https://ria.ru/20200928/gretsiya-1577901913.html
В Греции начинают работать карантинные гостиницы для иностранцев
В Греции начинают использовать карантинные отели для иностранцев, у которых коронавирус протекает без симптомов, сообщил официальный представитель правительства РИА Новости, 28.09.2020
2020-09-28T17:34
2020-09-28T17:34
2020-09-28T17:34
туризм
коронавирус covid-19
туризм
новости - туризм
аттика
греция
афины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/152989/37/1529893778_0:171:3032:1877_1400x0_80_0_0_c5663aecc193c7dfc69516845b2e472e.jpg
<strong>АФИНЫ, 28 сен – РИА Новости.</strong> В Греции начинают использовать карантинные отели для иностранцев, у которых коронавирус протекает без симптомов, сообщил официальный представитель правительства Стелиос Петсас."Правительство использует карантинные гостиницы для размещения с оказанием необходимой медицинской помощи граждан, в основном иностранцев, инфицированных вирусом, у которых отсутствуют симптомы заболевания, но которые находятся в больницах. Уже сегодня начинается перевод первых из них в такой отель. Это в считанные дни освободит много коек для зараженных COVID-19", — сказал он.Таким образом, по его словам, медучреждения будут разгружены, а распространение вируса в обществе — ограничено.Петсас отметил, что благодаря принимаемым мерам Греция в сравнении с другими европейскими странами с аналогичным числом жителей по-прежнему справляется с пандемией лучше — как по количеству случаев заболевания, так и по числу смертей."Однако это должна вести не к самоуспокоенности, а к бдительности", — считает чиновник. Он добавил, что в Греции значительно выросли количество случаев инфицирования и число людей на искусственной вентиляции легких, особенно в Аттике и, в частности, в центре Афин."Правительство внимательно следит за развитием событий и принимает необходимые меры для каждого момента и каждого региона. Однако само собой разумеется, что никакие ограничения не могут быть эффективны, если их соблюдают не все", — сказал он.В Греции сейчас ежедневно выявляется порядка 300 заболевших коронавирусом. Общее число заразившихся с начала пандемии возросло до 17 444. Жертвами COVID-19 в стране стали 379 человек. В отделениях интенсивной терапии интубированы 68 человек.
https://ria.ru/20200903/gretsiya-1576646849.html
https://ria.ru/20200925/shuya-1577324278.html
аттика
греция
афины
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/152989/37/1529893778_151:0:2882:2048_1400x0_80_0_0_b798681a083bf03af085f37c18a0f10e.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, туризм, новости - туризм, аттика, греция, афины
АФИНЫ, 28 сен – РИА Новости. В Греции начинают использовать карантинные отели для иностранцев, у которых коронавирус протекает без симптомов, сообщил официальный представитель правительства Стелиос Петсас.
"Правительство использует карантинные гостиницы для размещения с оказанием необходимой медицинской помощи граждан, в основном иностранцев, инфицированных вирусом, у которых отсутствуют симптомы заболевания, но которые находятся в больницах. Уже сегодня начинается перевод первых из них в такой отель. Это в считанные дни освободит много коек для зараженных COVID-19", — сказал он.
Таким образом, по его словам, медучреждения будут разгружены, а распространение вируса в обществе — ограничено.
Петсас отметил, что благодаря принимаемым мерам Греция в сравнении с другими европейскими странами с аналогичным числом жителей по-прежнему справляется с пандемией лучше — как по количеству случаев заболевания, так и по числу смертей.
"Однако это должна вести не к самоуспокоенности, а к бдительности", — считает чиновник. Он добавил, что в Греции значительно выросли количество случаев инфицирования и число людей на искусственной вентиляции легких, особенно в Аттике и, в частности, в центре Афин.
"Правительство внимательно следит за развитием событий и принимает необходимые меры для каждого момента и каждого региона. Однако само собой разумеется, что никакие ограничения не могут быть эффективны, если их соблюдают не все", — сказал он.
В Греции сейчас ежедневно выявляется порядка 300 заболевших коронавирусом. Общее число заразившихся с начала пандемии возросло до 17 444. Жертвами COVID-19 в стране стали 379 человек. В отделениях интенсивной терапии интубированы 68 человек.