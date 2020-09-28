https://ria.ru/20200928/ferma-1577862578.html

На молочную ферму в Приморье завезли свыше 300 телят из Дании

Партию племенных телят голштинской породы доставили из Дании на крупнейший молочный репродуктор в Приморье, сообщает правительство региона. РИА Новости, 28.09.2020

2020-09-28T07:18

2020-09-28T07:18

2020-09-28T07:18

владивосток

россия

дания

алексеевка

приморский край

экономика

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<strong>ВЛАДИВОСТОК, 28 сен – РИА Новости.</strong> Партию племенных телят голштинской породы доставили из <a href="http://ria.ru/location_Denmark/" target="_blank" data-auto="true">Дании</a> на крупнейший молочный репродуктор в Приморье, сообщает правительство региона."Всего на ферму предприятия будут завезены 624 племенные телки. Первая партия – 312 голов – прилетела в воскресенье, 27 сентября. Все телята успешно перенесли многочасовой перелет. Падежа нет. От самолета до предприятия в селе <a href="http://ria.ru/location_Alekseevka/" target="_blank" data-auto="true">Алексеевка</a> поголовье доставлено специальным автотранспортом. Вторая партия ожидается в ночь на 1 октября", – говорится в сообщении.Сейчас в репродукторе насчитывается более 1,8 тысячи голов дойного стада. Корова голштинской породы способна давать до 60 литров молока в сутки. Покупка телят позволит увеличить производство молока на предприятии "ГринАгро" на 5 тысяч тонн, отмечают власти.Одна из основных задач правительства <a href="http://ria.ru/location_Primorskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Приморского края</a> – увеличить в 1,5 раза производство молока в ближайшие пять лет. Сейчас его объем с учетом работы личных подсобных хозяйств составляет около 124-127 тысяч тонн в год – это 25% от потребности.В Приморье действует государственная программа "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" на 2020-2027 годы. Ее целями являются рост объема производства сельхозпродукции к 2027 году до 55 миллиардов рублей, обеспечение прироста производительности труда в этом секторе, доведение объема отгруженных продуктов к 2027 году до 75 миллиардов рублей. Кроме того, среди целей госпрограммы - прирост производительности труда в производстве продуктов к 2027 году не менее 70% по сравнению с базовым 2016 годом.

https://ria.ru/20200925/rybaki-1577744344.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владивосток, россия, дания, алексеевка, приморский край, экономика