Стало известно, когда выйдет новый альбом BTS

<strong>МОСКВА, 28 сен —</strong> <strong>РИА Новости</strong>. Участники южнокорейской группы BTS разместили в твиттере пост со ссылкой на пресс-релиз о новом альбоме. В тексте говорится, что сборник выйдет в ноябре этого года и будет называться "BE (Deluxe Edition)", <a href="https://etcanada.com/news/696114/bts-announce-new-album-arriving-in-november-the-most-bts-esque-music-yet/" target="_blank">сообщает</a> ET Canada. В объявлении также сообщается, что вокалисты K-pop группы участвовали в разработке концепции альбома, придумывали композицию и дизайн сборника.Ожидается, что "BE (Deluxe Edition)" будет представлен 20 ноября, но предварительный заказ можно сделать уже сейчас. Последний седьмой студийный альбом бой-бэнда "Map of the soul: 7" вышел 21 февраля 2020 года. В пластинку включили 20 треков (большинство из них представлены на английском языке), в том числе "Black swan". В июле эта песня <a href="https://ria.ru/20200706/1573967832.html" target="_blank">побила рекорд</a> британской певицы Адель на платформе iTunes. Трек "Black swan" возглавил чарт в медиаплеере в 103-х странах. До этого рекорд пять лет удерживала британка и ее песня "Hello" (была на первом месте iTunes в 102-х странах).

