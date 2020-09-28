https://ria.ru/20200928/drony-1577861508.html
В Крыму сообщили о появлении американских беспилотников у границ
Активность разведывательных полетов украинских дронов у границ Крыма с начала 2020 года фактически прекратилась, их заменили тяжелые американские беспилотники... РИА Новости, 28.09.2020
2020-09-28T03:10
2020-09-28T03:10
2020-09-28T09:57
россия
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республика крым
сша
украина
безопасность
в мире
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<strong>МОСКВА, 28 сен — РИА Новости.</strong> Активность разведывательных полетов украинских дронов у границ <a href="https://ria.ru/location_Crimea" target="_blank">Крыма</a> с начала 2020 года фактически прекратилась, их заменили тяжелые <a href="https://ria.ru/location_United_States/" target="_blank">американские</a> беспилотники типа "Глобал хоук", сообщил РИА Новости источник в силовых структурах республики.Ранее российские пограничники фиксировали ежедневные полеты украинских дронов, проводивших разведку у полуострова."Сейчас на границе с Крымом активность украинских БПЛА сошла на нет после активизации американских дронов в экономической морской зоне полуострова. Кроме того, украинская сторона получила несколько жестких уроков в ответ на провокации своих беспилотников у российской границы, они сбивались сразу после пересечения границы", — сказал собеседник агентства.По его словам, еще в 2019 году <a href="https://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank">украинские</a> дроны регулярно летали вдоль границ, пытаясь спровоцировать ответ российской ПВО.Источник добавил, что каждый беспилотник у российских границ брали на сопровождение, а нарушителей воздушного пространства глушили помехами."Последним убедительным доводом была работа ЗРК "Панцирь", — заявил он.Однако после того, как в 2020 году американские дроны типа "Глобал Хоук" стали регулярно летать возле полуострова для разведки, активность украинских беспилотников практически свелась к нулю."Это связано с тем, что американцы делятся частью разведданных с украинскими военными", — пояснил источник.Однако, напомнил он, сбивать дроны над нейтральными водами запрещено, поэтому российская сторона лишь выходит на сопровождение.
https://ria.ru/20200927/krym-1577829402.html
https://ria.ru/20200924/krym-1577694667.html
Кот на дереве
Это походу особый вид истерии, раз в неделю писать о том, что самолёты и беспилотники НАТО летают у наших границ. Хотя это всегда обычное дело было, наши так же летают, главное чтобы за границу не залетел никто
65
павел рябышев
Не надо самому себе противоречить. Если полёты у границ обычное дело, надо понимать, что и статьи о полётах обычное дело. В чём истерия и где она вам приснилась?
49
18
россия
москва
республика крым
сша
украина
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, республика крым, сша, украина, безопасность, в мире
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости.
Активность разведывательных полетов украинских дронов у границ Крыма
с начала 2020 года фактически прекратилась, их заменили тяжелые американские
беспилотники типа "Глобал хоук", сообщил РИА Новости источник в силовых структурах республики.
Ранее российские пограничники фиксировали ежедневные полеты украинских дронов, проводивших разведку у полуострова.
"Сейчас на границе с Крымом активность украинских БПЛА сошла на нет после активизации американских дронов в экономической морской зоне полуострова. Кроме того, украинская сторона получила несколько жестких уроков в ответ на провокации своих беспилотников у российской границы, они сбивались сразу после пересечения границы", — сказал собеседник агентства.
По его словам, еще в 2019 году украинские
дроны регулярно летали вдоль границ, пытаясь спровоцировать ответ российской ПВО.
Источник добавил, что каждый беспилотник у российских границ брали на сопровождение, а нарушителей воздушного пространства глушили помехами.
"Последним убедительным доводом была работа ЗРК "Панцирь", — заявил он.
Однако после того, как в 2020 году американские дроны типа "Глобал Хоук" стали регулярно летать возле полуострова для разведки, активность украинских беспилотников практически свелась к нулю.
"Это связано с тем, что американцы делятся частью разведданных с украинскими военными", — пояснил источник.
Однако, напомнил он, сбивать дроны над нейтральными водами запрещено, поэтому российская сторона лишь выходит на сопровождение.