https://ria.ru/20200928/evro-1577898328.html
Курс евро превысил отметку в 92 рубля впервые с 2016 года
Рубль ускорил снижение к основным зарубежным валютам, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 28.09.2020
2020-09-28T16:34
2020-09-28T16:34
2020-09-28T19:02
россия
евро
рубль
экономика
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<strong>МОСКВА, 28 сен — РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/tag_rubl/" target="_blank">Рубль</a> ускорил снижение к основным зарубежным валютам, следует из данных Московской биржи. Так, по состоянию на 16:45 (мск) курс евро превысил 92 рубля — впервые с января 2016 года. Курс доллара расчетами "завтра" вырос на 64 копейки — до 78,85 рубля (впервые с начала апреля). При этом нефть марки Brent с поставками в декабре, до этого дорожавшая, вновь подешевела: на 0,17%, до 42,34 доллара за баррель.Ранее эксперты предупреждали, что дополнительное давление на рубль оказывает внешнеполитическая обстановка, в том числе угроза новых санкций, ситуация с <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank">Алексеем Навальным</a>, а также вторая волна пандемии COVID-19.По словам специалистов, есть риск, что она ударит по спросу на нефть и газ, а это, в свою очередь, снизит валютную выручку России.
https://ria.ru/20200928/kurs-1577891212.html
https://ria.ru/20200928/neft-1577719379.html
zelip999
да хоть 200, мне от этого ничего.
543
Соловей Серверный
Тем хуже для европейских товаров.. В России вообще пополам на курс евро...
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россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, евро, рубль, экономика