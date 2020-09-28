https://ria.ru/20200928/izbienie-1577895893.html

В Дагестане школьники избили одноклассника-инвалида

МВД Дагестана проводит проверку по факту избиения шестью школьниками одноклассника-инвалида, инцидент попал на видео, сообщает пресс-служба ведомства на... РИА Новости, 28.09.2020

2020-09-28T16:01

2020-09-28T16:01

2020-09-28T16:02

россия

республика дагестан

происшествия

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<strong>МАХАЧКАЛА, 28 сен – РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/organization_MVD_RF" target="_blank">МВД</a> Дагестана проводит проверку по факту избиения шестью школьниками одноклассника-инвалида, инцидент попал на видео, сообщает пресс-служба ведомства на странице в Instagram.По словам правоохранителей, видео выложили в одном из пабликов в Instagram. На нем запечатлено, как школьники во время перемены издеваются на своим одноклассником - мальчиком-инвалидом. "Судя по заключению врачей, ребенок получил не только многочисленные ссадины и ушибы, но и психологическую травму. Подобная жестокость недопустима!" – говорится в сообщении.В пресс-службе ведомства сообщили о проведении проверки.По итогам проверки в отношении троих родителей составлены административные протоколы по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ (Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних).Трое подростков инспекторами по делам несовершеннолетних поставлены на профилактический учет.

https://ria.ru/20200909/kladbische-1576985828.html

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, республика дагестан, происшествия