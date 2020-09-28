https://ria.ru/20200928/dobrovoltsy-1577876333.html
В Минздраве рассказали о состоянии испытывающих вакцину добровольцев
Более 5 тысячам добровольцев уже ввели вакцину "Спутник V", нежелательных реакций, кроме описанных ранее, ни у кого нет, сообщила пресс-служба Минздрава России... РИА Новости, 28.09.2020
2020-09-28T12:01
2020-09-28T12:01
2020-09-28T12:01
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
александр гинцбург
российский фонд прямых инвестиций
здоровье - общество
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/09/1576980684_0:78:3072:1806_1400x0_80_0_0_97bf5d27997959849e75487ec189b6f8.jpg
<strong>МОСКВА, 28 сен - РИА Новости.</strong> Более 5 тысячам добровольцев уже ввели вакцину "<a href="https://ria.ru/product_sputnik-v" target="_blank">Спутник V</a>", нежелательных реакций, кроме описанных ранее, ни у кого нет, сообщила пресс-служба Минздрава России со ссылкой на директор центра Гамалеи <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Gincburg" target="_blank">Александра Гинцбурга</a>.<a href="https://ria.ru/organization_Ministerstvo_zdravookhranenija_R" target="_blank">Минздрав России</a> в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Она получила название "Спутник V".<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.
https://ria.ru/20200926/vaktsina-1577809041.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/09/1576980684_477:0:3072:1947_1400x0_80_0_0_9c706e075acb070e1dd5ffbf85c23f5a.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, александр гинцбург, российский фонд прямых инвестиций, здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество