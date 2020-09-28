https://ria.ru/20200928/gossovet-1577911599.html

Путин заявил о важности роли Госсовета в системе власти

Госсовет играет важную роль в системе российской власти, сообщил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 28.09.2020

2020-09-28T19:24

2020-09-28T19:24

2020-09-28T19:31

россия

государственный совет рф

владимир путин

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/1c/1577867760_0:1181:2048:2333_1400x0_80_0_0_d5759d72c5000b2aada1984fbe26f494.jpg

<strong>СОЧИ, 28 сен - РИА Новости.</strong> Госсовет играет важную роль в системе российской власти, сообщил президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a>."Напомню, этот орган был учрежден по предложению парламентариев и глав субъектов <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a> и с тех пор играет важную, я бы сказал даже стратегическую, роль с системе государственной власти, в подготовке законодательных инициатив, а также практических мер, которые реализуются, что называется, на земле: в регионах и даже в муниципалитетах России", - сказал Путин на расширенном заседании президиума Госсовета РФ."В текущем юбилейном году Государственный совет обрел новый статус, который закреплен в главном, в основном законе страны, в Конституции Российской Федерации. Уверен, что решение это позитивно скажется на деятельности всех уровней власти, придаст им дополнительный импульс как в решении текущих задач, так и в реализации наших перспективных планов", - сказал Путин на заседании Госсовета.

https://ria.ru/20200928/tseli-1577911875.html

2

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, государственный совет рф, владимир путин, политика