https://ria.ru/20200928/draka-1577894050.html

В Кировской области трое подростков жестоко избили сверстника

Трое подростков жестоко избили сверстника в городе Вятские Поляны, СК проводит доследственную проверку, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости, 28.09.2020

2020-09-28T15:35

2020-09-28T15:35

2020-09-28T15:35

следственный комитет россии (ск рф)

кировская область

вятские поляны

происшествия

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<strong>НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 сен - РИА Новости.</strong> Трое подростков жестоко избили сверстника в городе <a href="http://ria.ru/location_Vjatskie_Poljany/" target="_blank" data-auto="true">Вятские Поляны</a>, <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> проводит доследственную проверку, сообщает пресс-служба ведомства.Видео жестокой драки, в ходе которой трое подростков избивают лежащего на земле юношу, нанося удары ногами по голове и по телу, было опубликовано в выходные в группе "Полянский Дозор г. Вятские Поляны" в соцсети "ВКонтакте"."По данному факту, учитывая несовершеннолетний возраст участников драки, организовано проведение доследственной проверки, в рамках которой будут установлены обстоятельства и причины произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении регионального СУСК.Кроме того, проверка проводится и органами прокуратуры. "В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет дана оценка действиям виновных лиц. Ход проверочных мероприятий взят на контроль лично прокурором области", - говорится в сообщении прокуратуры <a href="http://ria.ru/location_Kirovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Кировской области</a>.

https://radiosputnik.ria.ru/20200925/ugon-1577792921.html

кировская область

вятские поляны

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), кировская область, вятские поляны, происшествия