https://ria.ru/20200928/embargo-1577900383.html
МИД осудил усиление эмбарго против Кубы со стороны США
Москва решительно осуждает усиление эмбарго против Кубы со стороны Вашингтона, готова продолжать оказывать Гаване необходимую поддержку, заявил в понедельник... РИА Новости, 28.09.2020
2020-09-28T16:59
2020-09-28T16:59
2020-09-28T17:11
оон
россия
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
куба
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 28 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a> решительно осуждает усиление эмбарго против <a href="http://ria.ru/location_Cuba/" target="_blank" data-auto="true">Кубы</a> со стороны Вашингтона, готова продолжать оказывать Гаване необходимую поддержку, заявил в понедельник глава МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a>.Ранее Трамп объявил новые ограничения в отношении Кубы, в том числе запрет гражданам <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> находиться на территории зданий, принадлежащих кубинским властям, а также ограничение импорта кубинского табака и алкоголя."Решительно осуждаем эту бесчеловечную нелегитимную политику Вашингтона. Все принимаемые санкционные меры давления на Гавану ограничивают естественные неотъемлемые права не только граждан Кубы, но и граждан США, являются абсолютно незаконными и грубо нарушают основополагающие принципы Устава <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a>... Хотел бы еще раз подчеркнуть, что Россия всегда готова оказать необходимую поддержку нашему стратегическому партнеру и другу - Республике Куба", - заявил Лавров, отвечая на вопрос агентства "Пренса Латина".
https://ria.ru/20200922/kuba-1577623537.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
оон, россия, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), куба, сша, в мире