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Названы необычные признаки приближающегося инсульта
Доцент кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики Казанского медицинского университета Рустем Гайфутдинов перечислил в беседе с порталом "Ura.ru"... РИА Новости, 28.09.2020
2020-09-28T02:03
2020-09-28T02:03
рустем гайфутдинов
россия
инсульт
здоровье
общество
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<strong>МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. </strong>Доцент кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики Казанского медицинского университета <a href="https://ria.ru/person_rustem-gayfutdinov/" target="_blank">Рустем Гайфутдинов</a> перечислил в беседе с порталом "<a href="https://ura.news/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Ura.ru</a>" первые и наиболее неочевидные признаки <a href="https://ria.ru/keyword_insulty/" target="_blank">инсульта</a>.Специалист отметил, что помимо известных симптомов заболевания, вроде асимметрии лица, расстройства речи и нарушения равновесия, следует обращать внимание на следующие признаки микроинсультов:Также могут встречаться вращательное головокружение, снижение активности, заторможенность, нарушение координации, потеря сознания и двоение в глазах.В случае инсульта необходимо оказать человеку первую медицинскую помощь в первые девяносто минут.В качестве профилактики развития болезни рекомендуется контролировать уровень сахара в крови, холестерина, а также давление. Также подчеркивается важность физической активности и правильного питания.
https://ria.ru/20200825/rak-1576266871.html
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рустем гайфутдинов, россия, инсульт, здоровье, общество

Названы необычные признаки приближающегося инсульта

02:03 28.09.2020
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© Depositphotos / stevanovicigorБольное сердце
Больное сердце - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
© Depositphotos / stevanovicigor
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Доцент кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики Казанского медицинского университета Рустем Гайфутдинов перечислил в беседе с порталом "Ura.ru" первые и наиболее неочевидные признаки инсульта.
Специалист отметил, что помимо известных симптомов заболевания, вроде асимметрии лица, расстройства речи и нарушения равновесия, следует обращать внимание на следующие признаки микроинсультов:
Высокое давление выше 220 миллиметров ртутного столба, гипертонический криз;
Онемение, покалывания в области щеки, языка, кисти;
Локальное нарушение двигательного аппарата, слабость в кисти;
Выпадение полей зрения;
Распирающая головная боль с рвотой.
Также могут встречаться вращательное головокружение, снижение активности, заторможенность, нарушение координации, потеря сознания и двоение в глазах.

"Если эти приходящие симптомы сохранялись в течение 15-30 минут, а затем исчезли, не стоит думать, что это не повторится. Необходимо пройти обследование. В течение года может произойти уже настоящий инсульт", — рассказал Гайфутдинов.

В случае инсульта необходимо оказать человеку первую медицинскую помощь в первые девяносто минут.
Инсульт - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
25 августа, 05:45
Назван простой способ снизить угрозу инсульта и рака
В качестве профилактики развития болезни рекомендуется контролировать уровень сахара в крови, холестерина, а также давление. Также подчеркивается важность физической активности и правильного питания.
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Рустем ГайфутдиновРоссияинсультЗдоровьеОбщество
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