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Три спутника связи "Гонец-М" планируют запустить 16 ноября
Очередной запуск трех спутников связи "Гонец-М" планируется в середине ноября, сообщил РИА Новости представитель компании-оператора "Спутниковая система... РИА Новости, 28.09.2020
2020-09-28T16:58
2020-09-28T16:58
2020-09-28T17:48
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<strong>МОСКВА, 28 сен - РИА Новости.</strong> Очередной запуск трех спутников связи "Гонец-М" планируется в середине ноября, сообщил РИА Новости представитель компании-оператора "Спутниковая система "Гонец".В понедельник с космодрома <a href="http://ria.ru/organization_Pleseck_kosmodrom/" target="_blank" data-auto="true">Плесецк</a> были отправлены на орбиту три спутника "Гонец-М" ракетой-носителем "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат".Низкоорбитальная спутниковая система "Гонец-Д1М" предназначена для обеспечения связи и передачи данных в глобальном масштабе, включая удаленные и труднодоступные районы, в том числе территории Крайнего Севера, а также для промышленного, транспортного и экологического мониторинга.
https://ria.ru/20200928/soyuz-2-1577888898.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
плесецк (космодром), космос - риа наука