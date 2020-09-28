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https://ria.ru/20200928/ivleeva-1577908138.html
Смелое фото Ивлеевой вызвало бурную реакцию поклонников
Блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева опубликовала на своей личной странице в Instagram откровенный снимок, который вызвал бурную реакцию у поклонников. РИА Новости, 28.09.2020
2020-09-28T18:27
2020-09-28T18:27
россия
анастасия ивлеева
шоу-бизнес
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<strong>МОСКВА, 28 сен - РИА Новости</strong>. Блогер и телеведущая <a href="https://ria.ru/person_anastasiya-ivleeva" target="_blank">Анастасия Ивлеева</a> опубликовала на своей личной странице в Instagram откровенный снимок, который вызвал бурную реакцию у поклонников.В кадре знаменитость позирует в расстегнутых джинсах и коротком топе. Образ она дополнила массивными украшениями – ожерельем и браслетом со сверкающими камнями.- 911, - подписала свой снимок звезда социальной сети.Пользователи Сети не смогли пройти мимо дерзкого наряда ведущей и оставили под постом с фотографией множество лестных комментариев:- Ивлеева - икона!- Ну как всегда – бомба!- Мощь!- Огонь!- Веселая, смешная, спортивная и вообще нереально крутая!Ранее Ивлеева уже выкладывала кадры с откровенной фотосессии. Фанаты высоко оценили снимки звезды и выразили надежду, что Instagram не заблокирует такой "горячий" контент.
https://ria.ru/20200924/ivleeva-1577707763.html
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РИА Новости
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60
россия, анастасия ивлеева, шоу-бизнес

Смелое фото Ивлеевой вызвало бурную реакцию поклонников

18:27 28.09.2020
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкРоссийская телеведущая и видеоблогер Анастасия Ивлеева на бизнес-форуме Амоконф
Российская телеведущая и видеоблогер Анастасия Ивлеева на бизнес-форуме Амоконф - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева опубликовала на своей личной странице в Instagram откровенный снимок, который вызвал бурную реакцию у поклонников.
В кадре знаменитость позирует в расстегнутых джинсах и коротком топе. Образ она дополнила массивными украшениями – ожерельем и браслетом со сверкающими камнями.
- 911, - подписала свой снимок звезда социальной сети.
Пользователи Сети не смогли пройти мимо дерзкого наряда ведущей и оставили под постом с фотографией множество лестных комментариев:
Посмотреть эту публикацию в Instagram

911

Публикация от НАСТЯ ИВЛЕЕВА (@nastyaivleeva)

- Ивлеева - икона!
- Ну как всегда – бомба!
- Мощь!
- Огонь!
- Веселая, смешная, спортивная и вообще нереально крутая!
Ранее Ивлеева уже выкладывала кадры с откровенной фотосессии. Фанаты высоко оценили снимки звезды и выразили надежду, что Instagram не заблокирует такой "горячий" контент.
Анастасия Ивлеева на бизнес-форуме Амоконф - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
24 сентября, 14:12
Ивлеева выложила новую откровенную фотосессию
5002137
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РоссияАнастасия ИвлееваШоу-бизнес
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