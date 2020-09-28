https://ria.ru/20200928/draka-1577913822.html

Внучка Людмилы Гурченко подралась с фотомоделью

Внучка Людмилы Гурченко Елена Королева рассказала "Комсомольской правде" о потасовке с фотомоделью Ларой Фрост в клубе. По словам женщины, Фрост разозлили ее... РИА Новости, 28.09.2020

2020-09-28T20:19

2020-09-28T20:19

2020-09-28T22:55

россия

шоу-бизнес

звезды

людмила гурченко

происшествия

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<strong>МОСКВА, 28 сен — РИА Новости.</strong> Внучка <a href="http://ria.ru/person_Ljudmila_Gurchenko/" target="_blank" data-auto="true">Людмилы Гурченко</a> Елена Королева рассказала <a href="https://www.kp.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Комсомольской правде"</a> о потасовке с фотомоделью Ларой Фрост в клубе. По словам женщины, Фрост разозлили ее дружеские объятия со знакомым."На мероприятии было много людей, которых я знаю несколько лет, — все свои. Я подошла к Руслану — обняла его и поцеловала, чтобы поздравить с презентацией (музыкального альбома. — Прим. ред.). Все! Почему я не могу этого сделать? Он в ответ меня тоже по-дружески обнял и поцеловал. Это нормальные, общепринятые жесты. <…> Я знать не знала, что у него есть эта Лара, — он, как потом оказалось, пришел на мероприятие с ней. Она неожиданно налетела на меня", — заявила Королева.Она также подчеркнула, что обратилась в полицию после инцидента. Королева утверждает, что фотомодель ударила ее "пару раз по почкам" а также бросила в нее бутылку.Лара Фрост, в свою очередь, заявила изданию, что ее спровоцировали вступить в драку."Я пришла в клуб со своим мужчиной. Отошла от него и вдруг увидела, что какая-то женщина пристает к моему мужчине. Это меня и спровоцировало на агрессию. Получилось то, что получилось", — сказала она.Фотомодель отметила, что не знала Королеву до этого случая.

https://radiosputnik.ria.ru/20200829/intsident-1576467283.html

https://ria.ru/20200903/draka-1576646974.html

nakιs Kamakιs Посмотрел инстаграмм Лары. Она точно только фотомодель? 10

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россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, шоу-бизнес, звезды, людмила гурченко, происшествия