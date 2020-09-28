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https://ria.ru/20200928/dobrovoltsy-1577876333.html
В Минздраве рассказали о состоянии испытывающих вакцину добровольцев
Более 5 тысячам добровольцев уже ввели вакцину "Спутник V", нежелательных реакций, кроме описанных ранее, ни у кого нет, сообщила пресс-служба Минздрава России... РИА Новости, 28.09.2020
2020-09-28T12:01
2020-09-28T12:01
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
александр гинцбург
российский фонд прямых инвестиций
здоровье - общество
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
общество
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<strong>МОСКВА, 28 сен - РИА Новости.</strong> Более 5 тысячам добровольцев уже ввели вакцину "<a href="https://ria.ru/product_sputnik-v" target="_blank">Спутник V</a>", нежелательных реакций, кроме описанных ранее, ни у кого нет, сообщила пресс-служба Минздрава России со ссылкой на директор центра Гамалеи <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Gincburg" target="_blank">Александра Гинцбурга</a>.<a href="https://ria.ru/organization_Ministerstvo_zdravookhranenija_R" target="_blank">Минздрав России</a> в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Она получила название "Спутник V".<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, александр гинцбург, российский фонд прямых инвестиций, здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество

В Минздраве рассказали о состоянии испытывающих вакцину добровольцев

12:01 28.09.2020
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкВакцинация добровольцев против COVID-19 в Москве
Вакцинация добровольцев против COVID-19 в Москве - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Более 5 тысячам добровольцев уже ввели вакцину "Спутник V", нежелательных реакций, кроме описанных ранее, ни у кого нет, сообщила пресс-служба Минздрава России со ссылкой на директор центра Гамалеи Александра Гинцбурга.

"К настоящему времени вакциной "Спутник V" в рамках клинических исследований и в гражданском обороте привито более 5 тысяч граждан. Случаев значимых нежелательных и побочных реакций, кроме описанных в инструкции, не зафиксировано", - сказал Гинцбург, слова которого приводит пресс-служба Минздрава.

Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Она получила название "Спутник V".
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Александр ГинцбургРоссийский фонд прямых инвестицийЗдоровье - ОбществоМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Общество
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