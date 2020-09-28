https://ria.ru/20200928/forum-1577894878.html

Сенатор: форум регионов в онлайн-режиме войдет в историю

Прямые инвестиции в белорусскую экономику из России в этом году уже составили 300 миллионов долларов, сообщила на VII Форуме регионов Белоруссии и России... РИА Новости, 28.09.2020

2020-09-28T16:01

2020-09-28T16:01

2020-09-28T16:01

парламентское собрание союза беларуси и россии

россия

белоруссия

экономика

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<strong>МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. </strong>Прямые инвестиции в белорусскую экономику из России в этом году уже составили 300 миллионов долларов, сообщила на VII Форуме регионов Белоруссии и России председатель комиссии по экономике, бюджету и финансам Совета Республики Национального Собрания <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> Татьяна Рунец, передает Sputnik.По словам сенатора, в Белоруссии придают большое значение межрегиональному сотрудничеству и в рамках промышленной секции Форума это подтвердили партнеры из России, которые хорошо знают белорусскую продукцию. "Готовясь к этому форуму, мы хотели охватить все отрасли. Большое значение придается промышленной кооперации, это основа, и созданию совместных производств", – сказала сенатор.Рунец считает, что организация совместных производств должна сыграть ключевую роль в увеличение ВВП страны, товарооборота между Россией и Белоруссией."В то же время, нельзя забывать о малом и среднем бизнесе, это тоже очень важный спектр наших взаимоотношений с Россией", – подчеркнула она.Рунец обратила внимание, что представители бизнеса двух стран продолжали активное сотрудничество даже в условиях пандемии. В этой связи она отметила, что проведение Форума регионов в формате видеоконференций - не новая для его участников форма работы, поскольку такие режимы уже отработаны с российскими коллегами за время пандемии."Форум регионов войдет в историю в таком формате. Связь была отличная, и мы услышали всех докладчиков, услышали ответы на интересующие вопросы. Технологии входят в нашу жизнь, будем общаться, как диктует наше время", – подытожила она.

https://ria.ru/20200928/meropriyatiya-1577894337.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, белоруссия, экономика