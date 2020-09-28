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https://ria.ru/20200928/dollar-1577863007.html
Американский экономист назвал три фактора скорого резкого падения доллара
Американский доллар может в ближайшем времени ожидать резкий спад. Такое мнение высказал экс-глава и главный экономист Morgan Stanley Asia, научный сотрудник... РИА Новости, 28.09.2020
2020-09-28T07:47
2020-09-28T07:47
динамика курсов валют
йельский университет
сша
в мире
экономика
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В США заявили о скором крахе доллара
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<strong>МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. </strong>Американский доллар может в ближайшем времени ожидать резкий спад. Такое мнение высказал экс-глава и главный экономист Morgan Stanley Asia, научный сотрудник <a href="http://ria.ru/organization_JJelskijj_universitet/" target="_blank" data-auto="true">Йельского университета</a> Стивен Роуч, пишет <a href="https://www.project-syndicate.org/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Project Syndicate</a>.Эксперт указал, что реальный эффективный обменный курс американской валюты снизился на 4,3 процента с мая по август, однако, по мнению Роуча, доллар остается наиболее переоцененной из крупных мировых валют. Экономист привел три причины, из-за которых он пришел к выводу, что широкий индекс доллара упадет к концу 2021 года на 35 процентов.Среди этих факторов эксперт назвал резкое увеличение макроэкономического дисбаланса в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, повышение роли альтернативных валют, таких как евро и юань, а также "исчезновение особой ауры американской исключительности". Особое внимание автор уделил первому пункту.По его мнению, резкий рост дисбаланса в экономике Соединенных Штатов вызван сочетанием рекордного падения размеров внутренних сбережений и ростом дефицита счета текущих операций."Падение доллара лишь только началось", — заключил Роуч. <strong>Полный текст статьи читайте на <a href="https://inosmi.ru/economic/20200927/248200583.html" target="_blank">сайте ИноСМИ&gt;&gt; </a></strong>
https://ria.ru/20200908/evro-dollar-1576895432.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200926/dollar-prognoz-1577822835.html
Я здесь. Маму не продавал, но вот как хихикал так и хихикаю) Новости в духе "Америка скоро всё" уже давно стали еженедельными. Жду "падения" доллара до 100 рублей)
93
Ну где те хихикалки, которые не верили в падение доллара и маму США продавали?
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сша
РИА Новости
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динамика курсов валют, йельский университет, сша, в мире, экономика

Американский экономист назвал три фактора скорого резкого падения доллара

07:47 28.09.2020
29466
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗнаки доллара на табло курса валют
Знаки доллара на табло курса валют - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Американский доллар может в ближайшем времени ожидать резкий спад. Такое мнение высказал экс-глава и главный экономист Morgan Stanley Asia, научный сотрудник Йельского университета Стивен Роуч, пишет Project Syndicate.
Эксперт указал, что реальный эффективный обменный курс американской валюты снизился на 4,3 процента с мая по август, однако, по мнению Роуча, доллар остается наиболее переоцененной из крупных мировых валют. Экономист привел три причины, из-за которых он пришел к выводу, что широкий индекс доллара упадет к концу 2021 года на 35 процентов.
Электронное табло с символикой евро и доллара - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
8 сентября, 08:00
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Среди этих факторов эксперт назвал резкое увеличение макроэкономического дисбаланса в США, повышение роли альтернативных валют, таких как евро и юань, а также "исчезновение особой ауры американской исключительности". Особое внимание автор уделил первому пункту.
По его мнению, резкий рост дисбаланса в экономике Соединенных Штатов вызван сочетанием рекордного падения размеров внутренних сбережений и ростом дефицита счета текущих операций.
"Падение доллара лишь только началось", — заключил Роуч.
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Обсудить30
Динамика курсов валютЙельский университетСШАВ миреЭкономика
Популярные комментарии
Я здесь. Маму не продавал, но вот как хихикал так и хихикаю) Новости в духе "Америка скоро всё" уже давно стали еженедельными. Жду "падения" доллара до 100 рублей)
28 сентября, 08:21
ЕВЕгор Воронин
411630132
Ну где те хихикалки, которые не верили в падение доллара и маму США продавали?
28 сентября, 08:10
НТНенавал Трамп
1530209
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