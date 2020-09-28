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В Дагестане школьники избили одноклассника-инвалида
МВД Дагестана проводит проверку по факту избиения шестью школьниками одноклассника-инвалида, инцидент попал на видео, сообщает пресс-служба ведомства на... РИА Новости, 28.09.2020
2020-09-28T16:01
2020-09-28T16:02
россия
республика дагестан
происшествия
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<strong>МАХАЧКАЛА, 28 сен – РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/organization_MVD_RF" target="_blank">МВД</a> Дагестана проводит проверку по факту избиения шестью школьниками одноклассника-инвалида, инцидент попал на видео, сообщает пресс-служба ведомства на странице в Instagram.По словам правоохранителей, видео выложили в одном из пабликов в Instagram. На нем запечатлено, как школьники во время перемены издеваются на своим одноклассником - мальчиком-инвалидом. "Судя по заключению врачей, ребенок получил не только многочисленные ссадины и ушибы, но и психологическую травму. Подобная жестокость недопустима!" – говорится в сообщении.В пресс-службе ведомства сообщили о проведении проверки.По итогам проверки в отношении троих родителей составлены административные протоколы по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ (Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних).Трое подростков инспекторами по делам несовершеннолетних поставлены на профилактический учет.
https://ria.ru/20200909/kladbische-1576985828.html
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россия
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россия, республика дагестан, происшествия

В Дагестане школьники избили одноклассника-инвалида

16:01 28.09.2020 (обновлено: 16:02 28.09.2020)
2041
© РИА Новости / Алексей СухоруковРабота УМВД России
Работа УМВД России - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 28 сен – РИА Новости. МВД Дагестана проводит проверку по факту избиения шестью школьниками одноклассника-инвалида, инцидент попал на видео, сообщает пресс-служба ведомства на странице в Instagram.
По словам правоохранителей, видео выложили в одном из пабликов в Instagram. На нем запечатлено, как школьники во время перемены издеваются на своим одноклассником - мальчиком-инвалидом. "Судя по заключению врачей, ребенок получил не только многочисленные ссадины и ушибы, но и психологическую травму. Подобная жестокость недопустима!" – говорится в сообщении.
В пресс-службе ведомства сообщили о проведении проверки.

"Установлены 6 школьников, учащиеся 6 класса одной из махачкалинских школ. Опрошены классный руководитель, замдиректора по воспитательной части, родители и одноклассники", – рассказали в МВД.

По итогам проверки в отношении троих родителей составлены административные протоколы по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ (Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних).
Трое подростков инспекторами по делам несовершеннолетних поставлены на профилактический учет.
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
9 сентября, 14:13
В Костромской области школьники пришли на кладбище поесть конфет с могил
21347312
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РоссияРеспублика ДагестанПроисшествия
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