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Экс-солистка "Серебра" разозлила поклонников дерзким фото на автомобиле
Бывшая солистка группы "Серебро" Полина Фаворская разместила на своей странице в Instagram серию оригинальных снимков, которые шокировали ее подписчиков. РИА Новости, 28.09.2020
2020-09-28T20:03
2020-09-28T22:34
полина фаворская
шоу-бизнес
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<strong>МОСКВА, 28 сен — РИА Новости.</strong> Бывшая солистка группы "Серебро" <a href="http://ria.ru/person_polina-favorskaya/" target="_blank" data-auto="true">Полина Фаворская</a> разместила на своей странице в Instagram серию оригинальных снимков, которые шокировали ее подписчиков.В кадре экс-подопечная <a href="http://ria.ru/person_Maksim_Fadeev/" target="_blank" data-auto="true">Максима Фадеева</a> позирует с красным автомобилем. На ней надеты кружевной костюм, черный топ и мини-юбка с анималистичным принтом. На голове девушки – прическа с накладными волосами, оформленная в виде рожек.Пользователи социальной сети раскритиковали образ певицы. Они высказали свое мнение в комментариях под постом: "Стыд!", "Резко осуждаю", "Так себе зрелище!".Ранее Полина Фаворская уже шокировала Сеть <a href="https://ria.ru/20200918/serebro-1577418445.html" target="_blank">откровенными</a> снимками. Кадры с откровенным декольте удивили подписчиков.
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полина фаворская, шоу-бизнес

Экс-солистка "Серебра" разозлила поклонников дерзким фото на автомобиле

20:03 28.09.2020 (обновлено: 22:34 28.09.2020)
3682
© YouTube канал Полины ФаворскойКадр из музыкального клипа "Неверленд" Полины Фаворской
Кадр из музыкального клипа Неверленд Полины Фаворской - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
© YouTube канал Полины Фаворской
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Бывшая солистка группы "Серебро" Полина Фаворская разместила на своей странице в Instagram серию оригинальных снимков, которые шокировали ее подписчиков.
В кадре экс-подопечная Максима Фадеева позирует с красным автомобилем. На ней надеты кружевной костюм, черный топ и мини-юбка с анималистичным принтом. На голове девушки – прическа с накладными волосами, оформленная в виде рожек.
Пользователи социальной сети раскритиковали образ певицы. Они высказали свое мнение в комментариях под постом: "Стыд!", "Резко осуждаю", "Так себе зрелище!".
Ранее Полина Фаворская уже шокировала Сеть откровенными снимками. Кадры с откровенным декольте удивили подписчиков.
Екатерина Кищук - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
25 сентября, 16:07
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Полина ФаворскаяШоу-бизнес
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