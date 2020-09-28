https://ria.ru/20200928/dobrovoltsy-1577876333.html

В Минздраве рассказали о состоянии испытывающих вакцину добровольцев

Более 5 тысячам добровольцев уже ввели вакцину "Спутник V", нежелательных реакций, кроме описанных ранее, ни у кого нет, сообщила пресс-служба Минздрава России... РИА Новости, 28.09.2020

2020-09-28T12:01

2020-09-28T12:01

2020-09-28T12:01

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

александр гинцбург

российский фонд прямых инвестиций

здоровье - общество

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

общество

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<strong>МОСКВА, 28 сен - РИА Новости.</strong> Более 5 тысячам добровольцев уже ввели вакцину "<a href="https://ria.ru/product_sputnik-v" target="_blank">Спутник V</a>", нежелательных реакций, кроме описанных ранее, ни у кого нет, сообщила пресс-служба Минздрава России со ссылкой на директор центра Гамалеи <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Gincburg" target="_blank">Александра Гинцбурга</a>.<a href="https://ria.ru/organization_Ministerstvo_zdravookhranenija_R" target="_blank">Минздрав России</a> в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Она получила название "Спутник V".<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.

https://ria.ru/20200926/vaktsina-1577809041.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, александр гинцбург, российский фонд прямых инвестиций, здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество