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Стали известны даты саммита "Большой двадцатки"
Саммит "Большой двадцатки" (G20) под председательством Саудовской Аравии пройдет 21-22 ноября в онлайн-формате, следует из заявления. РИА Новости, 28.09.2020
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саудовская аравия
большая двадцатка
москва
в мире
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<strong>МОСКВА, 28 сен - РИА Новости.</strong> Саммит "<a href="http://ria.ru/organization_Bolshaja_dvadcatka/" target="_blank" data-auto="true">Большой двадцатки</a>" (G20) под председательством <a href="http://ria.ru/location_Saudi_Arabia/" target="_blank" data-auto="true">Саудовской Аравии</a> пройдет 21-22 ноября в онлайн-формате, следует из заявления.Отмечается, что предстоящий саммит будет посвящен, на фоне пандемии коронавируса, "защите жизней" и восстановлению экономического роста, борьбе с "уязвимостями, которые были обнаружены во время пандемии"."Саммит также будет уделять большое внимание стимулированию международных действий по реализации возможностей XXI века для всех, при помощи расширения прав и возможностей людей и защиты нашей планеты, используя при этом потенциал инноваций для формирования новых горизонтов", - подчеркивается в заявлении группы G20 под председательством Саудовской Аравии.В организации указали, что было выделено более 21 миллиарда долларов на поддержку производства, распространения и предоставления доступа к лекарствам, вакцинам и диагностике. Также "Двадцатка" вложила 11 триллионов долларов в защиту мировой экономики и запустила программу по приостановке выплат по долгам для наименее развитых стран.
https://ria.ru/20200903/vaktsina-1576706169.html
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саудовская аравия, большая двадцатка, москва, в мире

Стали известны даты саммита "Большой двадцатки"

01:40 28.09.2020 (обновлено: 02:15 28.09.2020)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время участия в саммите лидеров "Большой двадцатки" по коронавирусу в режиме видеоконференции
Президент РФ Владимир Путин во время участия в саммите лидеров Большой двадцатки по коронавирусу в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Саммит "Большой двадцатки" (G20) под председательством Саудовской Аравии пройдет 21-22 ноября в онлайн-формате, следует из заявления.

"Саммит лидеров G20 будет проходить в онлайн-формате 21-22 ноября под председательством Его Величества Короля Сальмана Бен Абделя Азиза Аль Сауда", - говорится в заявлении стран "Большой двадцатки".

Отмечается, что предстоящий саммит будет посвящен, на фоне пандемии коронавируса, "защите жизней" и восстановлению экономического роста, борьбе с "уязвимостями, которые были обнаружены во время пандемии".
"Саммит также будет уделять большое внимание стимулированию международных действий по реализации возможностей XXI века для всех, при помощи расширения прав и возможностей людей и защиты нашей планеты, используя при этом потенциал инноваций для формирования новых горизонтов", - подчеркивается в заявлении группы G20 под председательством Саудовской Аравии.
В организации указали, что было выделено более 21 миллиарда долларов на поддержку производства, распространения и предоставления доступа к лекарствам, вакцинам и диагностике. Также "Двадцатка" вложила 11 триллионов долларов в защиту мировой экономики и запустила программу по приостановке выплат по долгам для наименее развитых стран.
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Саудовская АравияБольшая двадцаткаМоскваВ мире
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01:43Ереван показал кадры уничтожения азербайджанской военной колонны
01:40Стали известны даты саммита "Большой двадцатки"
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