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Туризм
https://ria.ru/20200928/gretsiya-1577901913.html
В Греции начинают работать карантинные гостиницы для иностранцев
В Греции начинают использовать карантинные отели для иностранцев, у которых коронавирус протекает без симптомов, сообщил официальный представитель правительства РИА Новости, 28.09.2020
2020-09-28T17:34
2020-09-28T17:34
туризм
коронавирус covid-19
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новости - туризм
аттика
греция
афины
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<strong>АФИНЫ, 28 сен – РИА Новости.</strong> В Греции начинают использовать карантинные отели для иностранцев, у которых коронавирус протекает без симптомов, сообщил официальный представитель правительства Стелиос Петсас."Правительство использует карантинные гостиницы для размещения с оказанием необходимой медицинской помощи граждан, в основном иностранцев, инфицированных вирусом, у которых отсутствуют симптомы заболевания, но которые находятся в больницах. Уже сегодня начинается перевод первых из них в такой отель. Это в считанные дни освободит много коек для зараженных COVID-19", — сказал он.Таким образом, по его словам, медучреждения будут разгружены, а распространение вируса в обществе — ограничено.Петсас отметил, что благодаря принимаемым мерам Греция в сравнении с другими европейскими странами с аналогичным числом жителей по-прежнему справляется с пандемией лучше — как по количеству случаев заболевания, так и по числу смертей."Однако это должна вести не к самоуспокоенности, а к бдительности", — считает чиновник. Он добавил, что в Греции значительно выросли количество случаев инфицирования и число людей на искусственной вентиляции легких, особенно в Аттике и, в частности, в центре Афин."Правительство внимательно следит за развитием событий и принимает необходимые меры для каждого момента и каждого региона. Однако само собой разумеется, что никакие ограничения не могут быть эффективны, если их соблюдают не все", — сказал он.В Греции сейчас ежедневно выявляется порядка 300 заболевших коронавирусом. Общее число заразившихся с начала пандемии возросло до 17 444. Жертвами COVID-19 в стране стали 379 человек. В отделениях интенсивной терапии интубированы 68 человек.
https://ria.ru/20200903/gretsiya-1576646849.html
https://ria.ru/20200925/shuya-1577324278.html
аттика
греция
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коронавирус covid-19, туризм, новости - туризм, аттика, греция, афины

В Греции начинают работать карантинные гостиницы для иностранцев

17:34 28.09.2020
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПляж курортного города Малия
Пляж курортного города Малия - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
© РИА Новости / Алексей Даничев
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АФИНЫ, 28 сен – РИА Новости. В Греции начинают использовать карантинные отели для иностранцев, у которых коронавирус протекает без симптомов, сообщил официальный представитель правительства Стелиос Петсас.
"Правительство использует карантинные гостиницы для размещения с оказанием необходимой медицинской помощи граждан, в основном иностранцев, инфицированных вирусом, у которых отсутствуют симптомы заболевания, но которые находятся в больницах. Уже сегодня начинается перевод первых из них в такой отель. Это в считанные дни освободит много коек для зараженных COVID-19", — сказал он.
Таким образом, по его словам, медучреждения будут разгружены, а распространение вируса в обществе — ограничено.
Петсас отметил, что благодаря принимаемым мерам Греция в сравнении с другими европейскими странами с аналогичным числом жителей по-прежнему справляется с пандемией лучше — как по количеству случаев заболевания, так и по числу смертей.
"Однако это должна вести не к самоуспокоенности, а к бдительности", — считает чиновник. Он добавил, что в Греции значительно выросли количество случаев инфицирования и число людей на искусственной вентиляции легких, особенно в Аттике и, в частности, в центре Афин.
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"Правительство внимательно следит за развитием событий и принимает необходимые меры для каждого момента и каждого региона. Однако само собой разумеется, что никакие ограничения не могут быть эффективны, если их соблюдают не все", — сказал он.
В Греции сейчас ежедневно выявляется порядка 300 заболевших коронавирусом. Общее число заразившихся с начала пандемии возросло до 17 444. Жертвами COVID-19 в стране стали 379 человек. В отделениях интенсивной терапии интубированы 68 человек.
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