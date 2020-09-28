Стало известно, когда выйдет новый альбом BTS
© AP Photo / Chris PizzelloЮжнокорейская k-pop группа BTS
© AP Photo / Chris Pizzello
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Участники южнокорейской группы BTS разместили в твиттере пост со ссылкой на пресс-релиз о новом альбоме. В тексте говорится, что сборник выйдет в ноябре этого года и будет называться "BE (Deluxe Edition)", сообщает ET Canada.
[공지] #BTS 'BE (Deluxe Edition)' 발매 안내 (+ENG/JPN/CHN)https://t.co/l1eJSmXax0— BTS_official (@bts_bighit) September 27, 2020
"Смысл нового альбома заключается в том, что "несмотря на новую реальность, наша жизнь продолжается", — говорится в релизе.
В объявлении также сообщается, что вокалисты K-pop группы участвовали в разработке концепции альбома, придумывали композицию и дизайн сборника.
Ожидается, что "BE (Deluxe Edition)" будет представлен 20 ноября, но предварительный заказ можно сделать уже сейчас.
Последний седьмой студийный альбом бой-бэнда "Map of the soul: 7" вышел 21 февраля 2020 года. В пластинку включили 20 треков (большинство из них представлены на английском языке), в том числе "Black swan". В июле эта песня побила рекорд британской певицы Адель на платформе iTunes.
Трек "Black swan" возглавил чарт в медиаплеере в 103-х странах. До этого рекорд пять лет удерживала британка и ее песня "Hello" (была на первом месте iTunes в 102-х странах).