Чем опасны дождевики и резиновые сапоги? Мнение врача
04:00 28.09.2020 (обновлено: 09:35 28.09.2020)
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Осень — пора дождей, поэтому многие предпочитают перейти на дождевики. Но делать этого не стоит. Почему, рассказала в интервью радио Sputnik врач-дерматолог, терапевт Лариса Алексеева.
Жителям мегаполисов дождевики и резиновые сапоги не нужны — дождь в больших городах идет не так часто, а возможностей спрятаться от него достаточно много. К тому же, сама по себе такая одежда может даже навредить здоровью, рассказала в интервью радио Sputnik дерматолог, терапевт Лариса Алексеева. Образно говоря, в такой одежде можно "свариться".
"В мегаполисе, я считаю, нецелесообразно надевать дождевики и резиновые сапоги, потому что можно носить зонтик, есть где укрыться, есть транспорт. Дождевики — это крайняя мера, подходящая для дачи или похода за грибами. Такая одежда вредна, в ней нарушена теплорегуляция. Может подняться артериальное давление, ткань не пропускает воздух, есть опасность развития кожных болезней, невралгии, если оказаться на сквозняке, быстро можно подхватить ОРЗ", — отметила в беседе с радио Sputnik Лариса Алексеева.
Она добавила, что в резиновых сапогах ноги потеют, воздух не циркулирует, а это прямой путь к развитию грибковых заболеваний. К тому же, такие сапоги, как правило, не утеплены, поэтому в них легко простыть.
По мнению врача, лучше подобрать обычную одежду, которая защитит от непогоды, — те же кроссовки на плотной подошве справятся с лужами и не навредят ногам.
"В такую погоду всегда нужно иметь не дождевик, а курточку на синтепоне или на пухе с капюшоном. Она тонкая, но хорошо удерживает тепло, человек не потеет. А дождевики и резиновые сапоги — одежда для деревни или похода в лес", — считает Лариса Алексеева.