https://ria.ru/20200928/dollar-1577863007.html

Американский экономист назвал три фактора скорого резкого падения доллара

Американский доллар может в ближайшем времени ожидать резкий спад. Такое мнение высказал экс-глава и главный экономист Morgan Stanley Asia, научный сотрудник... РИА Новости, 28.09.2020

2020-09-28T07:47

2020-09-28T07:47

2020-09-28T07:47

динамика курсов валют

йельский университет

сша

в мире

экономика

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В США заявили о скором крахе доллара

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<strong>МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. </strong>Американский доллар может в ближайшем времени ожидать резкий спад. Такое мнение высказал экс-глава и главный экономист Morgan Stanley Asia, научный сотрудник <a href="http://ria.ru/organization_JJelskijj_universitet/" target="_blank" data-auto="true">Йельского университета</a> Стивен Роуч, пишет <a href="https://www.project-syndicate.org/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Project Syndicate</a>.Эксперт указал, что реальный эффективный обменный курс американской валюты снизился на 4,3 процента с мая по август, однако, по мнению Роуча, доллар остается наиболее переоцененной из крупных мировых валют. Экономист привел три причины, из-за которых он пришел к выводу, что широкий индекс доллара упадет к концу 2021 года на 35 процентов.Среди этих факторов эксперт назвал резкое увеличение макроэкономического дисбаланса в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, повышение роли альтернативных валют, таких как евро и юань, а также "исчезновение особой ауры американской исключительности". Особое внимание автор уделил первому пункту.По его мнению, резкий рост дисбаланса в экономике Соединенных Штатов вызван сочетанием рекордного падения размеров внутренних сбережений и ростом дефицита счета текущих операций."Падение доллара лишь только началось", — заключил Роуч. <strong>Полный текст статьи читайте на <a href="https://inosmi.ru/economic/20200927/248200583.html" target="_blank">сайте ИноСМИ>> </a></strong>

https://ria.ru/20200908/evro-dollar-1576895432.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200926/dollar-prognoz-1577822835.html

Егор Воронин Я здесь. Маму не продавал, но вот как хихикал так и хихикаю) Новости в духе "Америка скоро всё" уже давно стали еженедельными. Жду "падения" доллара до 100 рублей) 93

Ненавал Трамп Ну где те хихикалки, которые не верили в падение доллара и маму США продавали? 29

30

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

динамика курсов валют, йельский университет, сша, в мире, экономика