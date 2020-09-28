https://ria.ru/20200928/ivleeva-1577908138.html

Смелое фото Ивлеевой вызвало бурную реакцию поклонников

Блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева опубликовала на своей личной странице в Instagram откровенный снимок, который вызвал бурную реакцию у поклонников. РИА Новости, 28.09.2020

2020-09-28T18:27

2020-09-28T18:27

2020-09-28T18:27

россия

анастасия ивлеева

шоу-бизнес

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<strong>МОСКВА, 28 сен - РИА Новости</strong>. Блогер и телеведущая <a href="https://ria.ru/person_anastasiya-ivleeva" target="_blank">Анастасия Ивлеева</a> опубликовала на своей личной странице в Instagram откровенный снимок, который вызвал бурную реакцию у поклонников.В кадре знаменитость позирует в расстегнутых джинсах и коротком топе. Образ она дополнила массивными украшениями – ожерельем и браслетом со сверкающими камнями.- 911, - подписала свой снимок звезда социальной сети.Пользователи Сети не смогли пройти мимо дерзкого наряда ведущей и оставили под постом с фотографией множество лестных комментариев:- Ивлеева - икона!- Ну как всегда – бомба!- Мощь!- Огонь!- Веселая, смешная, спортивная и вообще нереально крутая!Ранее Ивлеева уже выкладывала кадры с откровенной фотосессии. Фанаты высоко оценили снимки звезды и выразили надежду, что Instagram не заблокирует такой "горячий" контент.

https://ria.ru/20200924/ivleeva-1577707763.html

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, анастасия ивлеева, шоу-бизнес