспокойно, бои продолжаются, на некоторых участках ведутся "артиллерийские дуэли", — добавил Ованнисян. По данным военного ведомства непризнанной Нагорно-Карабахской республики, с армянской стороны в боестолкновениях погиб 31 человек.Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась накануне утром. Ответственность за это Баку и Ереван перекладывают друг на друга: Минобороны Армении заявляет, что непризнанная Нагорно-Карабахская республика подверглась "воздушным и ракетным атакам" со стороны Азербайджана, в Баку утверждают, что огонь открыли армянские военные. В Армении и НКР ввели военное положение и объявили всеобщую мобилизацию, позже военное положение объявили и в некоторых районах Азербайджана.Россия и многие другие государства призвали стороны конфликта к сдержанности.Карабахский конфликт начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В результате вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/">Нагорным Карабахом</a> и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
https://radiosputnik.ria.ru/20200713/1574303786.html
https://ria.ru/20200927/kadyrov-1577855865.html
Владимир Кокшаров
Долго ещё всем будет аукаться преступная политика Горбачёва. Каждая жертва - на его совести
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4
нагорно-карабахская республика
сша
армения
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
обострение конфликта в нагорном карабахе, арцрун ованнисян, обсе, нагорно-карабахская республика, сша, армения, в мире
ЕРЕВАН, 28 сен — РИА Новости. Министерство обороны Армении опровергло сообщения Баку о крупных потерях армянской армии в Карабахе.
В частности, азербайджанское военное ведомство заявило, что Вооруженные силы Армении потеряли более 550 человек убитыми и ранеными.
"Информация азербайджанской стороны о потерях наших войск не соответствует действительности", — написал в Facebook официальный представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.
Он отметил, что ночью бои продолжались.
"Наши вооруженные силы добились существенных успехов. Однако пока неспокойно, бои продолжаются, на некоторых участках ведутся "артиллерийские дуэли", — добавил Ованнисян.
По данным военного ведомства непризнанной Нагорно-Карабахской республики, с армянской стороны в боестолкновениях погиб 31 человек.
Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась накануне утром. Ответственность за это Баку и Ереван перекладывают друг на друга: Минобороны Армении заявляет, что непризнанная Нагорно-Карабахская республика подверглась "воздушным и ракетным атакам" со стороны Азербайджана, в Баку утверждают, что огонь открыли армянские военные. В Армении и НКР ввели военное положение и объявили всеобщую мобилизацию, позже военное положение объявили и в некоторых районах Азербайджана.
Россия и многие другие государства призвали стороны конфликта к сдержанности.
Карабахский конфликт начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В результате вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом
и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.