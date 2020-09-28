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https://ria.ru/20200928/dollar-1577882924.html
Экономист объяснил рост доллара до 79 рублей
Рост доллара до 79 рублей в ходе торгов укладывается в рамки суточных валютных колебаний. Об этом RT заявил преподаватель РАНХиГС, экономист Владислав Гинько. РИА Новости, 28.09.2020
2020-09-28T13:14
2020-09-28T13:14
россия
динамика курсов валют
сша
доллар
экономика
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<strong>МОСКВА, 28 авг — РИА Новости</strong>. Рост доллара до 79 рублей в ходе торгов укладывается в рамки суточных валютных колебаний. Об этом <a href="https://russian.rt.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">RT</a> заявил преподаватель РАНХиГС, экономист Владислав Гинько.Гинько отметил, что курсовые колебания могут быть связаны и с предстоящими президентскими выборами в США. "На доллар и евро очень сильно влияет политический фактор выборов президента США 3 ноября &lt;…&gt; Я считаю, что можно ожидать колебаний в 10% в ту, или иную сторону", — добавил он. Экономист также предостерег россиян от слишком частого изменения "портфеля валют", когда человек регулярно меняет рубли, доллары и евро друг на друга под влиянием новостей. В понедельник курс <a href="https://ria.ru/tag_dollar/" target="_blank">доллара</a> во время торгов впервые с 2 апреля поднимался до 79 рублей.
https://ria.ru/20200928/dollar-1577863007.html
Блаблабла..
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сша
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россия, динамика курсов валют, сша, доллар, экономика

Экономист объяснил рост доллара до 79 рублей

13:14 28.09.2020
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловЖенщина возле электронного табло с курсом валют в Москве
Женщина возле электронного табло с курсом валют в Москве - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Рост доллара до 79 рублей в ходе торгов укладывается в рамки суточных валютных колебаний. Об этом RT заявил преподаватель РАНХиГС, экономист Владислав Гинько.

"Если посмотреть в процентном отношении, то получается, что прирост за сутки где-то 1,5-2%. На самом деле это укладывается в рамки любых валютных колебаний", — пояснил эксперт.

Гинько отметил, что курсовые колебания могут быть связаны и с предстоящими президентскими выборами в США.
"На доллар и евро очень сильно влияет политический фактор выборов президента США 3 ноября <…> Я считаю, что можно ожидать колебаний в 10% в ту, или иную сторону", — добавил он.
Экономист также предостерег россиян от слишком частого изменения "портфеля валют", когда человек регулярно меняет рубли, доллары и евро друг на друга под влиянием новостей.
В понедельник курс доллара во время торгов впервые с 2 апреля поднимался до 79 рублей.
Знаки доллара на табло курса валют - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
Вчера, 07:47
Американский экономист назвал три фактора скорого резкого падения доллара
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РоссияДинамика курсов валютСШАдолларЭкономика
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Блаблабла..
28 сентября, 13:18
Арсений НовиковАрсений Новиков
1410000
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