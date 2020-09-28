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https://ria.ru/20200928/efremov-1577885355.html
Ефремов в жалобе на приговор обвинил Пашаева в давлении
Актер Михаил Ефремов, осужденный на 8 лет колонии за смертельное ДТП, в своей жалобе на приговор признал вину, раскаялся и пожаловался на давление со стороны... РИА Новости, 28.09.2020
2020-09-28T13:44
2020-09-28T14:05
эльман пашаев
михаил ефремов
москва
происшествия
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<strong>МОСКВА, 28 сен - РИА Новости.</strong> Актер <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Ефремов</a>, осужденный на 8 лет колонии за смертельное ДТП, в своей жалобе на приговор признал вину, раскаялся и пожаловался на давление со стороны бывшего адвоката <a href="http://ria.ru/person_elman-pashaev/" target="_blank" data-auto="true">Эльмана Пашаева</a>, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Пресненского суда <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> Лела Кокая."Ефремов в своей апелляционной жалобе указывает, что раскаивается в содеянном, признает себя виновным и просит смягчить приговор суда, а его позиция была обусловлена давлением адвоката Пашаева Э.", - сказала она.Со стороны Ефремова апелляции также подали Пашаев и его коллега Елизавета Шаргородская, по отдельности новые адвокаты Владимир Васильев и Петр Хархорин. Кроме того, приговор обжаловали гражданская жена погибшего курьера и компания, которой принадлежала его машина.По словам Кокая, в расширенной жалобе Пашаев указывает, что выводы, изложенные в приговоре, не соответствуют фактическим обстоятельствам уголовного дела, указывает на недопустимость доказательств, нарушение уголовно-процессуального законодательства. Защитник просит отменить приговор суда и вернуть его прокурору для дополнительного расследования. Шаргородская просит отменить приговор, смягчить наказание и изменить вид исправительного учреждения на колонию-поселение "ввиду его несправедливости и неправильного применения уголовного закона", добавила Кокая.Адвокат гражданской жены погибшего Ирины Стерховой называет нарушением отказ признать ее потерпевшей, просит отменить приговор и пересмотреть дело, сообщила собеседница агентства.Все жалобы, пояснила Кокая, будут рассмотрены в рамках одного процесса.ДТП с участием Ефремова произошло вечером 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. Как установило следствие, актер в пьяном состоянии вышел из бара, сел за руль Jeep Grand Cherokee, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с "Ладой". Находившийся за рулем отечественного автомобиля курьер интернет-магазина Сергей Захаров умер в больнице. Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима.
https://ria.ru/20200928/dtp-1577883915.html
https://ria.ru/20200925/uslovie-1577757171.html
Скажите, куда пожаловаться на Ефремова? Ну допекли уже с ним.
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эльман пашаев, михаил ефремов, москва, происшествия

Ефремов в жалобе на приговор обвинил Пашаева в давлении

13:44 28.09.2020 (обновлено: 14:05 28.09.2020)
7127
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкАктёра Михаила Ефремова выводят из здания Пресненского суда города Москвы после оглашения приговора
Актёра Михаила Ефремова выводят из здания Пресненского суда города Москвы после оглашения приговора - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Актер Михаил Ефремов, осужденный на 8 лет колонии за смертельное ДТП, в своей жалобе на приговор признал вину, раскаялся и пожаловался на давление со стороны бывшего адвоката Эльмана Пашаева, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Пресненского суда Москвы Лела Кокая.
"Ефремов в своей апелляционной жалобе указывает, что раскаивается в содеянном, признает себя виновным и просит смягчить приговор суда, а его позиция была обусловлена давлением адвоката Пашаева Э.", - сказала она.
Гражданская жена погибшего Сергея Захарова Ирина Стерхова у здания Пресненского суда Москвы - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
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Гражданская жена погибшего в ДТП с Ефремовым оспорила приговор
Со стороны Ефремова апелляции также подали Пашаев и его коллега Елизавета Шаргородская, по отдельности новые адвокаты Владимир Васильев и Петр Хархорин. Кроме того, приговор обжаловали гражданская жена погибшего курьера и компания, которой принадлежала его машина.
По словам Кокая, в расширенной жалобе Пашаев указывает, что выводы, изложенные в приговоре, не соответствуют фактическим обстоятельствам уголовного дела, указывает на недопустимость доказательств, нарушение уголовно-процессуального законодательства. Защитник просит отменить приговор суда и вернуть его прокурору для дополнительного расследования. Шаргородская просит отменить приговор, смягчить наказание и изменить вид исправительного учреждения на колонию-поселение "ввиду его несправедливости и неправильного применения уголовного закона", добавила Кокая.
Адвокат гражданской жены погибшего Ирины Стерховой называет нарушением отказ признать ее потерпевшей, просит отменить приговор и пересмотреть дело, сообщила собеседница агентства.
Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
25 сентября, 12:13
Пашаев рассказал о "жестком условии", которое поставил перед Ефремовым
Все жалобы, пояснила Кокая, будут рассмотрены в рамках одного процесса.
ДТП с участием Ефремова произошло вечером 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. Как установило следствие, актер в пьяном состоянии вышел из бара, сел за руль Jeep Grand Cherokee, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с "Ладой". Находившийся за рулем отечественного автомобиля курьер интернет-магазина Сергей Захаров умер в больнице. Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима.
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Эльман ПашаевМихаил ЕфремовМоскваПроисшествия
Популярные комментарии
Скажите, куда пожаловаться на Ефремова? Ну допекли уже с ним.
28 сентября, 13:46
Mr FillerMr Filler
1740004
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