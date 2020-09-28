https://ria.ru/20200928/dialog-1577882469.html

Тихановская призвала Макрона привлечь Путина к диалогу в Белоруссии

Экс-кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская в понедельник призвала президента Франции Эммануэля Макрона выступить посредником в... РИА Новости, 28.09.2020

2020-09-28T13:10

2020-09-28T13:10

2020-09-28T13:10

протесты в белоруссии

светлана тихановская

россия

эммануэль макрон

александр лукашенко

владимир путин

франция

белоруссия

в мире

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<strong>МОСКВА, 28 сен – РИА Новости.</strong> Экс-кандидат на пост президента Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a> в понедельник призвала президента Франции <a href="http://ria.ru/person_EHmmanjuehl_Makron/" target="_blank" data-auto="true">Эммануэля Макрона</a> выступить посредником в урегулировании политического кризиса в стране и выразила надежду, что французский лидер сможет привлечь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a> к началу диалога, сообщает агентство Франс Пресс.Ранее Макрон назвал происходящее в Белоруссии кризисом авторитарной власти и заявил, что <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Лукашенко</a> должен уйти с поста президента страны.В ответ на слова Макрона Лукашенко посоветовал французскому лидеру поменьше смотреть по сторонам и заняться внутренними делами своей страны, а также заявил, что Макрон, "следуя собственной логике", должен был уйти в отставку еще два года назад, когда на улицы <a href="http://ria.ru/location_Paris/" target="_blank" data-auto="true">Парижа</a> начали выходить "желтые жилеты".Макрон в понедельник посетит <a href="http://ria.ru/location_Vilnius/" target="_blank" data-auto="true">Вильнюс</a>. В Елисейском дворце не исключают, что французский лидер может встретиться там с Тихановской.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. На прошлой неделе прошла инаугурация Лукашенко, что спровоцировало протестную акцию, которая вновь была разогнана правоохранителями с использованием силовых методов и водометов.<strong>Все новости</strong> <strong><a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank">Белоруссии</a></strong> <strong>читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200928/otstavka-1577861377.html

https://ria.ru/20200925/tikhanovskaya-1577790071.html

Арсений Новиков Глупая женщина...... 118

Людмила Комиссаренко (Никишина) "...Макрон - один из сильнейших лидеров в Европе и в мире..."- Тихановская жила, вышла замуж и родила детей именно при Лукашенко. И сегодня гадко и мерзко высказываться о человеке. который тебе дал возможность воплотиться женщиной с большой буквы... это простое ПРЕДАТЕЛЬСТВО. Разве можно предателей ставить на должности типа Латушки, Тихановской и прочей средневековой ереси? 39

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, россия, эммануэль макрон, александр лукашенко, владимир путин, франция, белоруссия, в мире