https://ria.ru/20200928/drony-1577861508.html

В Крыму сообщили о появлении американских беспилотников у границ

Активность разведывательных полетов украинских дронов у границ Крыма с начала 2020 года фактически прекратилась, их заменили тяжелые американские беспилотники... РИА Новости, 28.09.2020

2020-09-28T03:10

2020-09-28T03:10

2020-09-28T09:57

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<strong>МОСКВА, 28 сен — РИА Новости.</strong> Активность разведывательных полетов украинских дронов у границ <a href="https://ria.ru/location_Crimea" target="_blank">Крыма</a> с начала 2020 года фактически прекратилась, их заменили тяжелые <a href="https://ria.ru/location_United_States/" target="_blank">американские</a> беспилотники типа "Глобал хоук", сообщил РИА Новости источник в силовых структурах республики.Ранее российские пограничники фиксировали ежедневные полеты украинских дронов, проводивших разведку у полуострова."Сейчас на границе с Крымом активность украинских БПЛА сошла на нет после активизации американских дронов в экономической морской зоне полуострова. Кроме того, украинская сторона получила несколько жестких уроков в ответ на провокации своих беспилотников у российской границы, они сбивались сразу после пересечения границы", — сказал собеседник агентства.По его словам, еще в 2019 году <a href="https://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank">украинские</a> дроны регулярно летали вдоль границ, пытаясь спровоцировать ответ российской ПВО.Источник добавил, что каждый беспилотник у российских границ брали на сопровождение, а нарушителей воздушного пространства глушили помехами."Последним убедительным доводом была работа ЗРК "Панцирь", — заявил он.Однако после того, как в 2020 году американские дроны типа "Глобал Хоук" стали регулярно летать возле полуострова для разведки, активность украинских беспилотников практически свелась к нулю."Это связано с тем, что американцы делятся частью разведданных с украинскими военными", — пояснил источник.Однако, напомнил он, сбивать дроны над нейтральными водами запрещено, поэтому российская сторона лишь выходит на сопровождение.

https://ria.ru/20200927/krym-1577829402.html

https://ria.ru/20200924/krym-1577694667.html

Кот на дереве Это походу особый вид истерии, раз в неделю писать о том, что самолёты и беспилотники НАТО летают у наших границ. Хотя это всегда обычное дело было, наши так же летают, главное чтобы за границу не залетел никто 65

павел рябышев Не надо самому себе противоречить. Если полёты у границ обычное дело, надо понимать, что и статьи о полётах обычное дело. В чём истерия и где она вам приснилась? 49

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республика крым

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, москва, республика крым, сша, украина, безопасность, в мире