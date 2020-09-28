https://ria.ru/20200928/falsifikatsiya-1577888426.html

В МИД заявили об увеличении случаев фальсификации истории

Откровенная фальсификация истории все чаще используется для достижения геополитических целей, заявил уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии РИА Новости, 28.09.2020

2020-09-28T14:25

2020-09-28T14:25

2020-09-28T14:26

григорий лукьянцев

прибалтика

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

общество

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<strong>МОСКВА, 28 сен - РИА Новости.</strong> Откровенная фальсификация истории все чаще используется для достижения геополитических целей, заявил уполномоченный <a href="https://ria.ru/organization_MID_RF" target="_blank">МИД РФ</a> по вопросам прав человека, демократии и верховенства права <a href="https://ria.ru/person_Grigorijj_Lukjancev" target="_blank">Григорий Лукьянцев</a>.Дипломат отметил, что сейчас России часто приходится сталкиваться на платформах различных международных организаций с продвижением тезисов о двойной оккупации, о якобы равной ответственности СССР и гитлеровской Германии за развязывание Второй мировой войны, а также о том, что у Советского Союза якобы была далеко идущая стратегия по присоединению государств Прибалтики в 1939-1940 годы."Сборник, который подготовлен фондом "Историческая память", позволяет объективно, с опорой на архивные документы, посмотреть на эти страницы истории", - отметил он."Здесь очень важным является тезис, который фигурирует в ряде документов, которые содержатся в сборнике "Резиденты сообщают", это то, что не только полпредам СССР в прибалтийских государствах, но также резидентам НКВД давалось очень четкое указание о том, чтобы они не вмешивались своими действиями во внутренние дела прибалтийских государств, что опять же, как нам кажется, очень недвусмысленно опровергает тезис о том, что Советский Союз якобы задолго до 1940 года планировал аннексию, оккупацию стран Прибалтики", - подчеркнул Лукьянцев.Приуроченное к 80-летию вхождения стран <a href="https://ria.ru/location_Pribaltika" target="_blank">Прибалтики</a> в состав СССР издание вводит в научный оборот ранее неизвестные документы советской внешней разведки. Ложившиеся на стол Сталина разведывательные материалы существенно дополняют представления о советской политике в Прибалтике, сложившиеся при ознакомлении с вышедшим три десятилетия назад классическим сборником документов МИД СССР "Полпреды сообщают…", и открывают новые перспективы для осмысления политики Кремля в прибалтийском регионе. В сборник вошли рассекреченные документы из пяти архивов России, Латвии, Литвы и Эстонии, подавляющие большинство из которых публикуется впервые.

https://ria.ru/20200910/falsifikatsiya-1577059342.html

https://ria.ru/20200827/istoriya-1576370472.html

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прибалтика

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

григорий лукьянцев, прибалтика, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), общество