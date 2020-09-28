https://ria.ru/20200928/efremov-1577882043.html

Ефремов лично обжаловал свой приговор

Актер Михаил Ефремов направил в суд собственную жалобу на приговор по делу о смертельном ДТП, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Пресненского суда Москвы Лела РИА Новости, 28.09.2020

2020-09-28T13:04

2020-09-28T13:04

2020-09-28T15:20

дтп с участием михаила ефремова

михаил ефремов

москва

происшествия

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<strong>МОСКВА, 28 сен — РИА Новости.</strong> Актер <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Ефремов</a> направил в суд собственную жалобу на приговор по делу о смертельном ДТП, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Пресненского суда <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> Лела Кокая.Кроме того, отметила она, в суд поступила расширенная жалоба предыдущих защитников актера <a href="http://ria.ru/person_elman-pashaev/" target="_blank" data-auto="true">Эльмана Пашаева</a> и <a href="http://ria.ru/person_elizaveta-shargorodskaya/" target="_blank" data-auto="true">Елизаветы Шаргородской</a>.До этого суд получил еще две жалобы: третий адвокат Ефремова Петр Хархорин попросил изменить актеру наказание на не связанное с лишением свободы, новый защитник Владимир Васильев — смягчить наказание до четырех лет условно.В начале сентября Пресненский суд признал Ефремова виновным в ДТП и приговорил его к восьми годам колонии общего режима. После этого актер отказался от услуг Эльмана Пашаева, который тщетно пытался доказать, что за рулем был не Ефремов, а какой-то другой человек.Авария с участием Ефремова произошла вечером 8 июня на Смоленской площади в Москве. Актер сел за руль пьяным, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в фургон "Лада", водитель которой Сергей Захаров получил тяжелые травмы и умер в больнице.

https://ria.ru/20200908/efremov-1576931809.html

Илья Jlord 12 лет надо алкашу наркоману 53

Damir Aliev да согласится он на 8 лет. разрешите ему только медный змеевик и дрожжи. 49

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москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, москва, происшествия