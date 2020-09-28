Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200928/draka-1577894050.html
В Кировской области трое подростков жестоко избили сверстника
Трое подростков жестоко избили сверстника в городе Вятские Поляны, СК проводит доследственную проверку, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости, 28.09.2020
2020-09-28T15:35
2020-09-28T15:35
следственный комитет россии (ск рф)
кировская область
вятские поляны
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120030_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_7161701c097cb323e328faac05b87a04.jpg
<strong>НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 сен - РИА Новости.</strong> Трое подростков жестоко избили сверстника в городе <a href="http://ria.ru/location_Vjatskie_Poljany/" target="_blank" data-auto="true">Вятские Поляны</a>, <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> проводит доследственную проверку, сообщает пресс-служба ведомства.Видео жестокой драки, в ходе которой трое подростков избивают лежащего на земле юношу, нанося удары ногами по голове и по телу, было опубликовано в выходные в группе "Полянский Дозор г. Вятские Поляны" в соцсети "ВКонтакте"."По данному факту, учитывая несовершеннолетний возраст участников драки, организовано проведение доследственной проверки, в рамках которой будут установлены обстоятельства и причины произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении регионального СУСК.Кроме того, проверка проводится и органами прокуратуры. "В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет дана оценка действиям виновных лиц. Ход проверочных мероприятий взят на контроль лично прокурором области", - говорится в сообщении прокуратуры <a href="http://ria.ru/location_Kirovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Кировской области</a>.
https://radiosputnik.ria.ru/20200925/ugon-1577792921.html
кировская область
вятские поляны
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120030_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_8e55f33eb3a0fb98dbfe553118532fd0.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
следственный комитет россии (ск рф), кировская область, вятские поляны, происшествия

В Кировской области трое подростков жестоко избили сверстника

15:35 28.09.2020
1092
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 сен - РИА Новости. Трое подростков жестоко избили сверстника в городе Вятские Поляны, СК проводит доследственную проверку, сообщает пресс-служба ведомства.
Видео жестокой драки, в ходе которой трое подростков избивают лежащего на земле юношу, нанося удары ногами по голове и по телу, было опубликовано в выходные в группе "Полянский Дозор г. Вятские Поляны" в соцсети "ВКонтакте".
"По данному факту, учитывая несовершеннолетний возраст участников драки, организовано проведение доследственной проверки, в рамках которой будут установлены обстоятельства и причины произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении регионального СУСК.
Кроме того, проверка проводится и органами прокуратуры. "В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет дана оценка действиям виновных лиц. Ход проверочных мероприятий взят на контроль лично прокурором области", - говорится в сообщении прокуратуры Кировской области.
Эмблема Lexus на радиаторной решетке автомобиля - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
25 сентября, 19:49
В Москве похититель избил мужчину и угнал его Lexus с женой и ребенком
2120405
Обсудить0
Следственный комитет России (СК РФ)Кировская областьВятские ПоляныПроисшествия
Рекомендуем
В детском городке в московском парке имени 50-летия Октября
В Мурманской области ребенка ударили битой за езду на самокате
Работа УМВД России
В Дагестане школьники избили одноклассника-инвалида
Знак такси на автомобиле на Никольской улице в Москве
СМИ: в Москве таксист распылил баллончик в лицо пассажирам с ребенком
Автомобиль на подъемнике
В России могут изменить требования к эксплуатации автомобилей
На месте падения легкомоторного самолета в Нижегородской области
СК завел дело после падения легкомоторного самолета в Волгу
Крушение самолета Ан-26 под Харьковом
Штурман Ан-26 переписывался с дочкой за минуты до крушения
Алексей Навальный в Берлине
Российский постпред оценил данные ОЗХО о проверке анализов Навального
Эксперт миссии ОБСЕ на месте крушения лайнера Boeing 777 Малайзийских авиалиний в Донецкой области
Юрист не исключил возможный арест обвиняемого по делу MH17 в Нидерландах
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Курске женщина угрожала ребенку расправой
Памятник Ленину, демонтированный в Белгороде
Депутат назвал снос памятника Ленину в Белгороде оскорблением государства
Военнослужащие армии Азербайджана на бронетранспортере в Баку
Азербайджан обратился к диаспоре в России из-за ситуации в Карабахе
Прохожие
Синоптик рассказал об аномальной погоде в октябре
Участники несанкционированной акции протеста оппозиции в Минске
Польша пригрозила ввести санкции против Белоруссии в обход ЕС
Азербайджанские военные ведут огонь на агдеринском направлении
Азербайджан показал видео удара по артиллерии ВС Армении
Медицинский работник в одном из отделений госпиталя COVID-19 в ГКБ No1 имени Н.И. Пирогова в Москве
В Оренбургской области вернули режим самоизоляции для людей старше 65 лет
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:16Армения показала кадры удара по азербайджанским солдатам
02:05Эксперт рассказал, когда можно запросить видео с камер наблюдения
02:00Названа оптимальная температура для дома
01:35Нейросеть показала, как бы выглядели Пугачева и Ротару без "пластики"
00:59В России ввели новые правила для отбывающих наказание
00:51Обвиняемую в отправке яда Трампу экстрадируют в Вашингтон
00:47Совбез ООН обсудит обострение в Нагорном Карабахе, сообщил источник
00:37Стала известна причина "таинственной" смерти слонов в Зимбабве
00:28Пашинян призвал Меркель "обуздать" политику Турции в регионе
00:26Названы регионы, где закончилось место на свалках
00:24Стало известно, над чем работают в Netflix Меган Маркл и принц Гарри
00:22Госдума обсудит заявление по ситуации в Нагорном Карабахе
00:18Лавров рассказал о грядущем визите Путина в Южную Корею
00:14"От слов к делу": Лавров призвал к развитию переговоров в Корее
00:10Лавров рассказал о перспективах урегулирования на Корейском полуострове
00:10Туристы рассказали, какой транспорт считают наиболее безопасным сейчас
00:06Минобороны непризнанной НКР опубликовало имена 84 погибших военных
23:53Франция призвала ЕС запретить финансирование партий из-за рубежа
23:23Итальянский депутат обвинил Эрдогана в эскалации в Карабахе
23:06В Москве умерли более 20 пациентов с коронавирусом впервые с июля
Лента новостейМолния