Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200928/embargo-1577900383.html
МИД осудил усиление эмбарго против Кубы со стороны США
Москва решительно осуждает усиление эмбарго против Кубы со стороны Вашингтона, готова продолжать оказывать Гаване необходимую поддержку, заявил в понедельник... РИА Новости, 28.09.2020
2020-09-28T16:59
2020-09-28T17:11
оон
россия
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
куба
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/18/1577732144_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_d343f0030de8a8b776a4a7fbd7738db1.jpg
<strong>МОСКВА, 28 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a> решительно осуждает усиление эмбарго против <a href="http://ria.ru/location_Cuba/" target="_blank" data-auto="true">Кубы</a> со стороны Вашингтона, готова продолжать оказывать Гаване необходимую поддержку, заявил в понедельник глава МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a>.Ранее Трамп объявил новые ограничения в отношении Кубы, в том числе запрет гражданам <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> находиться на территории зданий, принадлежащих кубинским властям, а также ограничение импорта кубинского табака и алкоголя."Решительно осуждаем эту бесчеловечную нелегитимную политику Вашингтона. Все принимаемые санкционные меры давления на Гавану ограничивают естественные неотъемлемые права не только граждан Кубы, но и граждан США, являются абсолютно незаконными и грубо нарушают основополагающие принципы Устава <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a>... Хотел бы еще раз подчеркнуть, что Россия всегда готова оказать необходимую поддержку нашему стратегическому партнеру и другу - Республике Куба", - заявил Лавров, отвечая на вопрос агентства "Пренса Латина".
https://ria.ru/20200922/kuba-1577623537.html
россия
куба
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/18/1577732144_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_440d90f0e2045de0310d642ad09388c5.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
оон, россия, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), куба, сша, в мире

МИД осудил усиление эмбарго против Кубы со стороны США

16:59 28.09.2020 (обновлено: 17:11 28.09.2020)
464
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Москва решительно осуждает усиление эмбарго против Кубы со стороны Вашингтона, готова продолжать оказывать Гаване необходимую поддержку, заявил в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров.
Ранее Трамп объявил новые ограничения в отношении Кубы, в том числе запрет гражданам США находиться на территории зданий, принадлежащих кубинским властям, а также ограничение импорта кубинского табака и алкоголя.
"Решительно осуждаем эту бесчеловечную нелегитимную политику Вашингтона. Все принимаемые санкционные меры давления на Гавану ограничивают естественные неотъемлемые права не только граждан Кубы, но и граждан США, являются абсолютно незаконными и грубо нарушают основополагающие принципы Устава ООН... Хотел бы еще раз подчеркнуть, что Россия всегда готова оказать необходимую поддержку нашему стратегическому партнеру и другу - Республике Куба", - заявил Лавров, отвечая на вопрос агентства "Пренса Латина".
Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес во время встречи с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
22 сентября, 19:36
Куба осудила санкции против России и вмешательство в дела Белоруссии
2711001
Обсудить0
ООНРоссияСергей ЛавровМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)КубаСШАВ мире
Рекомендуем
Акция протеста Марш справедливости в Минске
СК Белоруссии отказал оппозиции в возбуждении дела против Лукашенко
Космический аппарат Гонец-М
Три спутника связи "Гонец-М" планируют запустить 16 ноября
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова
Попова раскритиковала призывы к несоблюдению мер профилактики COVID-19
Бывший министр культуры Белоруссии Павел Латушко на пресс-конференции членов Координационного совета оппозиции в Минске.
Латушко назвал условие для возвращения оппозиционеров в Белоруссию
Писательница Светлана Алексиевич в аэропорту Минска
КС белорусской оппозиции прокомментировал выезд Алексиевич за рубеж
Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
В Госдуме прокомментировали заявление Эрдогана по Карабаху
Историческое здание Рейхстага в центре Берлина
В бундестаге объяснили отказ создавать с Госдумой группу по Навальному
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова во время брифинга
В Роспотребнадзоре рассказали, сколько масок производится в сутки
Празднование дня независимости Литвы в Вильнюсе
Историк объяснил, почему Литва не может говорить об оккупации в 1940 году
ЗРПК Панцирь-С
США "уничтожили" российский "Панцирь" на учениях
Советник президента США, дочь Дональда Трампа Иванка Трамп
СМИ сообщили, что Трамп предлагал сделать свою дочь вице-президентом
Карьерный самосвал БеЛАЗ с углем на разрезе Черниговский
Белоруссия предложила производить карьерные самосвалы "Белаз" в России
Инфекционный госпиталь в парке Патриот Одинцовского района
Роспотребнадзор рассказал о загруженности инфекционных коек
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с президентом Молдавии Игорем Додоном
Додон попросил Путина восстановить транспортное сообщение с Молдавией
Светлана Тихановская
Тихановская выступила за персональные санкции по Белоруссии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:16Армения показала кадры удара по азербайджанским солдатам
02:05Эксперт рассказал, когда можно запросить видео с камер наблюдения
02:00Названа оптимальная температура для дома
01:35Нейросеть показала, как бы выглядели Пугачева и Ротару без "пластики"
00:59В России ввели новые правила для отбывающих наказание
00:51Обвиняемую в отправке яда Трампу экстрадируют в Вашингтон
00:47Совбез ООН обсудит обострение в Нагорном Карабахе, сообщил источник
00:37Стала известна причина "таинственной" смерти слонов в Зимбабве
00:28Пашинян призвал Меркель "обуздать" политику Турции в регионе
00:26Названы регионы, где закончилось место на свалках
00:24Стало известно, над чем работают в Netflix Меган Маркл и принц Гарри
00:22Госдума обсудит заявление по ситуации в Нагорном Карабахе
00:18Лавров рассказал о грядущем визите Путина в Южную Корею
00:14"От слов к делу": Лавров призвал к развитию переговоров в Корее
00:10Лавров рассказал о перспективах урегулирования на Корейском полуострове
00:10Туристы рассказали, какой транспорт считают наиболее безопасным сейчас
00:06Минобороны непризнанной НКР опубликовало имена 84 погибших военных
23:53Франция призвала ЕС запретить финансирование партий из-за рубежа
23:23Итальянский депутат обвинил Эрдогана в эскалации в Карабахе
23:06В Москве умерли более 20 пациентов с коронавирусом впервые с июля
Лента новостейМолния