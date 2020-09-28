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https://ria.ru/20200928/bts-1577879940.html
Стало известно, когда выйдет новый альбом BTS
Участники южнокорейской группы BTS разместили в твиттере пост со ссылкой на пресс-релиз о новом альбоме. В тексте говорится, что сборник выйдет в ноябре этого... РИА Новости, 28.09.2020
2020-09-28T16:06
2020-09-28T16:06
культура
bts
музыка
новости культуры
itunes
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<strong>МОСКВА, 28 сен —</strong> <strong>РИА Новости</strong>. Участники южнокорейской группы BTS разместили в твиттере пост со ссылкой на пресс-релиз о новом альбоме. В тексте говорится, что сборник выйдет в ноябре этого года и будет называться "BE (Deluxe Edition)", <a href="https://etcanada.com/news/696114/bts-announce-new-album-arriving-in-november-the-most-bts-esque-music-yet/" target="_blank">сообщает</a> ET Canada. В объявлении также сообщается, что вокалисты K-pop группы участвовали в разработке концепции альбома, придумывали композицию и дизайн сборника.Ожидается, что "BE (Deluxe Edition)" будет представлен 20 ноября, но предварительный заказ можно сделать уже сейчас. Последний седьмой студийный альбом бой-бэнда "Map of the soul: 7" вышел 21 февраля 2020 года. В пластинку включили 20 треков (большинство из них представлены на английском языке), в том числе "Black swan". В июле эта песня <a href="https://ria.ru/20200706/1573967832.html" target="_blank">побила рекорд</a> британской певицы Адель на платформе iTunes. Трек "Black swan" возглавил чарт в медиаплеере в 103-х странах. До этого рекорд пять лет удерживала британка и ее песня "Hello" (была на первом месте iTunes в 102-х странах).
https://ria.ru/20200921/bts-1577563798.html
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bts, музыка, новости культуры, itunes

Стало известно, когда выйдет новый альбом BTS

16:06 28.09.2020
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© AP Photo / Chris PizzelloЮжнокорейская k-pop группа BTS
Южнокорейская k-pop группа BTS - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
© AP Photo / Chris Pizzello
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Участники южнокорейской группы BTS разместили в твиттере пост со ссылкой на пресс-релиз о новом альбоме. В тексте говорится, что сборник выйдет в ноябре этого года и будет называться "BE (Deluxe Edition)", сообщает ET Canada.

"Смысл нового альбома заключается в том, что "несмотря на новую реальность, наша жизнь продолжается", — говорится в релизе.

В объявлении также сообщается, что вокалисты K-pop группы участвовали в разработке концепции альбома, придумывали композицию и дизайн сборника.
Ожидается, что "BE (Deluxe Edition)" будет представлен 20 ноября, но предварительный заказ можно сделать уже сейчас.
Последний седьмой студийный альбом бой-бэнда "Map of the soul: 7" вышел 21 февраля 2020 года. В пластинку включили 20 треков (большинство из них представлены на английском языке), в том числе "Black swan". В июле эта песня побила рекорд британской певицы Адель на платформе iTunes.
Трек "Black swan" возглавил чарт в медиаплеере в 103-х странах. До этого рекорд пять лет удерживала британка и ее песня "Hello" (была на первом месте iTunes в 102-х странах).
Выступление BTS в проекте Tiny Desk Concert - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
21 сентября, 18:57Культура
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