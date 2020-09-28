https://ria.ru/20200928/gonets-m--1577900175.html

Три спутника связи "Гонец-М" планируют запустить 16 ноября

Очередной запуск трех спутников связи "Гонец-М" планируется в середине ноября, сообщил РИА Новости представитель компании-оператора "Спутниковая система... РИА Новости, 28.09.2020

2020-09-28T16:58

2020-09-28T16:58

2020-09-28T17:48

хочу стать космонавтом

плесецк (космодром)

космос - риа наука

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/156047/32/1560473254_0:173:2980:1849_1400x0_80_0_0_f3927c4748035873930be43311b6406b.jpg

<strong>МОСКВА, 28 сен - РИА Новости.</strong> Очередной запуск трех спутников связи "Гонец-М" планируется в середине ноября, сообщил РИА Новости представитель компании-оператора "Спутниковая система "Гонец".В понедельник с космодрома <a href="http://ria.ru/organization_Pleseck_kosmodrom/" target="_blank" data-auto="true">Плесецк</a> были отправлены на орбиту три спутника "Гонец-М" ракетой-носителем "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат".Низкоорбитальная спутниковая система "Гонец-Д1М" предназначена для обеспечения связи и передачи данных в глобальном масштабе, включая удаленные и труднодоступные районы, в том числе территории Крайнего Севера, а также для промышленного, транспортного и экологического мониторинга.

https://ria.ru/20200928/soyuz-2-1577888898.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

плесецк (космодром), космос - риа наука