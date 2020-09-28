https://ria.ru/20200928/dozhdevik-1577826924.html

Чем опасны дождевики и резиновые сапоги? Мнение врача

Осень — пора дождей, поэтому многие предпочитают перейти на дождевики. Но делать этого не стоит. Почему, рассказала в интервью радио Sputnik врач-дерматолог,... РИА Новости, 28.09.2020

2020-09-28T04:00

2020-09-28T04:00

2020-09-28T09:35

лариса алексеева

здоровье

общество

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<strong>МОСКВА, 28 сен — РИА Новости.</strong> Осень — пора дождей, поэтому многие предпочитают перейти на дождевики. Но делать этого не стоит. Почему, рассказала в интервью <a href="https://radiosputnik.ria.ru/20200928/odezhda-1577786821.html" target="_blank">радио Sputnik</a> врач-дерматолог, терапевт <a href="http://ria.ru/person_larisa-alekseeva/" target="_blank" data-auto="true">Лариса Алексеева</a>.Жителям мегаполисов дождевики и резиновые сапоги не нужны — дождь в больших городах идет не так часто, а возможностей спрятаться от него достаточно много. К тому же, сама по себе такая одежда может даже навредить здоровью, рассказала в интервью <a href="http://editor.rian.ru/radiosputnik.ria.ru">радио Sputnik</a> дерматолог, терапевт Лариса Алексеева. Образно говоря, в такой одежде можно "свариться". "В мегаполисе, я считаю, нецелесообразно надевать дождевики и резиновые сапоги, потому что можно носить зонтик, есть где укрыться, есть транспорт. Дождевики — это крайняя мера, подходящая для дачи или похода за грибами. Такая одежда вредна, в ней нарушена теплорегуляция. Может подняться артериальное давление, ткань не пропускает воздух, есть опасность развития кожных болезней, невралгии, если оказаться на сквозняке, быстро можно подхватить ОРЗ", — отметила в беседе с <a href="http://editor.rian.ru/radiosputnik.ria.ru">радио Sputnik</a> Лариса Алексеева.Она добавила, что в резиновых сапогах ноги потеют, воздух не циркулирует, а это прямой путь к развитию грибковых заболеваний. К тому же, такие сапоги, как правило, не утеплены, поэтому в них легко простыть.По мнению врача, лучше подобрать обычную одежду, которая защитит от непогоды, — те же кроссовки на плотной подошве справятся с лужами и не навредят ногам.

https://ria.ru/20200414/1570035338.html

Валерий Носуля а в маске и резиновых перчатках целый день - совсем другое дело 36

Сергей_СПб Когда дермато-венеролог из платной клиники начинает поучать всю страну про давление, ОРЗ и резиновые сапоги... Возникают сомнения в квалификации по прямому профилю. Лавры Малышевой не дают покоя? 27

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

лариса алексеева, здоровье, общество