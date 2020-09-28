https://ria.ru/20200928/foto-1577912920.html

Экс-солистка "Серебра" разозлила поклонников дерзким фото на автомобиле

Бывшая солистка группы "Серебро" Полина Фаворская разместила на своей странице в Instagram серию оригинальных снимков, которые шокировали ее подписчиков. РИА Новости, 28.09.2020

2020-09-28T20:03

2020-09-28T20:03

2020-09-28T22:34

полина фаворская

шоу-бизнес

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<strong>МОСКВА, 28 сен — РИА Новости.</strong> Бывшая солистка группы "Серебро" <a href="http://ria.ru/person_polina-favorskaya/" target="_blank" data-auto="true">Полина Фаворская</a> разместила на своей странице в Instagram серию оригинальных снимков, которые шокировали ее подписчиков.В кадре экс-подопечная <a href="http://ria.ru/person_Maksim_Fadeev/" target="_blank" data-auto="true">Максима Фадеева</a> позирует с красным автомобилем. На ней надеты кружевной костюм, черный топ и мини-юбка с анималистичным принтом. На голове девушки – прическа с накладными волосами, оформленная в виде рожек.Пользователи социальной сети раскритиковали образ певицы. Они высказали свое мнение в комментариях под постом: "Стыд!", "Резко осуждаю", "Так себе зрелище!".Ранее Полина Фаворская уже шокировала Сеть <a href="https://ria.ru/20200918/serebro-1577418445.html" target="_blank">откровенными</a> снимками. Кадры с откровенным декольте удивили подписчиков.

https://ria.ru/20200925/kischuk-1577778371.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

полина фаворская, шоу-бизнес