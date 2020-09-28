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Путин заявил о личной ответственности глав регионов за ввод нового жилья
Президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании президиума Госсовета РФ заявил о персональной ответственности глав регионов за жилищное строительство. РИА Новости, 28.09.2020
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россия
строительство
владимир путин
общество
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<strong>МОСКВА, 28 сен - РИА Новости.</strong> Президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> на расширенном заседании президиума Госсовета РФ заявил о персональной ответственности глав регионов за жилищное строительство."Наращивание жилищного строительства - это задача для всех уровней власти, для всех управленческих звеньев и, в первую очередь, регионов и муниципалитетов, от которых зависит инфраструктурная подготовка участков для строительства и, конечно, благоустройство территорий вокруг новых жилых домов, создание комфортных условий для жизни людей", - сказал Путин.
https://ria.ru/20200928/nalogi-1577912579.html
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60
россия, строительство, владимир путин, общество

Путин заявил о личной ответственности глав регионов за ввод нового жилья

20:05 28.09.2020 (обновлено: 20:07 28.09.2020)
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© РИА Новости / Михаил Метцель / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с работниками атомной отрасли
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с работниками атомной отрасли - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
© РИА Новости / Михаил Метцель
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании президиума Госсовета РФ заявил о персональной ответственности глав регионов за жилищное строительство.
"Наращивание жилищного строительства - это задача для всех уровней власти, для всех управленческих звеньев и, в первую очередь, регионов и муниципалитетов, от которых зависит инфраструктурная подготовка участков для строительства и, конечно, благоустройство территорий вокруг новых жилых домов, создание комфортных условий для жизни людей", - сказал Путин.
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"Еще раз напомню главам регионов об их персональной ответственности за увеличение объемов ввода современного, качественного жилья. Необходимо вовлекать в строительство новые земельные участки, развивать инфраструктуру. Здесь нужна плотная, совместная работа регионов, федеральных органов власти, институтов развития и инфраструктурных компаний", - добавил он.

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РоссияСтроительствоВладимир ПутинОбщество
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