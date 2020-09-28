https://ria.ru/20200928/dollar-1577882924.html

Экономист объяснил рост доллара до 79 рублей

Рост доллара до 79 рублей в ходе торгов укладывается в рамки суточных валютных колебаний. Об этом RT заявил преподаватель РАНХиГС, экономист Владислав Гинько. РИА Новости, 28.09.2020

2020-09-28T13:14

2020-09-28T13:14

2020-09-28T13:14

россия

динамика курсов валют

сша

доллар

экономика

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<strong>МОСКВА, 28 авг — РИА Новости</strong>. Рост доллара до 79 рублей в ходе торгов укладывается в рамки суточных валютных колебаний. Об этом <a href="https://russian.rt.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">RT</a> заявил преподаватель РАНХиГС, экономист Владислав Гинько.Гинько отметил, что курсовые колебания могут быть связаны и с предстоящими президентскими выборами в США. "На доллар и евро очень сильно влияет политический фактор выборов президента США 3 ноября <…> Я считаю, что можно ожидать колебаний в 10% в ту, или иную сторону", — добавил он. Экономист также предостерег россиян от слишком частого изменения "портфеля валют", когда человек регулярно меняет рубли, доллары и евро друг на друга под влиянием новостей. В понедельник курс <a href="https://ria.ru/tag_dollar/" target="_blank">доллара</a> во время торгов впервые с 2 апреля поднимался до 79 рублей.

https://ria.ru/20200928/dollar-1577863007.html

Арсений Новиков Блаблабла.. 15

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, динамика курсов валют, сша, доллар, экономика