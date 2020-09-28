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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200928/dialog-1577882469.html
Тихановская призвала Макрона привлечь Путина к диалогу в Белоруссии
Экс-кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская в понедельник призвала президента Франции Эммануэля Макрона выступить посредником в... РИА Новости, 28.09.2020
2020-09-28T13:10
2020-09-28T13:10
протесты в белоруссии
светлана тихановская
россия
эммануэль макрон
александр лукашенко
владимир путин
франция
белоруссия
в мире
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<strong>МОСКВА, 28 сен – РИА Новости.</strong> Экс-кандидат на пост президента Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a> в понедельник призвала президента Франции <a href="http://ria.ru/person_EHmmanjuehl_Makron/" target="_blank" data-auto="true">Эммануэля Макрона</a> выступить посредником в урегулировании политического кризиса в стране и выразила надежду, что французский лидер сможет привлечь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a> к началу диалога, сообщает агентство Франс Пресс.Ранее Макрон назвал происходящее в Белоруссии кризисом авторитарной власти и заявил, что <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Лукашенко</a> должен уйти с поста президента страны.В ответ на слова Макрона Лукашенко посоветовал французскому лидеру поменьше смотреть по сторонам и заняться внутренними делами своей страны, а также заявил, что Макрон, "следуя собственной логике", должен был уйти в отставку еще два года назад, когда на улицы <a href="http://ria.ru/location_Paris/" target="_blank" data-auto="true">Парижа</a> начали выходить "желтые жилеты".Макрон в понедельник посетит <a href="http://ria.ru/location_Vilnius/" target="_blank" data-auto="true">Вильнюс</a>. В Елисейском дворце не исключают, что французский лидер может встретиться там с Тихановской.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. На прошлой неделе прошла инаугурация Лукашенко, что спровоцировало протестную акцию, которая вновь была разогнана правоохранителями с использованием силовых методов и водометов.<strong>Все новости</strong> <strong><a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank">Белоруссии</a></strong> <strong>читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200928/otstavka-1577861377.html
https://ria.ru/20200925/tikhanovskaya-1577790071.html
Глупая женщина......
118
"...Макрон - один из сильнейших лидеров в Европе и в мире..."- Тихановская жила, вышла замуж и родила детей именно при Лукашенко. И сегодня гадко и мерзко высказываться о человеке. который тебе дал возможность воплотиться женщиной с большой буквы... это простое ПРЕДАТЕЛЬСТВО. Разве можно предателей ставить на должности типа Латушки, Тихановской и прочей средневековой ереси?
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россия
франция
белоруссия
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светлана тихановская, россия, эммануэль макрон, александр лукашенко, владимир путин, франция, белоруссия, в мире

Тихановская призвала Макрона привлечь Путина к диалогу в Белоруссии

13:10 28.09.2020
2912
© AP Photo / Mindaugas KulbisСветлана Тихановская во время интервью в Вильнюсе, Литва
Светлана Тихановская во время интервью в Вильнюсе, Литва - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
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МОСКВА, 28 сен – РИА Новости. Экс-кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская в понедельник призвала президента Франции Эммануэля Макрона выступить посредником в урегулировании политического кризиса в стране и выразила надежду, что французский лидер сможет привлечь президента РФ Владимира Путина к началу диалога, сообщает агентство Франс Пресс.

"Макрон - один из сильнейших лидеров в Европе и в мире, поэтому он был бы, по крайней мере, одним из этих посредников. Может быть, он сможет повлиять на Путина, чтобы он участвовал в этом посредничестве", - заявил Тихановская в интервью агентству.

Ранее Макрон назвал происходящее в Белоруссии кризисом авторитарной власти и заявил, что Лукашенко должен уйти с поста президента страны.
В ответ на слова Макрона Лукашенко посоветовал французскому лидеру поменьше смотреть по сторонам и заняться внутренними делами своей страны, а также заявил, что Макрон, "следуя собственной логике", должен был уйти в отставку еще два года назад, когда на улицы Парижа начали выходить "желтые жилеты".
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ. 22 апреля 2019 - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
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Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. На прошлой неделе прошла инаугурация Лукашенко, что спровоцировало протестную акцию, которая вновь была разогнана правоохранителями с использованием силовых методов и водометов.
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Светлана Тихановская во время пресс-конференции в Вильнюсе, Литва - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
25 сентября, 18:51Протесты в Белоруссии
Источник: слова Тихановской во многих странах грозили бы ей тюрьмой
7135311169
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Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяРоссияЭммануэль МакронАлександр ЛукашенкоВладимир ПутинФранцияБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Глупая женщина......
28 сентября, 13:11
Арсений НовиковАрсений Новиков
7730001
"...Макрон - один из сильнейших лидеров в Европе и в мире..."- Тихановская жила, вышла замуж и родила детей именно при Лукашенко. И сегодня гадко и мерзко высказываться о человеке. который тебе дал возможность воплотиться женщиной с большой буквы... это простое ПРЕДАТЕЛЬСТВО. Разве можно предателей ставить на должности типа Латушки, Тихановской и прочей средневековой ереси?
28 сентября, 13:21
Людмила Комиссаренко (Никишина)Людмила Комиссаренко (Никишина)
3630000
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