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https://ria.ru/20200928/gossovet-1577911599.html
Путин заявил о важности роли Госсовета в системе власти
Госсовет играет важную роль в системе российской власти, сообщил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 28.09.2020
2020-09-28T19:24
2020-09-28T19:31
россия
государственный совет рф
владимир путин
политика
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<strong>СОЧИ, 28 сен - РИА Новости.</strong> Госсовет играет важную роль в системе российской власти, сообщил президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a>."Напомню, этот орган был учрежден по предложению парламентариев и глав субъектов <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a> и с тех пор играет важную, я бы сказал даже стратегическую, роль с системе государственной власти, в подготовке законодательных инициатив, а также практических мер, которые реализуются, что называется, на земле: в регионах и даже в муниципалитетах России", - сказал Путин на расширенном заседании президиума Госсовета РФ."В текущем юбилейном году Государственный совет обрел новый статус, который закреплен в главном, в основном законе страны, в Конституции Российской Федерации. Уверен, что решение это позитивно скажется на деятельности всех уровней власти, придаст им дополнительный импульс как в решении текущих задач, так и в реализации наших перспективных планов", - сказал Путин на заседании Госсовета.
https://ria.ru/20200928/tseli-1577911875.html
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россия
РИА Новости
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россия, государственный совет рф, владимир путин, политика

Путин заявил о важности роли Госсовета в системе власти

19:24 28.09.2020 (обновлено: 19:31 28.09.2020)
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© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин поздравляет работников и ветеранов атомной промышленности с профессиональным праздником - Днем работника атомной промышленности
Президент РФ Владимир Путин поздравляет работников и ветеранов атомной промышленности с профессиональным праздником - Днем работника атомной промышленности - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
© РИА Новости / РИА Новости
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СОЧИ, 28 сен - РИА Новости. Госсовет играет важную роль в системе российской власти, сообщил президент РФ Владимир Путин.
"Напомню, этот орган был учрежден по предложению парламентариев и глав субъектов Российской Федерации и с тех пор играет важную, я бы сказал даже стратегическую, роль с системе государственной власти, в подготовке законодательных инициатив, а также практических мер, которые реализуются, что называется, на земле: в регионах и даже в муниципалитетах России", - сказал Путин на расширенном заседании президиума Госсовета РФ.
Путин: все национальные цели остаются неизменными - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
Вчера, 19:29
Путин заявил о неизменности национальных целей
"В текущем юбилейном году Государственный совет обрел новый статус, который закреплен в главном, в основном законе страны, в Конституции Российской Федерации. Уверен, что решение это позитивно скажется на деятельности всех уровней власти, придаст им дополнительный импульс как в решении текущих задач, так и в реализации наших перспективных планов", - сказал Путин на заседании Госсовета.
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РоссияГосударственный совет РФВладимир ПутинПолитика
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