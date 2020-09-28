https://ria.ru/20200928/insult-1577860917.html

Названы необычные признаки приближающегося инсульта

Доцент кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики Казанского медицинского университета Рустем Гайфутдинов перечислил в беседе с порталом "Ura.ru"... РИА Новости, 28.09.2020

2020-09-28T02:03

2020-09-28T02:03

2020-09-28T02:03

рустем гайфутдинов

россия

инсульт

здоровье

общество

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<strong>МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. </strong>Доцент кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики Казанского медицинского университета <a href="https://ria.ru/person_rustem-gayfutdinov/" target="_blank">Рустем Гайфутдинов</a> перечислил в беседе с порталом "<a href="https://ura.news/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Ura.ru</a>" первые и наиболее неочевидные признаки <a href="https://ria.ru/keyword_insulty/" target="_blank">инсульта</a>.Специалист отметил, что помимо известных симптомов заболевания, вроде асимметрии лица, расстройства речи и нарушения равновесия, следует обращать внимание на следующие признаки микроинсультов:Также могут встречаться вращательное головокружение, снижение активности, заторможенность, нарушение координации, потеря сознания и двоение в глазах.В случае инсульта необходимо оказать человеку первую медицинскую помощь в первые девяносто минут.В качестве профилактики развития болезни рекомендуется контролировать уровень сахара в крови, холестерина, а также давление. Также подчеркивается важность физической активности и правильного питания.

https://ria.ru/20200825/rak-1576266871.html

россия

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рустем гайфутдинов, россия, инсульт, здоровье, общество