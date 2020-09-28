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Три спутника связи "Гонец-М" планируют запустить 16 ноября
Очередной запуск трех спутников связи "Гонец-М" планируется в середине ноября, сообщил РИА Новости представитель компании-оператора "Спутниковая система... РИА Новости, 28.09.2020
2020-09-28T16:58
2020-09-28T17:48
хочу стать космонавтом
плесецк (космодром)
космос - риа наука
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<strong>МОСКВА, 28 сен - РИА Новости.</strong> Очередной запуск трех спутников связи "Гонец-М" планируется в середине ноября, сообщил РИА Новости представитель компании-оператора "Спутниковая система "Гонец".В понедельник с космодрома <a href="http://ria.ru/organization_Pleseck_kosmodrom/" target="_blank" data-auto="true">Плесецк</a> были отправлены на орбиту три спутника "Гонец-М" ракетой-носителем "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат".Низкоорбитальная спутниковая система "Гонец-Д1М" предназначена для обеспечения связи и передачи данных в глобальном масштабе, включая удаленные и труднодоступные районы, в том числе территории Крайнего Севера, а также для промышленного, транспортного и экологического мониторинга.
https://ria.ru/20200928/soyuz-2-1577888898.html
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плесецк (космодром), космос - риа наука

Три спутника связи "Гонец-М" планируют запустить 16 ноября

16:58 28.09.2020 (обновлено: 17:48 28.09.2020)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкКосмический аппарат "Гонец-М"
Космический аппарат Гонец-М - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Очередной запуск трех спутников связи "Гонец-М" планируется в середине ноября, сообщил РИА Новости представитель компании-оператора "Спутниковая система "Гонец".
В понедельник с космодрома Плесецк были отправлены на орбиту три спутника "Гонец-М" ракетой-носителем "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат".
"Еще один запуск трех спутников "Гонец-М" намечается на 16 ноября", - сообщил представитель компании-оператора.
Низкоорбитальная спутниковая система "Гонец-Д1М" предназначена для обеспечения связи и передачи данных в глобальном масштабе, включая удаленные и труднодоступные районы, в том числе территории Крайнего Севера, а также для промышленного, транспортного и экологического мониторинга.
Пуск ракеты Союз-2.1а с разгонным блоком Фрегат. Июль 2011 - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
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Хочу стать космонавтомПлесецк (космодром)Космос - РИА Наука
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