https://ria.ru/20200928/burkov-1577893569.html

Губернатор Омской области рассказал о переговорах с главой Белоруссии

Белоруссия и Омская область готовы сотрудничать в различных областях экономики, сельского хозяйства, а также культуры и спорта, заявил журналистам в понедельник РИА Новости, 28.09.2020

2020-09-28T15:26

2020-09-28T15:26

2020-09-28T15:26

омская область

александр бурков

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<strong>МИНСК, 28 сен – РИА Новости</strong>. Белоруссия и Омская область готовы сотрудничать в различных областях экономики, сельского хозяйства, а также культуры и спорта, заявил журналистам в понедельник в Минске губернатор Омской области <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Burkov" target="_blank">Александр Бурков</a> после встречи с белорусским президентом Александром Лукашенко, передает Sputnik.Как отметил губернатор, президент Белоруссии заинтересовался предложением и сказал, что обязательно представит площадку для этого проекта.Бурков также считает, что у Белоруссии и Омской области много точек соприкосновения в области спорта."За Уралом единственный велотрек в России – только в Омске. И мы предложили Кубок Содружества провести. В Беларуси очень сильная команда по трековым видам велосипедного спорта. А для нас, для наших спортсменов важен совместный соревновательный процесс, чтобы они подтягивались к уровню белорусских спортсменов. Мы и в Минск привезем свою команду, и в Омске ждем белорусских спортсменов на велотреке", – отметил глава Омской области.Он также заявил, что рассчитывает, что белорусские и омские хоккеисты сразятся на льду.При этом он добавил, что у Белоруссии и Омской области очень теплые отношения. По его словам, в регионе проживают более 6 тысяч белорусов, а первые белорусы приехали в Омскую область еще во времена столыпинской реформы.Визит Буркова начался 27 сентября. В понедельник у него запланирована встреча с премьер-министром Белоруссии Романом Головченко, 29 сентября губернатор посетит китайско-белорусский индустриальный парк "Великий камень", а затем – Могилевскую область.

https://ria.ru/20200925/gazifikatsiya-1577762875.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр бурков