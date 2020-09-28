https://ria.ru/20200928/istoriya-1577890890.html

Сивец: информация о войне искажается из интересов "политической повестки"

Информация о событиях Великой Отечественной и Второй мировой войн за границей искажается, исходя из интересов "современной политической повестки дня", заявил в... РИА Новости, 28.09.2020

2020-09-28T15:03

2020-09-28T15:03

2020-09-28T15:03

парламентское собрание союза беларуси и россии

россия

великая отечественная война (1941-1945)

белоруссия

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<strong>МИНСК, 28 сен – РИА Новости.</strong> Информация о событиях <a href="https://ria.ru/event_Velikaja_otechestvennaja_vojjna" target="_blank">Великой Отечественной</a> и Второй мировой войн за границей искажается, исходя из интересов "современной политической повестки дня", заявил в понедельник председатель комиссии верхней палаты парламента Белоруссии (Совета республики) по законодательству и государственному строительству Сергей Сивец.Белорусский сенатор в понедельник принял участие в секционном заседании VII Форума регионов Белоруссии и России по теме "Парламентское измерение в контексте сохранения исторического наследия и укрепления единства братских народов". В нынешнем году форум регионов проходит в онлайн-формате из-за ситуации с коронавирусом <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a>."В Союзном государстве проводится большая работа по обеспечению конституционных прав граждан Беларуси и России на получение и распространение полной и достоверной информации, в том числе о событиях Второй мировой и Великой Отечественной войн. Вместе с тем, нельзя не отметить, что за рубежом развиваются и иные взгляды на эти события. Имеет место искажение информации, исходя из интересов современной политической повестки дня вместо профессионального обсуждения нашей совместной европейской и мировой истории", - заявил Сивец.По его словам, это особенно сложно принять народам Белоруссии и России ввиду того, что на территориях двух государств "люди пережили много горя из-за смертей, утраты здоровья и сломанных судеб родственников и друзей". Сивец также с сожалением констатировал, что в ряде стран имеет место героизация нацизма и преследование ветеранов, воевавших в рядах Красной армии. Парламентарий в этой связи отметил важность сохранения исторической правды в память о героях.Как отметил Сивец, в основе духовных связей народов Белоруссии и России лежит "общее историко-культурное наследие, выраженное, в первую очередь, в Победе советского народа в Великой Отечественной войне". "Экономическое и культурное сотрудничество, а также взаимовыгодные связи в различных сферах, несомненно, будут усилены не только на основе духовной общности и единства, но и в результате реализации многочисленных соглашений, достигнутых между регионами Беларуси и России", - добавил сенатор.

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, великая отечественная война (1941-1945), белоруссия