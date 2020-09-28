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Ряд членов правительства Камчатки покидает посты
Два вице-губернатора, министры здравоохранения и культуры, а также зампред правительства Камчатского края покидают посты, сообщил на оперативном совещании в... РИА Новости, 28.09.2020
2020-09-28T03:46
2020-09-28T09:23
россия
владимир солодов
владивосток
камчатский край
политика
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<strong>ВЛАДИВОСТОК, 28 сен — РИА Новости.</strong> Два вице-губернатора, министры здравоохранения и культуры, а также зампред правительства <a href="http://ria.ru/location_Kamchatskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Камчатского края</a> покидают посты, сообщил на оперативном совещании в понедельник глава региона <a href="http://ria.ru/person_vladimir-solodov/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Солодов</a>.Набравший на выборах 13 сентября 80,51% голосов Солодов 21 сентября вступил в должность губернатора. Он запустил реформу структуры правительства региона, которая сократит общее число органов исполнительной власти с 37 до 31.Также Солодов отметил, что врио заместителя председателя правительства Камчатского края — министра специальных программ и по делам казачества Камчатского края Сергей Хабаров переходит на новое место работы. Также уходит врио вице-губернатора региона Дмитрий Латышев."Будет переходить на новую работу после отпуска глава краевого Минздрава Елена Сорокина &lt;…&gt; Принято решение, что покинет правительство (врио министра культуры. — Прим. ред.) Светлана Айгистова", — добавил губернатор.Солодов поблагодарил всех пятерых за хорошую работу.Унтилова работала в правительства региона с 2011 года, тогда она была назначена заместителем председателя правительства края. В 2014 году назначенa вице-губернатором Камчатского края, в октябре 2015 года — первым вице-губернатором.Хабаров в 2008 году был назначен министром специальных программ Камчатского края, в 2011-м — министром специальных программ и по делам казачества. С 2014 года — заместитель председателя правительства Камчатского края — министр специальных программ и по делам казачества региона.
https://ria.ru/20200921/senator-1577534984.html
https://realty.ria.ru/20200924/zhile-1577713298.html
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россия
владивосток
камчатский край
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россия, владимир солодов, владивосток, камчатский край, политика

Ряд членов правительства Камчатки покидает посты

03:46 28.09.2020 (обновлено: 09:23 28.09.2020)
17046
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЧиновник перед совещанием
Чиновник перед совещанием - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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ВЛАДИВОСТОК, 28 сен — РИА Новости. Два вице-губернатора, министры здравоохранения и культуры, а также зампред правительства Камчатского края покидают посты, сообщил на оперативном совещании в понедельник глава региона Владимир Солодов.
Набравший на выборах 13 сентября 80,51% голосов Солодов 21 сентября вступил в должность губернатора. Он запустил реформу структуры правительства региона, которая сократит общее число органов исполнительной власти с 37 до 31.

"Мы формируем новую структуру органов власти <…> На этой неделе соответствующие назначения будут проведены <...> Целый ряд руководителей, которые длительное время выполняли свои обязанности, покидают состав правительства. Это (врио первого вице-губернатора Камчатского края. — Прим. ред.) Ирина Леонидовна Унтилова в связи с выходом на пенсию", — сказал губернатор на совещании, которое транслируется в прямом эфире.

Также Солодов отметил, что врио заместителя председателя правительства Камчатского края — министра специальных программ и по делам казачества Камчатского края Сергей Хабаров переходит на новое место работы. Также уходит врио вице-губернатора региона Дмитрий Латышев.
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"Будет переходить на новую работу после отпуска глава краевого Минздрава Елена Сорокина <…> Принято решение, что покинет правительство (врио министра культуры. — Прим. ред.) Светлана Айгистова", — добавил губернатор.
Солодов поблагодарил всех пятерых за хорошую работу.
Унтилова работала в правительства региона с 2011 года, тогда она была назначена заместителем председателя правительства края. В 2014 году назначенa вице-губернатором Камчатского края, в октябре 2015 года — первым вице-губернатором.
Хабаров в 2008 году был назначен министром специальных программ Камчатского края, в 2011-м — министром специальных программ и по делам казачества. С 2014 года — заместитель председателя правительства Камчатского края — министр специальных программ и по делам казачества региона.
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РоссияВладимир СолодовВладивостокКамчатский крайПолитика
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