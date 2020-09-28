https://ria.ru/20200928/gubernatory-1577913073.html

Путин заявил о личной ответственности глав регионов за ввод нового жилья

Президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании президиума Госсовета РФ заявил о персональной ответственности глав регионов за жилищное строительство. РИА Новости, 28.09.2020

2020-09-28T20:05

2020-09-28T20:05

2020-09-28T20:07

россия

строительство

владимир путин

общество

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<strong>МОСКВА, 28 сен - РИА Новости.</strong> Президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> на расширенном заседании президиума Госсовета РФ заявил о персональной ответственности глав регионов за жилищное строительство."Наращивание жилищного строительства - это задача для всех уровней власти, для всех управленческих звеньев и, в первую очередь, регионов и муниципалитетов, от которых зависит инфраструктурная подготовка участков для строительства и, конечно, благоустройство территорий вокруг новых жилых домов, создание комфортных условий для жизни людей", - сказал Путин.

https://ria.ru/20200928/nalogi-1577912579.html

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россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, строительство, владимир путин, общество