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https://ria.ru/20200928/evro-1577898328.html
Курс евро превысил отметку в 92 рубля впервые с 2016 года
Рубль ускорил снижение к основным зарубежным валютам, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 28.09.2020
2020-09-28T16:34
2020-09-28T19:02
россия
евро
рубль
экономика
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<strong>МОСКВА, 28 сен — РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/tag_rubl/" target="_blank">Рубль</a> ускорил снижение к основным зарубежным валютам, следует из данных Московской биржи. Так, по состоянию на 16:45 (мск) курс евро превысил 92 рубля — впервые с января 2016 года. Курс доллара расчетами "завтра" вырос на 64 копейки — до 78,85 рубля (впервые с начала апреля). При этом нефть марки Brent с поставками в декабре, до этого дорожавшая, вновь подешевела: на 0,17%, до 42,34 доллара за баррель.Ранее эксперты предупреждали, что дополнительное давление на рубль оказывает внешнеполитическая обстановка, в том числе угроза новых санкций, ситуация с <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank">Алексеем Навальным</a>, а также вторая волна пандемии COVID-19.По словам специалистов, есть риск, что она ударит по спросу на нефть и газ, а это, в свою очередь, снизит валютную выручку России.
https://ria.ru/20200928/kurs-1577891212.html
https://ria.ru/20200928/neft-1577719379.html
да хоть 200, мне от этого ничего.
543
Тем хуже для европейских товаров.. В России вообще пополам на курс евро...
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россия
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россия, евро, рубль, экономика

Курс евро превысил отметку в 92 рубля впервые с 2016 года

16:34 28.09.2020 (обновлено: 19:02 28.09.2020)
23974
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЭлектронное табло со знаками доллара и евро на одной из улиц в Москве
Электронное табло со знаками доллара и евро на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Рубль ускорил снижение к основным зарубежным валютам, следует из данных Московской биржи.
Так, по состоянию на 16:45 (мск) курс евро превысил 92 рубля — впервые с января 2016 года. Курс доллара расчетами "завтра" вырос на 64 копейки — до 78,85 рубля (впервые с начала апреля). При этом нефть марки Brent с поставками в декабре, до этого дорожавшая, вновь подешевела: на 0,17%, до 42,34 доллара за баррель.
Электронное табло с курсом евро на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
Вчера, 14:53Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Рубль занял третье место по глубине падения к доллару с начала года
Ранее эксперты предупреждали, что дополнительное давление на рубль оказывает внешнеполитическая обстановка, в том числе угроза новых санкций, ситуация с Алексеем Навальным, а также вторая волна пандемии COVID-19.
По словам специалистов, есть риск, что она ударит по спросу на нефть и газ, а это, в свою очередь, снизит валютную выручку России.
Нефтеперерабатывающий завод в Эль-Бурайке, Ливия - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
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107702534197133
Обсудить286
РоссияевроРубльЭкономика
Популярные комментарии
да хоть 200, мне от этого ничего.
28 сентября, 16:43
zzelip999
367014130
Тем хуже для европейских товаров.. В России вообще пополам на курс евро...
28 сентября, 16:39
СССоловей Серверный
397313130
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