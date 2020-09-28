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Названы признаки "малого инсульта"
Врач-ангионевролог, руководитель службы "СТОП-Инсульт" Евгений Широков в беседе с РБК пояснил, что такого понятия, как "микроинсульт" официально не существует — РИА Новости, 28.09.2020
2020-09-28T13:26
2020-09-28T13:26
россия
евгений широков
инсульт
рбк (медиагруппа)
общество
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<strong>МОСКВА, 28 сен — РИА Новости.</strong> Врач-ангионевролог, руководитель службы "СТОП-Инсульт" <a href="http://ria.ru/person_evgeniy-shirokov/" target="_blank" data-auto="true">Евгений Широков</a> в беседе с <a href="http://ria.ru/organization_RBK/" target="_blank" data-auto="true">РБК</a> пояснил, что такого понятия, как "<a href="https://ria.ru/keyword_insulty/" target="_blank">микроинсульт</a>" официально не существует — оно используется на бытовом уровне."Существуют транзиторные ишемические атаки — это острые нарушения мозгового кровообращения с кратковременными, чаще всего в течение нескольких минут, неврологическими симптомами", — рассказал врач.К таким симптомам, по словам Широкова, относятся:Они, как пояснил врач, протекают без поражения мозга. Для "малых инсультов" характерны и все вышеперечисленные симптомы, но они могут сохраняться в течение нескольких дней.На КТ или МРТ, пояснил врач, можно увидеть какие-то очаговые повреждения, а притранзиторных ишемических атаках подобных повреждений нет.
https://ria.ru/20200925/insult-1577767236.html
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россия
РИА Новости
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россия, евгений широков, инсульт, рбк (медиагруппа), общество

Названы признаки "малого инсульта"

13:26 28.09.2020
2859
© Depositphotos / KhakimullinРентгеновский снимок мозга
Рентгеновский снимок мозга - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
© Depositphotos / Khakimullin
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Врач-ангионевролог, руководитель службы "СТОП-Инсульт" Евгений Широков в беседе с РБК пояснил, что такого понятия, как "микроинсульт" официально не существует — оно используется на бытовом уровне.
"Существуют транзиторные ишемические атаки — это острые нарушения мозгового кровообращения с кратковременными, чаще всего в течение нескольких минут, неврологическими симптомами", — рассказал врач.
К таким симптомам, по словам Широкова, относятся:
Нарушение речи и зрения;
Слабость или онемение рук, ног;
Головокружение.
Они, как пояснил врач, протекают без поражения мозга. Для "малых инсультов" характерны и все вышеперечисленные симптомы, но они могут сохраняться в течение нескольких дней.
На КТ или МРТ, пояснил врач, можно увидеть какие-то очаговые повреждения, а притранзиторных ишемических атаках подобных повреждений нет.
Врач смотрит результаты КТ головного мозга пациента - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
25 сентября, 13:55РИА Наука
Найдены биомаркеры микроинсульта
2001611
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РоссияЕвгений ШироковинсультРБК (медиагруппа)Общество
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