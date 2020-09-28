Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200928/efremov-1577882043.html
Ефремов лично обжаловал свой приговор
Актер Михаил Ефремов направил в суд собственную жалобу на приговор по делу о смертельном ДТП, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Пресненского суда Москвы Лела РИА Новости, 28.09.2020
2020-09-28T13:04
2020-09-28T15:20
дтп с участием михаила ефремова
михаил ефремов
москва
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/09/1577002694_0:0:3553:2000_1400x0_80_0_0_7fed4d530c017356a5b7698c19a88e51.jpg
<strong>МОСКВА, 28 сен — РИА Новости.</strong> Актер <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Ефремов</a> направил в суд собственную жалобу на приговор по делу о смертельном ДТП, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Пресненского суда <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> Лела Кокая.Кроме того, отметила она, в суд поступила расширенная жалоба предыдущих защитников актера <a href="http://ria.ru/person_elman-pashaev/" target="_blank" data-auto="true">Эльмана Пашаева</a> и <a href="http://ria.ru/person_elizaveta-shargorodskaya/" target="_blank" data-auto="true">Елизаветы Шаргородской</a>.До этого суд получил еще две жалобы: третий адвокат Ефремова Петр Хархорин попросил изменить актеру наказание на не связанное с лишением свободы, новый защитник Владимир Васильев — смягчить наказание до четырех лет условно.В начале сентября Пресненский суд признал Ефремова виновным в ДТП и приговорил его к восьми годам колонии общего режима. После этого актер отказался от услуг Эльмана Пашаева, который тщетно пытался доказать, что за рулем был не Ефремов, а какой-то другой человек.Авария с участием Ефремова произошла вечером 8 июня на Смоленской площади в Москве. Актер сел за руль пьяным, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в фургон "Лада", водитель которой Сергей Захаров получил тяжелые травмы и умер в больнице.
https://ria.ru/20200908/efremov-1576931809.html
12 лет надо алкашу наркоману
53
да согласится он на 8 лет. разрешите ему только медный змеевик и дрожжи.
49
13
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/09/1577002694_0:0:2731:2048_1400x0_80_0_0_d9b66f02be4732f7599aecf79328866f.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, москва, происшествия

Ефремов лично обжаловал свой приговор

13:04 28.09.2020 (обновлено: 15:20 28.09.2020)
13460
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкАктера Михаила Ефремова выводят из здания Пресненского суда города Москвы после оглашения приговора
Актера Михаила Ефремова выводят из здания Пресненского суда города Москвы после оглашения приговора - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Актер Михаил Ефремов направил в суд собственную жалобу на приговор по делу о смертельном ДТП, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Пресненского суда Москвы Лела Кокая.
Кроме того, отметила она, в суд поступила расширенная жалоба предыдущих защитников актера Эльмана Пашаева и Елизаветы Шаргородской.
До этого суд получил еще две жалобы: третий адвокат Ефремова Петр Хархорин попросил изменить актеру наказание на не связанное с лишением свободы, новый защитник Владимир Васильев — смягчить наказание до четырех лет условно.
Актёра Михаила Ефремова выводят из здания Пресненского суда города Москвы после оглашения приговора - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
8 сентября, 13:45
Засуженный артист. Чем запомнился процесс по делу Ефремова
В начале сентября Пресненский суд признал Ефремова виновным в ДТП и приговорил его к восьми годам колонии общего режима. После этого актер отказался от услуг Эльмана Пашаева, который тщетно пытался доказать, что за рулем был не Ефремов, а какой-то другой человек.
Авария с участием Ефремова произошла вечером 8 июня на Смоленской площади в Москве. Актер сел за руль пьяным, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в фургон "Лада", водитель которой Сергей Захаров получил тяжелые травмы и умер в больнице.
17213530215
Обсудить13
ДТП с участием Михаила ЕфремоваМихаил ЕфремовМоскваПроисшествия
Популярные комментарии
12 лет надо алкашу наркоману
28 сентября, 13:25
Илья JlordИлья Jlord
4800005
да согласится он на 8 лет. разрешите ему только медный змеевик и дрожжи.
28 сентября, 13:05
Damir AlievDamir Aliev
20240005
Рекомендуем
Крушение самолета Ан-26 под Харьковом
Штурман Ан-26 переписывался с дочкой за минуты до крушения
Здание клиники Шарите в Берлине
Правительство ФРГ прокомментировало визит Меркель в клинику к Навальному
Участники несанкционированной акции протеста оппозиции в Минске
Польша пригрозила ввести санкции против Белоруссии в обход ЕС
Нефтеперерабатывающий завод в Эль-Бурайке, Ливия
Эта страна может обрушить мировой рынок нефти
Пассажиры на платформе Курского вокзала в Москве
В Роспотребнадзоре назвали сроки выхода России на плато по коронавирусу
ЗРПК Панцирь-С
США "уничтожили" российский "Панцирь" на учениях
Президент РФ Владимир Путин общается с юными посетителями детского парка развлечений Остров мечты
Обратившийся к Путину в парке развлечений мальчик рассказал о мечте
Москва во время режима самоизоляции жителей
Попова оценила вероятность введения ограничений из-за коронавируса
Телеведущий Владимир Познер на закрытом показе документального фильма Ян Карский. Праведник мира лауреата премии Эмми Славомира Грюнберга в Еврейском музее и центре толерантности в Москве
Познер предложил жесткое наказание для тех, кто отказывается носить маски
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит совещание с членами кабинета министров РФ
Медведев прокомментировал обострение ситуации в Нагорном Карабахе
Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин на заседании Совета по развитию финансового рынка
Кудрин спрогнозировал падение ВВП России
Страница социальной сети Twitter на экране смартфона
Twitter ввел санкции против РИА Новости
Вооруженные силы Азербайджана ведут боевые действия в Нагорном Карабахе. Скриншот видео
Кремль призвал к политическому решению ситуации в Нагорном Карабахе
Знак такси на автомобиле на Никольской улице в Москве
СМИ: в Москве таксист распылил баллончик в лицо пассажирам с ребенком
Кадр из фильма Милашки
Педофилия, мигранты, тверк: идеальный коктейль для киноскандала
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:16Армения показала кадры удара по азербайджанским солдатам
02:05Эксперт рассказал, когда можно запросить видео с камер наблюдения
02:00Названа оптимальная температура для дома
01:35Нейросеть показала, как бы выглядели Пугачева и Ротару без "пластики"
00:59В России ввели новые правила для отбывающих наказание
00:51Обвиняемую в отправке яда Трампу экстрадируют в Вашингтон
00:47Совбез ООН обсудит обострение в Нагорном Карабахе, сообщил источник
00:37Стала известна причина "таинственной" смерти слонов в Зимбабве
00:28Пашинян призвал Меркель "обуздать" политику Турции в регионе
00:26Названы регионы, где закончилось место на свалках
00:24Стало известно, над чем работают в Netflix Меган Маркл и принц Гарри
00:22Госдума обсудит заявление по ситуации в Нагорном Карабахе
00:18Лавров рассказал о грядущем визите Путина в Южную Корею
00:14"От слов к делу": Лавров призвал к развитию переговоров в Корее
00:10Лавров рассказал о перспективах урегулирования на Корейском полуострове
00:10Туристы рассказали, какой транспорт считают наиболее безопасным сейчас
00:06Минобороны непризнанной НКР опубликовало имена 84 погибших военных
23:53Франция призвала ЕС запретить финансирование партий из-за рубежа
23:23Итальянский депутат обвинил Эрдогана в эскалации в Карабахе
23:06В Москве умерли более 20 пациентов с коронавирусом впервые с июля
Лента новостейМолния