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Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
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Сивец: информация о войне искажается из интересов "политической повестки"
Информация о событиях Великой Отечественной и Второй мировой войн за границей искажается, исходя из интересов "современной политической повестки дня", заявил в... РИА Новости, 28.09.2020
2020-09-28T15:03
2020-09-28T15:03
парламентское собрание союза беларуси и россии
россия
великая отечественная война (1941-1945)
белоруссия
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<strong>МИНСК, 28 сен – РИА Новости.</strong> Информация о событиях <a href="https://ria.ru/event_Velikaja_otechestvennaja_vojjna" target="_blank">Великой Отечественной</a> и Второй мировой войн за границей искажается, исходя из интересов "современной политической повестки дня", заявил в понедельник председатель комиссии верхней палаты парламента Белоруссии (Совета республики) по законодательству и государственному строительству Сергей Сивец.Белорусский сенатор в понедельник принял участие в секционном заседании VII Форума регионов Белоруссии и России по теме "Парламентское измерение в контексте сохранения исторического наследия и укрепления единства братских народов". В нынешнем году форум регионов проходит в онлайн-формате из-за ситуации с коронавирусом <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a>."В Союзном государстве проводится большая работа по обеспечению конституционных прав граждан Беларуси и России на получение и распространение полной и достоверной информации, в том числе о событиях Второй мировой и Великой Отечественной войн. Вместе с тем, нельзя не отметить, что за рубежом развиваются и иные взгляды на эти события. Имеет место искажение информации, исходя из интересов современной политической повестки дня вместо профессионального обсуждения нашей совместной европейской и мировой истории", - заявил Сивец.По его словам, это особенно сложно принять народам Белоруссии и России ввиду того, что на территориях двух государств "люди пережили много горя из-за смертей, утраты здоровья и сломанных судеб родственников и друзей". Сивец также с сожалением констатировал, что в ряде стран имеет место героизация нацизма и преследование ветеранов, воевавших в рядах Красной армии. Парламентарий в этой связи отметил важность сохранения исторической правды в память о героях.Как отметил Сивец, в основе духовных связей народов Белоруссии и России лежит "общее историко-культурное наследие, выраженное, в первую очередь, в Победе советского народа в Великой Отечественной войне". "Экономическое и культурное сотрудничество, а также взаимовыгодные связи в различных сферах, несомненно, будут усилены не только на основе духовной общности и единства, но и в результате реализации многочисленных соглашений, достигнутых между регионами Беларуси и России", - добавил сенатор.
россия
белоруссия
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россия, великая отечественная война (1941-1945), белоруссия

Сивец: информация о войне искажается из интересов "политической повестки"

15:03 28.09.2020
38
© РИА Новости / Евгений Халдей / Перейти в фотобанкЗнамя Победы на здании Рейхстага в городе Берлине
Знамя Победы на здании Рейхстага в городе Берлине - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
© РИА Новости / Евгений Халдей
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МИНСК, 28 сен – РИА Новости. Информация о событиях Великой Отечественной и Второй мировой войн за границей искажается, исходя из интересов "современной политической повестки дня", заявил в понедельник председатель комиссии верхней палаты парламента Белоруссии (Совета республики) по законодательству и государственному строительству Сергей Сивец.
Белорусский сенатор в понедельник принял участие в секционном заседании VII Форума регионов Белоруссии и России по теме "Парламентское измерение в контексте сохранения исторического наследия и укрепления единства братских народов". В нынешнем году форум регионов проходит в онлайн-формате из-за ситуации с коронавирусом COVID-19.
"В Союзном государстве проводится большая работа по обеспечению конституционных прав граждан Беларуси и России на получение и распространение полной и достоверной информации, в том числе о событиях Второй мировой и Великой Отечественной войн. Вместе с тем, нельзя не отметить, что за рубежом развиваются и иные взгляды на эти события. Имеет место искажение информации, исходя из интересов современной политической повестки дня вместо профессионального обсуждения нашей совместной европейской и мировой истории", - заявил Сивец.
По его словам, это особенно сложно принять народам Белоруссии и России ввиду того, что на территориях двух государств "люди пережили много горя из-за смертей, утраты здоровья и сломанных судеб родственников и друзей". Сивец также с сожалением констатировал, что в ряде стран имеет место героизация нацизма и преследование ветеранов, воевавших в рядах Красной армии. Парламентарий в этой связи отметил важность сохранения исторической правды в память о героях.
Как отметил Сивец, в основе духовных связей народов Белоруссии и России лежит "общее историко-культурное наследие, выраженное, в первую очередь, в Победе советского народа в Великой Отечественной войне". "Экономическое и культурное сотрудничество, а также взаимовыгодные связи в различных сферах, несомненно, будут усилены не только на основе духовной общности и единства, но и в результате реализации многочисленных соглашений, достигнутых между регионами Беларуси и России", - добавил сенатор.
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Парламентское Собрание Союза Беларуси и РоссииРоссияВеликая Отечественная война (1941-1945)Белоруссия
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