https://ria.ru/20200928/dollar-1577882924.html
Экономист объяснил рост доллара до 79 рублей
Рост доллара до 79 рублей в ходе торгов укладывается в рамки суточных валютных колебаний. Об этом RT заявил преподаватель РАНХиГС, экономист Владислав Гинько. РИА Новости, 28.09.2020
2020-09-28T13:14
2020-09-28T13:14
2020-09-28T13:14
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<strong>МОСКВА, 28 авг — РИА Новости</strong>. Рост доллара до 79 рублей в ходе торгов укладывается в рамки суточных валютных колебаний. Об этом <a href="https://russian.rt.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">RT</a> заявил преподаватель РАНХиГС, экономист Владислав Гинько.Гинько отметил, что курсовые колебания могут быть связаны и с предстоящими президентскими выборами в США. "На доллар и евро очень сильно влияет политический фактор выборов президента США 3 ноября <…> Я считаю, что можно ожидать колебаний в 10% в ту, или иную сторону", — добавил он. Экономист также предостерег россиян от слишком частого изменения "портфеля валют", когда человек регулярно меняет рубли, доллары и евро друг на друга под влиянием новостей. В понедельник курс <a href="https://ria.ru/tag_dollar/" target="_blank">доллара</a> во время торгов впервые с 2 апреля поднимался до 79 рублей.
https://ria.ru/20200928/dollar-1577863007.html
Арсений Новиков
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, динамика курсов валют, сша, доллар, экономика