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Омская область
https://ria.ru/20200928/burkov-1577893569.html
Губернатор Омской области рассказал о переговорах с главой Белоруссии
Белоруссия и Омская область готовы сотрудничать в различных областях экономики, сельского хозяйства, а также культуры и спорта, заявил журналистам в понедельник РИА Новости, 28.09.2020
2020-09-28T15:26
2020-09-28T15:26
омская область
александр бурков
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<strong>МИНСК, 28 сен – РИА Новости</strong>. Белоруссия и Омская область готовы сотрудничать в различных областях экономики, сельского хозяйства, а также культуры и спорта, заявил журналистам в понедельник в Минске губернатор Омской области <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Burkov" target="_blank">Александр Бурков</a> после встречи с белорусским президентом Александром Лукашенко, передает Sputnik.Как отметил губернатор, президент Белоруссии заинтересовался предложением и сказал, что обязательно представит площадку для этого проекта.Бурков также считает, что у Белоруссии и Омской области много точек соприкосновения в области спорта."За Уралом единственный велотрек в России – только в Омске. И мы предложили Кубок Содружества провести. В Беларуси очень сильная команда по трековым видам велосипедного спорта. А для нас, для наших спортсменов важен совместный соревновательный процесс, чтобы они подтягивались к уровню белорусских спортсменов. Мы и в Минск привезем свою команду, и в Омске ждем белорусских спортсменов на велотреке", – отметил глава Омской области.Он также заявил, что рассчитывает, что белорусские и омские хоккеисты сразятся на льду.При этом он добавил, что у Белоруссии и Омской области очень теплые отношения. По его словам, в регионе проживают более 6 тысяч белорусов, а первые белорусы приехали в Омскую область еще во времена столыпинской реформы.Визит Буркова начался 27 сентября. В понедельник у него запланирована встреча с премьер-министром Белоруссии Романом Головченко, 29 сентября губернатор посетит китайско-белорусский индустриальный парк "Великий камень", а затем – Могилевскую область.
https://ria.ru/20200925/gazifikatsiya-1577762875.html
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александр бурков

Губернатор Омской области рассказал о переговорах с главой Белоруссии

15:26 28.09.2020
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© Фото : пресс-служба правительства Омской областиГубернатор Омской области Александр Бурков
Губернатор Омской области Александр Бурков - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
© Фото : пресс-служба правительства Омской области
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МИНСК, 28 сен – РИА Новости. Белоруссия и Омская область готовы сотрудничать в различных областях экономики, сельского хозяйства, а также культуры и спорта, заявил журналистам в понедельник в Минске губернатор Омской области Александр Бурков после встречи с белорусским президентом Александром Лукашенко, передает Sputnik.
"Сейчас договорились с президентом о взаимодействии в сфере культуры. Мы предлагаем проект нашего Омского народного хора и Омской филармонии "Откровения истории". Это спектакль по картинам Сурикова, когда на сцене оживают картины под музыку омского филармонического оркестра и в исполнении танцевальной группы омского народного хора", – сказал Бурков.
Как отметил губернатор, президент Белоруссии заинтересовался предложением и сказал, что обязательно представит площадку для этого проекта.
Бурков также считает, что у Белоруссии и Омской области много точек соприкосновения в области спорта.
"За Уралом единственный велотрек в России – только в Омске. И мы предложили Кубок Содружества провести. В Беларуси очень сильная команда по трековым видам велосипедного спорта. А для нас, для наших спортсменов важен совместный соревновательный процесс, чтобы они подтягивались к уровню белорусских спортсменов. Мы и в Минск привезем свою команду, и в Омске ждем белорусских спортсменов на велотреке", – отметил глава Омской области.
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Он также заявил, что рассчитывает, что белорусские и омские хоккеисты сразятся на льду.
"Надеемся, что наша команда "Авангард", которая выиграет на Востоке, а "Динамо-Минск" – на Западе, и они сойдутся в финале этого года в хоккейной лиге", – сказал Бурков.
При этом он добавил, что у Белоруссии и Омской области очень теплые отношения. По его словам, в регионе проживают более 6 тысяч белорусов, а первые белорусы приехали в Омскую область еще во времена столыпинской реформы.
Визит Буркова начался 27 сентября. В понедельник у него запланирована встреча с премьер-министром Белоруссии Романом Головченко, 29 сентября губернатор посетит китайско-белорусский индустриальный парк "Великий камень", а затем – Могилевскую область.
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Омская областьАлександр Бурков
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