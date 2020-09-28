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https://ria.ru/20200928/huawei-1577888309.html
СМИ рассказали о давлении США на Германию из-за Huawei
Администрация президента США Дональда Трампа добивается того, чтобы в ФРГ запретили доступ китайской компании Huawei к сети 5G, сообщает агентство Блумберг. РИА Новости, 28.09.2020
2020-09-28T14:24
2020-09-28T14:24
дональд трамп
huawei technologies
германия
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 28 сен - РИА Новости.</strong> Администрация президента <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональда Трампа</a> добивается того, чтобы в ФРГ запретили доступ китайской компании <a href="http://ria.ru/organization_Huawei_Technologies_Co_Ltd/" target="_blank" data-auto="true">Huawei</a> к сети 5G, сообщает агентство <a href="https://www.bloomberg.com/europe" target="_blank" rel="nofollow noopener" data-auto="true">Блумберг</a>.Как пишет агентство, администрация "оказывает давление на канцлера <a href="http://ria.ru/person_Angela_Merkel/" target="_blank" data-auto="true">Ангелу Меркель</a>, чтобы доступ Huawei к сети 5G в стране был закрыт".Отмечается, что американская делегация под руководством заместителя госсекретаря США Кита Крача на прошлой неделе провела переговоры с немецкими чиновниками в <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлине</a>. Замгоссекретаря США заявил, что новые меры безопасности, которые обсуждает правительство Меркель, обнадеживают, однако вопрос о запрете доступа Huawei к 5G в крупнейшей экономике <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европы</a> остается открытым. Крач заявил, что Huawei является "основой" слежки коммунистической партии КНР, а <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германия</a> находится под определенной угрозой со стороны <a href="http://ria.ru/location_Beijing/" target="_blank" data-auto="true">Пекина</a>.Агентство отмечает, что никаких гарантий того, что китайская компания не будет допущена до 5G в Германии, США в ходе переговоров в Берлине не получили. Вместе с тем Крач заявил, что США "уважают" любое решение, которое примет Германия.Ранее издание <a href="http://ria.ru/organization_Welt/" target="_blank" data-auto="true">Welt</a> со ссылкой на поступившую в его распоряжение информацию сообщило, что правительство ФРГ готовится представить в парламент проект закона с критериями IT-безопасности, несоответствие которым может помешать китайской компании Huawei быть допущенной к созданию сети 5G в Германии.Администрация США обвиняет Huawei в сотрудничестве с военными и разведкой <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китая</a> и возможной слежке за клиентами. Также Штаты убеждают ряд стран не использовать инфраструктуру и оборудование Huawei при переходе на стандарт сотовой связи 5G. Китайская компания заявляет, что обвинения США необоснованны, политически мотивированы и нарушают принципы рыночной конкуренции. При этом в своем давлении на союзников США доходят до угроз прекратить передавать разведывательные данные в случае сотрудничества с китайскими компаниями в области 5G.Власти ФРГ в настоящее время разрабатывают подход, который определит принципы развития сети 5G в стране. Правительство страны неоднократно давало понять, что выступает против запрета доступа к сетям конкретным компаниям, планируя вместо этого разработать критерии безопасности, на основе которых уже будет приниматься решение о сотрудничестве или отказе от сотрудничества с той или иной компанией.
https://ria.ru/20200811/1575601368.html
https://ria.ru/20200831/huawei-1576553572.html
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германия
сша
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дональд трамп, huawei technologies, германия, сша, в мире

СМИ рассказали о давлении США на Германию из-за Huawei

14:24 28.09.2020
1251
© РИА Новости / Геннадий МельникСтенд компании Huawei с презентацией сетей 5G в Греции
Стенд компании Huawei с презентацией сетей 5G в Греции - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
© РИА Новости / Геннадий Мельник
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа добивается того, чтобы в ФРГ запретили доступ китайской компании Huawei к сети 5G, сообщает агентство Блумберг.
Как пишет агентство, администрация "оказывает давление на канцлера Ангелу Меркель, чтобы доступ Huawei к сети 5G в стране был закрыт".
Отмечается, что американская делегация под руководством заместителя госсекретаря США Кита Крача на прошлой неделе провела переговоры с немецкими чиновниками в Берлине. Замгоссекретаря США заявил, что новые меры безопасности, которые обсуждает правительство Меркель, обнадеживают, однако вопрос о запрете доступа Huawei к 5G в крупнейшей экономике Европы остается открытым. Крач заявил, что Huawei является "основой" слежки коммунистической партии КНР, а Германия находится под определенной угрозой со стороны Пекина.
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Агентство отмечает, что никаких гарантий того, что китайская компания не будет допущена до 5G в Германии, США в ходе переговоров в Берлине не получили. Вместе с тем Крач заявил, что США "уважают" любое решение, которое примет Германия.
Ранее издание Welt со ссылкой на поступившую в его распоряжение информацию сообщило, что правительство ФРГ готовится представить в парламент проект закона с критериями IT-безопасности, несоответствие которым может помешать китайской компании Huawei быть допущенной к созданию сети 5G в Германии.
Администрация США обвиняет Huawei в сотрудничестве с военными и разведкой Китая и возможной слежке за клиентами. Также Штаты убеждают ряд стран не использовать инфраструктуру и оборудование Huawei при переходе на стандарт сотовой связи 5G. Китайская компания заявляет, что обвинения США необоснованны, политически мотивированы и нарушают принципы рыночной конкуренции. При этом в своем давлении на союзников США доходят до угроз прекратить передавать разведывательные данные в случае сотрудничества с китайскими компаниями в области 5G.
Власти ФРГ в настоящее время разрабатывают подход, который определит принципы развития сети 5G в стране. Правительство страны неоднократно давало понять, что выступает против запрета доступа к сетям конкретным компаниям, планируя вместо этого разработать критерии безопасности, на основе которых уже будет приниматься решение о сотрудничестве или отказе от сотрудничества с той или иной компанией.
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