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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200928/dodon-1577902591.html
Додон попросил Путина восстановить транспортное сообщение с Молдавией
Молдавский лидер Игорь Додон после видеоконференции с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил, что попросил его восстановить авиационное и железнодорожное... РИА Новости, 28.09.2020
2020-09-28T17:18
2020-09-28T17:18
распространение нового коронавируса
приостановка авиасообщения из-за коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
игорь додон
владимир путин
молдавия
кишинев
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<strong>КИШИНЕВ, 28 сен – РИА Новости.</strong> Молдавский лидер <a href="http://ria.ru/person_Igor_Dodon/" target="_blank" data-auto="true">Игорь Додон</a> после видеоконференции с президентом РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимиром Путиным</a> сообщил, что попросил его восстановить авиационное и железнодорожное сообщение между странами."Попросил президента РФ рассмотреть возможность возобновления авиационного и железнодорожного сообщения между нашими странами. Озвучил российскому руководству мою просьбу разрешить молдавским студентам, обучающимся в Российской Федерации, прибыть к месту учебы", - написал Додон на своей странице в <a href="https://www.facebook.com/dodon.igor1" target="_blank" rel="nofollow noopener">Facebook</a>.Молдавский президент подтвердил, что <a href="http://ria.ru/location_Chisinau/" target="_blank" data-auto="true">Кишинев</a> заинтересован в поставках российской вакцины от <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавируса</a>, после того как она пройдет все этапы испытания и получит авторизацию от Всемирной организации здравоохранения.Транспортное сообщение между странами оказалось прервано из-за пандемии коронавируса. На сегодняшний день лица, прибывающие в <a href="http://ria.ru/location_Moldova/" target="_blank" data-auto="true">Молдавию</a> из России, должны пробыть на карантине 14 дней.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></u></em>.
https://ria.ru/20200923/yazyk-1577680525.html
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приостановка авиасообщения из-за коронавируса, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, игорь додон, владимир путин, молдавия, кишинев, в мире

Додон попросил Путина восстановить транспортное сообщение с Молдавией

17:18 28.09.2020
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с президентом Молдавии Игорем Додоном
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с президентом Молдавии Игорем Додоном - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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КИШИНЕВ, 28 сен – РИА Новости. Молдавский лидер Игорь Додон после видеоконференции с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил, что попросил его восстановить авиационное и железнодорожное сообщение между странами.
"Попросил президента РФ рассмотреть возможность возобновления авиационного и железнодорожного сообщения между нашими странами. Озвучил российскому руководству мою просьбу разрешить молдавским студентам, обучающимся в Российской Федерации, прибыть к месту учебы", - написал Додон на своей странице в Facebook.
Молдавский президент подтвердил, что Кишинев заинтересован в поставках российской вакцины от коронавируса, после того как она пройдет все этапы испытания и получит авторизацию от Всемирной организации здравоохранения.
Транспортное сообщение между странами оказалось прервано из-за пандемии коронавируса. На сегодняшний день лица, прибывающие в Молдавию из России, должны пробыть на карантине 14 дней.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Президент Молдавии Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
23 сентября, 20:27
Додон заявил об особом статусе русского языка в Молдавии
32402426
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Распространение нового коронавирусаПриостановка авиасообщения из-за коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыИгорь ДодонВладимир ПутинМолдавияКишиневВ мире
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