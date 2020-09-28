https://ria.ru/20200928/insult-1577882912.html

Названы признаки "малого инсульта"

Врач-ангионевролог, руководитель службы "СТОП-Инсульт" Евгений Широков в беседе с РБК пояснил, что такого понятия, как "микроинсульт" официально не существует — РИА Новости, 28.09.2020

2020-09-28T13:26

2020-09-28T13:26

2020-09-28T13:26

россия

евгений широков

инсульт

рбк (медиагруппа)

общество

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<strong>МОСКВА, 28 сен — РИА Новости.</strong> Врач-ангионевролог, руководитель службы "СТОП-Инсульт" <a href="http://ria.ru/person_evgeniy-shirokov/" target="_blank" data-auto="true">Евгений Широков</a> в беседе с <a href="http://ria.ru/organization_RBK/" target="_blank" data-auto="true">РБК</a> пояснил, что такого понятия, как "<a href="https://ria.ru/keyword_insulty/" target="_blank">микроинсульт</a>" официально не существует — оно используется на бытовом уровне."Существуют транзиторные ишемические атаки — это острые нарушения мозгового кровообращения с кратковременными, чаще всего в течение нескольких минут, неврологическими симптомами", — рассказал врач.К таким симптомам, по словам Широкова, относятся:Они, как пояснил врач, протекают без поражения мозга. Для "малых инсультов" характерны и все вышеперечисленные симптомы, но они могут сохраняться в течение нескольких дней.На КТ или МРТ, пояснил врач, можно увидеть какие-то очаговые повреждения, а притранзиторных ишемических атаках подобных повреждений нет.

https://ria.ru/20200925/insult-1577767236.html

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россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, евгений широков, инсульт, рбк (медиагруппа), общество