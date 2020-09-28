https://ria.ru/20200928/eko-1577884255.html

В Минздраве порекомендовали переболевшим COVID-19 отложить процедуру ЭКО

Переболевшим коронавирусной инфекцией женщинам следует отложить процедуру экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) на три месяца и начать ее только после... РИА Новости, 28.09.2020

2020-09-28T13:32

2020-09-28T13:32

2020-09-28T13:32

распространение нового коронавируса

лейла адамян

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

общество

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<strong>МОСКВА, 28 сен - РИА Новости.</strong> Переболевшим коронавирусной инфекцией женщинам следует отложить процедуру экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) на три месяца и начать ее только после повторного отрицательного теста на COVID-19, заявила замдиректора по научной работе НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии имени Кулакова, главный внештатный акушер-гинеколог Минздрава <a href="http://ria.ru/person_leyla-adamyan/" target="_blank" data-auto="true">Лейла Адамян</a>."Если же женщина переболела коронавирусной инфекцией, и она готовится к ЭКО, то уже однозначно можно сказать, что есть необходимость переждать какое-то время с осуществлением процедуры. В нашем случае мы рекомендуем срок в три месяца, после которого женщина делает ПЦР, иммуноферментный анализ. И только тогда, когда пациентка убедится, что коронавирусная инфекция позади, и ничего не будет влиять на ее будущий плод, на ее будущего ребенка, она может вернуться к продолжению цикла ЭКО, а также к оперативному лечению бесплодия", - сказала Адамян в интервью порталу стопкоронавирус.рф.Она уточнила, что если беременная женщина на раннем сроке узнает, что у нее положительный тест на коронавирус, то ей необходима изоляция, при этом ведение беременности проходит так, как положено, с проведением современных скринингов."Если же женщина на начальном этапе беременности тяжело переносит коронавирусную инфекцию (и это тоже указано во временных клинических рекомендациях), принимая большое количество различных препаратов, которые могут оказывать тератогенный эффект на плод, тогда осуществляется сканирование плода, и в некоторых случаях пациентке может быть предложено прерывание беременности или, по крайней мере, прохождение дополнительных обследований во избежание возможности пропустить заболевание плода", - пояснила Адамян.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.

https://ria.ru/20200604/1572468358.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

лейла адамян, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество