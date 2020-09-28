Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200928/falsifikatsiya-1577888426.html
В МИД заявили об увеличении случаев фальсификации истории
Откровенная фальсификация истории все чаще используется для достижения геополитических целей, заявил уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии РИА Новости, 28.09.2020
2020-09-28T14:25
2020-09-28T14:26
григорий лукьянцев
прибалтика
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/1a/1565207951_0:147:3117:1900_1400x0_80_0_0_068b4a9f4e9635eb80db5383d0fd2eb9.jpg
<strong>МОСКВА, 28 сен - РИА Новости.</strong> Откровенная фальсификация истории все чаще используется для достижения геополитических целей, заявил уполномоченный <a href="https://ria.ru/organization_MID_RF" target="_blank">МИД РФ</a> по вопросам прав человека, демократии и верховенства права <a href="https://ria.ru/person_Grigorijj_Lukjancev" target="_blank">Григорий Лукьянцев</a>.Дипломат отметил, что сейчас России часто приходится сталкиваться на платформах различных международных организаций с продвижением тезисов о двойной оккупации, о якобы равной ответственности СССР и гитлеровской Германии за развязывание Второй мировой войны, а также о том, что у Советского Союза якобы была далеко идущая стратегия по присоединению государств Прибалтики в 1939-1940 годы."Сборник, который подготовлен фондом "Историческая память", позволяет объективно, с опорой на архивные документы, посмотреть на эти страницы истории", - отметил он."Здесь очень важным является тезис, который фигурирует в ряде документов, которые содержатся в сборнике "Резиденты сообщают", это то, что не только полпредам СССР в прибалтийских государствах, но также резидентам НКВД давалось очень четкое указание о том, чтобы они не вмешивались своими действиями во внутренние дела прибалтийских государств, что опять же, как нам кажется, очень недвусмысленно опровергает тезис о том, что Советский Союз якобы задолго до 1940 года планировал аннексию, оккупацию стран Прибалтики", - подчеркнул Лукьянцев.Приуроченное к 80-летию вхождения стран <a href="https://ria.ru/location_Pribaltika" target="_blank">Прибалтики</a> в состав СССР издание вводит в научный оборот ранее неизвестные документы советской внешней разведки. Ложившиеся на стол Сталина разведывательные материалы существенно дополняют представления о советской политике в Прибалтике, сложившиеся при ознакомлении с вышедшим три десятилетия назад классическим сборником документов МИД СССР "Полпреды сообщают…", и открывают новые перспективы для осмысления политики Кремля в прибалтийском регионе. В сборник вошли рассекреченные документы из пяти архивов России, Латвии, Литвы и Эстонии, подавляющие большинство из которых публикуется впервые.
https://ria.ru/20200910/falsifikatsiya-1577059342.html
https://ria.ru/20200827/istoriya-1576370472.html
1
прибалтика
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/02/1a/1565207951_194:0:2925:2048_1400x0_80_0_0_becf67779e4e083d74fd601afb654288.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
григорий лукьянцев, прибалтика, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), общество

В МИД заявили об увеличении случаев фальсификации истории

14:25 28.09.2020 (обновлено: 14:26 28.09.2020)
1119
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Министерства иностранных дел в Москве
Здание Министерства иностранных дел в Москве - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Откровенная фальсификация истории все чаще используется для достижения геополитических целей, заявил уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Григорий Лукьянцев.

"Мы все чаще сталкиваемся с попытками не просто как-то исказить историю, исказить какие-то отдельные факты, но очень часто мы сталкиваемся с тем, что принято сейчас называть откровенной фальсификацией истории, что делается для того, чтобы достигать определенных политических, геополитических целей. К сожалению, в год 75-летия окончания Второй мировой войны, в год 75-летия победы в Великой Отечественной войне мы с этим печальным явлением сталкиваемся все чаще", - сказал Лукьянцев на онлайн-конференции, организованной МИА "Россия сегодня", в рамках которой представлено документальное издание "Резиденты сообщают… Сборник документов о политической обстановке в Латвии, Литве и Эстонии, август 1939 г. – август 1940 г.", выпущенное фондом "Историческая память".

Дипломат отметил, что сейчас России часто приходится сталкиваться на платформах различных международных организаций с продвижением тезисов о двойной оккупации, о якобы равной ответственности СССР и гитлеровской Германии за развязывание Второй мировой войны, а также о том, что у Советского Союза якобы была далеко идущая стратегия по присоединению государств Прибалтики в 1939-1940 годы.
"Сборник, который подготовлен фондом "Историческая память", позволяет объективно, с опорой на архивные документы, посмотреть на эти страницы истории", - отметил он.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
10 сентября, 18:50
СК создает отдел по расследованию преступлений о фальсификации истории
"Здесь очень важным является тезис, который фигурирует в ряде документов, которые содержатся в сборнике "Резиденты сообщают", это то, что не только полпредам СССР в прибалтийских государствах, но также резидентам НКВД давалось очень четкое указание о том, чтобы они не вмешивались своими действиями во внутренние дела прибалтийских государств, что опять же, как нам кажется, очень недвусмысленно опровергает тезис о том, что Советский Союз якобы задолго до 1940 года планировал аннексию, оккупацию стран Прибалтики", - подчеркнул Лукьянцев.
Приуроченное к 80-летию вхождения стран Прибалтики в состав СССР издание вводит в научный оборот ранее неизвестные документы советской внешней разведки. Ложившиеся на стол Сталина разведывательные материалы существенно дополняют представления о советской политике в Прибалтике, сложившиеся при ознакомлении с вышедшим три десятилетия назад классическим сборником документов МИД СССР "Полпреды сообщают…", и открывают новые перспективы для осмысления политики Кремля в прибалтийском регионе. В сборник вошли рассекреченные документы из пяти архивов России, Латвии, Литвы и Эстонии, подавляющие большинство из которых публикуется впервые.
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов - РИА Новости, 1920, 27.08.2020
27 августа, 11:2575 лет Великой Победы
Глава Минпросвещения призвал не допустить фальсификации истории
1611626
Обсудить1
Григорий ЛукьянцевПрибалтикаМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Общество
Рекомендуем
Страница социальной сети Twitter на экране смартфона
В ОП прокомментировали санкции Twitter против РИА Новости
Социальная сеть Twitter
В Совфеде прокомментировали санкции Twitter против РИА Новости
Стенд компании Huawei с презентацией сетей 5G в Греции
СМИ рассказали о давлении США на Германию из-за Huawei
Логотип социальной сети Twitter
Российский фонд мира обратится в ОБСЕ из-за санкций против РИА Новости
Актер Гарик Харламов
Харламов рассказал об отношениях с Асмус после развода
Армянские военные на позициях у границы Нагорного Карабаха
В Армении приняли заявление, осуждающее действия Азербайджана в Карабахе
Страница социальной сети Twitter на экране смартфона
Twitter ввел санкции против РИА Новости
Писатель Светлана Алексиевич
Светлана Алексиевич улетела из Белоруссии в Германию
Раскопки на территории античного города Акра в Крыму
В Крыму нашли два дома и улицу при раскопках античного города
Андрей Климов
В Совфеде увидели взаимосвязь между ситуацией в Белоруссии и Карабахе
Участники несанкционированной акции протеста оппозиции в Минске
Польша пригрозила ввести санкции против Белоруссии в обход ЕС
Постер сериала Спасская
На телеканале "Россия" выходит многосерийный фильм "Спасская"
Судно-трубоукладчик Академик Черский в немецком порту Мукран на острове Рюген
В правительстве Германии оценили ситуацию вокруг "Северного потока — 2"
Вооруженные силы Азербайджана ведут боевые действия в Нагорном Карабахе. Скриншот видео
Крым может стать площадкой для переговоров по Карабаху, заявил депутат
Стенд Facebook на ежегодной конференции для разработчиков F8 в Сан-Хосе, штат Калифорния
Европа останется без "Фейсбука": началась война за инфосуверенитет
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:16Армения показала кадры удара по азербайджанским солдатам
02:05Эксперт рассказал, когда можно запросить видео с камер наблюдения
02:00Названа оптимальная температура для дома
01:35Нейросеть показала, как бы выглядели Пугачева и Ротару без "пластики"
00:59В России ввели новые правила для отбывающих наказание
00:51Обвиняемую в отправке яда Трампу экстрадируют в Вашингтон
00:47Совбез ООН обсудит обострение в Нагорном Карабахе, сообщил источник
00:37Стала известна причина "таинственной" смерти слонов в Зимбабве
00:28Пашинян призвал Меркель "обуздать" политику Турции в регионе
00:26Названы регионы, где закончилось место на свалках
00:24Стало известно, над чем работают в Netflix Меган Маркл и принц Гарри
00:22Госдума обсудит заявление по ситуации в Нагорном Карабахе
00:18Лавров рассказал о грядущем визите Путина в Южную Корею
00:14"От слов к делу": Лавров призвал к развитию переговоров в Корее
00:10Лавров рассказал о перспективах урегулирования на Корейском полуострове
00:10Туристы рассказали, какой транспорт считают наиболее безопасным сейчас
00:06Минобороны непризнанной НКР опубликовало имена 84 погибших военных
23:53Франция призвала ЕС запретить финансирование партий из-за рубежа
23:23Итальянский депутат обвинил Эрдогана в эскалации в Карабахе
23:06В Москве умерли более 20 пациентов с коронавирусом впервые с июля
Лента новостейМолния