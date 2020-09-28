https://ria.ru/20200928/g20-1577860841.html

Стали известны даты саммита "Большой двадцатки"

Саммит "Большой двадцатки" (G20) под председательством Саудовской Аравии пройдет 21-22 ноября в онлайн-формате, следует из заявления. РИА Новости, 28.09.2020

2020-09-28T01:40

2020-09-28T01:40

2020-09-28T02:15

саудовская аравия

большая двадцатка

москва

в мире

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<strong>МОСКВА, 28 сен - РИА Новости.</strong> Саммит "<a href="http://ria.ru/organization_Bolshaja_dvadcatka/" target="_blank" data-auto="true">Большой двадцатки</a>" (G20) под председательством <a href="http://ria.ru/location_Saudi_Arabia/" target="_blank" data-auto="true">Саудовской Аравии</a> пройдет 21-22 ноября в онлайн-формате, следует из заявления.Отмечается, что предстоящий саммит будет посвящен, на фоне пандемии коронавируса, "защите жизней" и восстановлению экономического роста, борьбе с "уязвимостями, которые были обнаружены во время пандемии"."Саммит также будет уделять большое внимание стимулированию международных действий по реализации возможностей XXI века для всех, при помощи расширения прав и возможностей людей и защиты нашей планеты, используя при этом потенциал инноваций для формирования новых горизонтов", - подчеркивается в заявлении группы G20 под председательством Саудовской Аравии.В организации указали, что было выделено более 21 миллиарда долларов на поддержку производства, распространения и предоставления доступа к лекарствам, вакцинам и диагностике. Также "Двадцатка" вложила 11 триллионов долларов в защиту мировой экономики и запустила программу по приостановке выплат по долгам для наименее развитых стран.

https://ria.ru/20200903/vaktsina-1576706169.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

саудовская аравия, большая двадцатка, москва, в мире