https://ria.ru/20200928/efremov-1577885355.html

Ефремов в жалобе на приговор обвинил Пашаева в давлении

Актер Михаил Ефремов, осужденный на 8 лет колонии за смертельное ДТП, в своей жалобе на приговор признал вину, раскаялся и пожаловался на давление со стороны... РИА Новости, 28.09.2020

2020-09-28T13:44

2020-09-28T13:44

2020-09-28T14:05

эльман пашаев

михаил ефремов

москва

происшествия

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<strong>МОСКВА, 28 сен - РИА Новости.</strong> Актер <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Ефремов</a>, осужденный на 8 лет колонии за смертельное ДТП, в своей жалобе на приговор признал вину, раскаялся и пожаловался на давление со стороны бывшего адвоката <a href="http://ria.ru/person_elman-pashaev/" target="_blank" data-auto="true">Эльмана Пашаева</a>, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Пресненского суда <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> Лела Кокая."Ефремов в своей апелляционной жалобе указывает, что раскаивается в содеянном, признает себя виновным и просит смягчить приговор суда, а его позиция была обусловлена давлением адвоката Пашаева Э.", - сказала она.Со стороны Ефремова апелляции также подали Пашаев и его коллега Елизавета Шаргородская, по отдельности новые адвокаты Владимир Васильев и Петр Хархорин. Кроме того, приговор обжаловали гражданская жена погибшего курьера и компания, которой принадлежала его машина.По словам Кокая, в расширенной жалобе Пашаев указывает, что выводы, изложенные в приговоре, не соответствуют фактическим обстоятельствам уголовного дела, указывает на недопустимость доказательств, нарушение уголовно-процессуального законодательства. Защитник просит отменить приговор суда и вернуть его прокурору для дополнительного расследования. Шаргородская просит отменить приговор, смягчить наказание и изменить вид исправительного учреждения на колонию-поселение "ввиду его несправедливости и неправильного применения уголовного закона", добавила Кокая.Адвокат гражданской жены погибшего Ирины Стерховой называет нарушением отказ признать ее потерпевшей, просит отменить приговор и пересмотреть дело, сообщила собеседница агентства.Все жалобы, пояснила Кокая, будут рассмотрены в рамках одного процесса.ДТП с участием Ефремова произошло вечером 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. Как установило следствие, актер в пьяном состоянии вышел из бара, сел за руль Jeep Grand Cherokee, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с "Ладой". Находившийся за рулем отечественного автомобиля курьер интернет-магазина Сергей Захаров умер в больнице. Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима.

https://ria.ru/20200928/dtp-1577883915.html

https://ria.ru/20200925/uslovie-1577757171.html

Mr Filler Скажите, куда пожаловаться на Ефремова? Ну допекли уже с ним. 25

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москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

эльман пашаев, михаил ефремов, москва, происшествия