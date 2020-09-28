Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Парламентское собрание СГ
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
https://ria.ru/20200928/forum-1577894878.html
Сенатор: форум регионов в онлайн-режиме войдет в историю
Прямые инвестиции в белорусскую экономику из России в этом году уже составили 300 миллионов долларов, сообщила на VII Форуме регионов Белоруссии и России... РИА Новости, 28.09.2020
2020-09-28T16:01
2020-09-28T16:01
парламентское собрание союза беларуси и россии
россия
белоруссия
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/1c/1577895598_19:0:981:541_1400x0_80_0_0_38e6315076b17a972c89d6db7fe19ecd.jpg
<strong>МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. </strong>Прямые инвестиции в белорусскую экономику из России в этом году уже составили 300 миллионов долларов, сообщила на VII Форуме регионов Белоруссии и России председатель комиссии по экономике, бюджету и финансам Совета Республики Национального Собрания <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> Татьяна Рунец, передает Sputnik.По словам сенатора, в Белоруссии придают большое значение межрегиональному сотрудничеству и в рамках промышленной секции Форума это подтвердили партнеры из России, которые хорошо знают белорусскую продукцию. "Готовясь к этому форуму, мы хотели охватить все отрасли. Большое значение придается промышленной кооперации, это основа, и созданию совместных производств", – сказала сенатор.Рунец считает, что организация совместных производств должна сыграть ключевую роль в увеличение ВВП страны, товарооборота между Россией и Белоруссией."В то же время, нельзя забывать о малом и среднем бизнесе, это тоже очень важный спектр наших взаимоотношений с Россией", – подчеркнула она.Рунец обратила внимание, что представители бизнеса двух стран продолжали активное сотрудничество даже в условиях пандемии. В этой связи она отметила, что проведение Форума регионов в формате видеоконференций - не новая для его участников форма работы, поскольку такие режимы уже отработаны с российскими коллегами за время пандемии."Форум регионов войдет в историю в таком формате. Связь была отличная, и мы услышали всех докладчиков, услышали ответы на интересующие вопросы. Технологии входят в нашу жизнь, будем общаться, как диктует наше время", – подытожила она.
https://ria.ru/20200928/meropriyatiya-1577894337.html
россия
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/1c/1577895598_140:0:861:541_1400x0_80_0_0_c1b7eb9db749c539fb3912dabed20572.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, белоруссия, экономика

Сенатор: форум регионов в онлайн-режиме войдет в историю

16:01 28.09.2020
200
© Sputnik / Виктор Толочко Председатель комиссии по экономике, бюджету и финансам Совета Республики Национального Собрания Белоруссии Татьяна Рунец
Председатель комиссии по экономике, бюджету и финансам Совета Республики Национального Собрания Белоруссии Татьяна Рунец - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
© Sputnik / Виктор Толочко
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Прямые инвестиции в белорусскую экономику из России в этом году уже составили 300 миллионов долларов, сообщила на VII Форуме регионов Белоруссии и России председатель комиссии по экономике, бюджету и финансам Совета Республики Национального Собрания Белоруссии Татьяна Рунец, передает Sputnik.
По словам сенатора, в Белоруссии придают большое значение межрегиональному сотрудничеству и в рамках промышленной секции Форума это подтвердили партнеры из России, которые хорошо знают белорусскую продукцию.
"Готовясь к этому форуму, мы хотели охватить все отрасли. Большое значение придается промышленной кооперации, это основа, и созданию совместных производств", – сказала сенатор.
Рунец считает, что организация совместных производств должна сыграть ключевую роль в увеличение ВВП страны, товарооборота между Россией и Белоруссией.
Флаги России и Белоруссии на капоте автомобиля - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
Вчера, 15:40Союзное государство
Россия и Белоруссия проведут восемь совместных культурных мероприятий
"В то же время, нельзя забывать о малом и среднем бизнесе, это тоже очень важный спектр наших взаимоотношений с Россией", – подчеркнула она.
Рунец обратила внимание, что представители бизнеса двух стран продолжали активное сотрудничество даже в условиях пандемии. В этой связи она отметила, что проведение Форума регионов в формате видеоконференций - не новая для его участников форма работы, поскольку такие режимы уже отработаны с российскими коллегами за время пандемии.
"Форум регионов войдет в историю в таком формате. Связь была отличная, и мы услышали всех докладчиков, услышали ответы на интересующие вопросы. Технологии входят в нашу жизнь, будем общаться, как диктует наше время", – подытожила она.
200001
Обсудить0
Парламентское Собрание Союза Беларуси и РоссииРоссияБелоруссияЭкономика
Рекомендуем
Мужчина с дипломатом
РСПП завершит Недели российского бизнеса серией форумов и съездом
Председатель Постоянной комиссии по международным делам и национальной безопасности Совета Республики Сергей Рачков перед заседанием секции Беларусь и Россия: расширение совместных усилий по противодействию героизации нацизма на международных площадках на полях VII Форума регионов Беларуси и России
Форум регионов РБ и РФ: образование – основа интеграционного развития
Судно-трубоукладчик Академик Черский в немецком порту Мукран на острове Рюген
В правительстве Германии оценили ситуацию вокруг "Северного потока — 2"
Ученицы гимназии №4 во время Всероссийского единого урока Победы
Учителя смогут получить методическую поддержку по теме ВОВ
Председатель Постоянной комиссии по международным делам и национальной безопасности Совета Республики Сергей Рачков перед заседанием секции Беларусь и Россия: расширение совместных усилий по противодействию героизации нацизма на международных площадках на полях VII Форума регионов Беларуси и России
Рачков: гуманитарное измерение сотрудничества важно наряду с экономикой
Единый государственный экзамен
В России могут измениться правила сдачи ЕГЭ
Сельскохозяйственные работы в Молдавии
Россия выделит молдавским фермерам до 500 миллионов рублей
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров
Самарский губернатор предложил Белоруссии сотрудничество в ряде отраслей
Точки роста: как IT-образование стало доступным сельскому школьнику
До конца года в Ивановской области откроются 42 центра "Точка роста"
Карьерный самосвал БеЛАЗ с углем на разрезе Черниговский
Белоруссия предложила производить карьерные самосвалы "Белаз" в России
Автомобиль на подъемнике
В России могут изменить требования к эксплуатации автомобилей
Здание Государственной думы РФ
Источник: Госдума сэкономит более миллиарда рублей в 2020 году
Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Кудрин оценил вероятность новых санкций Запада против России
Участники несанкционированной акции протеста оппозиции в Минске
Польша пригрозила ввести санкции против Белоруссии в обход ЕС
Электронное табло с курсами валют на одной из улиц в Москве
Рубль занял третье место по глубине падения к доллару с начала года
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:16Армения показала кадры удара по азербайджанским солдатам
02:05Эксперт рассказал, когда можно запросить видео с камер наблюдения
02:00Названа оптимальная температура для дома
01:35Нейросеть показала, как бы выглядели Пугачева и Ротару без "пластики"
00:59В России ввели новые правила для отбывающих наказание
00:51Обвиняемую в отправке яда Трампу экстрадируют в Вашингтон
00:47Совбез ООН обсудит обострение в Нагорном Карабахе, сообщил источник
00:37Стала известна причина "таинственной" смерти слонов в Зимбабве
00:28Пашинян призвал Меркель "обуздать" политику Турции в регионе
00:26Названы регионы, где закончилось место на свалках
00:24Стало известно, над чем работают в Netflix Меган Маркл и принц Гарри
00:22Госдума обсудит заявление по ситуации в Нагорном Карабахе
00:18Лавров рассказал о грядущем визите Путина в Южную Корею
00:14"От слов к делу": Лавров призвал к развитию переговоров в Корее
00:10Лавров рассказал о перспективах урегулирования на Корейском полуострове
00:10Туристы рассказали, какой транспорт считают наиболее безопасным сейчас
00:06Минобороны непризнанной НКР опубликовало имена 84 погибших военных
23:53Франция призвала ЕС запретить финансирование партий из-за рубежа
23:23Итальянский депутат обвинил Эрдогана в эскалации в Карабахе
23:06В Москве умерли более 20 пациентов с коронавирусом впервые с июля
Лента новостейМолния