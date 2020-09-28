https://ria.ru/20200928/dialog-1577861432.html

В Литве призвали Россию посредничать между властями и народом Белоруссии

Страны Европы, в особенности Франция, и Россия должны стать посредниками для установления диалога в Белоруссии, заявил президент Литвы Гитанас Науседа накануне... РИА Новости, 28.09.2020

2020-09-28T03:03

2020-09-28T03:03

2020-09-28T04:06

протесты в белоруссии

россия

гитанас науседа

александр лукашенко

евросоюз

белоруссия

европа

в мире

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<strong>МОСКВА, 28 сен - РИА Новости.</strong> Страны Европы, в особенности <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франция</a>, и Россия должны стать посредниками для установления диалога в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>, заявил президент Литвы <a href="http://ria.ru/person_gitanas-nauseda/" target="_blank" data-auto="true">Гитанас Науседа</a> накануне визита французского лидера в балтийскую республику.Он добавил, что "время идет и ситуация может измениться", в результате чего президент Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> может пойти на диалог. Пока, подчеркнул литовский лидер, необходимо ввести санкции. На предыдущем саммите <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюза</a>, уточнил он, "не удалось достичь согласия"."Надеюсь, этот вопрос будет решен на следующем саммите. Мы должны показать нашу солидарность, иначе имиджу и авторитету <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европы</a> будут нанесен ущерб", - подчеркнул Науседа.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Александр Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Между тем в среду прошла инаугурация Лукашенко, что спровоцировало протестную акцию, которая вновь была разогнана правоохранителями с использованием силовых методов и водометов.

https://ria.ru/20200927/lukashenko-1577853475.html

Nikki_5519 Для начало Франции нужно разобраться со своими протестами, а потом давать советы другим. А Литва это кто? Деревня или город такой? 20

Гаврила Петрович Призывают??? Литва??? 12

6

россия

белоруссия

европа

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, гитанас науседа, александр лукашенко, евросоюз, белоруссия, европа, в мире