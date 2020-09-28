Путин заявил о личной ответственности глав регионов за ввод нового жилья
20:05 28.09.2020 (обновлено: 20:07 28.09.2020)
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© РИА Новости / Михаил Метцель / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с работниками атомной отрасли
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании президиума Госсовета РФ заявил о персональной ответственности глав регионов за жилищное строительство.
"Наращивание жилищного строительства - это задача для всех уровней власти, для всех управленческих звеньев и, в первую очередь, регионов и муниципалитетов, от которых зависит инфраструктурная подготовка участков для строительства и, конечно, благоустройство территорий вокруг новых жилых домов, создание комфортных условий для жизни людей", - сказал Путин.
"Еще раз напомню главам регионов об их персональной ответственности за увеличение объемов ввода современного, качественного жилья. Необходимо вовлекать в строительство новые земельные участки, развивать инфраструктуру. Здесь нужна плотная, совместная работа регионов, федеральных органов власти, институтов развития и инфраструктурных компаний", - добавил он.