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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200928/dialog-1577861432.html
В Литве призвали Россию посредничать между властями и народом Белоруссии
Страны Европы, в особенности Франция, и Россия должны стать посредниками для установления диалога в Белоруссии, заявил президент Литвы Гитанас Науседа накануне... РИА Новости, 28.09.2020
2020-09-28T03:03
2020-09-28T04:06
протесты в белоруссии
россия
гитанас науседа
александр лукашенко
евросоюз
белоруссия
европа
в мире
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<strong>МОСКВА, 28 сен - РИА Новости.</strong> Страны Европы, в особенности <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франция</a>, и Россия должны стать посредниками для установления диалога в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>, заявил президент Литвы <a href="http://ria.ru/person_gitanas-nauseda/" target="_blank" data-auto="true">Гитанас Науседа</a> накануне визита французского лидера в балтийскую республику.Он добавил, что "время идет и ситуация может измениться", в результате чего президент Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> может пойти на диалог. Пока, подчеркнул литовский лидер, необходимо ввести санкции. На предыдущем саммите <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюза</a>, уточнил он, "не удалось достичь согласия"."Надеюсь, этот вопрос будет решен на следующем саммите. Мы должны показать нашу солидарность, иначе имиджу и авторитету <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европы</a> будут нанесен ущерб", - подчеркнул Науседа.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Александр Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Между тем в среду прошла инаугурация Лукашенко, что спровоцировало протестную акцию, которая вновь была разогнана правоохранителями с использованием силовых методов и водометов.
https://ria.ru/20200927/lukashenko-1577853475.html
Для начало Франции нужно разобраться со своими протестами, а потом давать советы другим. А Литва это кто? Деревня или город такой?
20
Призывают??? Литва???
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россия
белоруссия
европа
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россия, гитанас науседа, александр лукашенко, евросоюз, белоруссия, европа, в мире

В Литве призвали Россию посредничать между властями и народом Белоруссии

03:03 28.09.2020 (обновлено: 04:06 28.09.2020)
2119
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкКандидат в президенты Литвы, экономист Гитанас Науседа в своём избирательном штабе
Кандидат в президенты Литвы, экономист Гитанас Науседа в своём избирательном штабе - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Страны Европы, в особенности Франция, и Россия должны стать посредниками для установления диалога в Белоруссии, заявил президент Литвы Гитанас Науседа накануне визита французского лидера в балтийскую республику.

"Думаю, что у нас есть много возможностей для обеспечения прогресса нашего ответа на события в Белоруссии. Я хотел бы призвать европейские страны, в особенности Францию, выступить в роли посредников для установления мирного диалога между властями Минска и гражданским обществом, - при участии России. Мы уже приложили усилия такого рода, но хотели бы, чтобы к нам присоединились и другие страны", - заявил президент Литвы в интервью французской газете Figaro.

Он добавил, что "время идет и ситуация может измениться", в результате чего президент Белоруссии Александр Лукашенко может пойти на диалог. Пока, подчеркнул литовский лидер, необходимо ввести санкции. На предыдущем саммите Евросоюза, уточнил он, "не удалось достичь согласия".
"Надеюсь, этот вопрос будет решен на следующем саммите. Мы должны показать нашу солидарность, иначе имиджу и авторитету Европы будут нанесен ущерб", - подчеркнул Науседа.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Александр Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Между тем в среду прошла инаугурация Лукашенко, что спровоцировало протестную акцию, которая вновь была разогнана правоохранителями с использованием силовых методов и водометов.
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Протесты в БелоруссииРоссияГитанас НауседаАлександр ЛукашенкоЕвросоюзБелоруссияЕвропаВ мире
Популярные комментарии
Для начало Франции нужно разобраться со своими протестами, а потом давать советы другим. А Литва это кто? Деревня или город такой?
28 сентября, 06:51
NNikki_5519
1910000
Призывают??? Литва???
28 сентября, 06:39
Гаврила ПетровичГаврила Петрович
1110000
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