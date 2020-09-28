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https://ria.ru/20200928/brendy-1577893192.html
"Нет брендовых вещей": жену Джигана обвинили в раздаче дешевой одежды
Жена рэпера Джигана организовала благотворительную раздачу детской одежды нуждающимся. Однако участники акции оказались недовольны вещами и предъявили... РИА Новости, 28.09.2020
2020-09-28T15:24
2020-09-28T15:35
джиган (денис устименко-вайнштейн)
оксана самойлова
шоу-бизнес
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<strong>МОСКВА, 28 сен — РИА Новости.</strong> Жена рэпера <a href="http://ria.ru/person_dzhigan-denis-ustimenko-vaynshteyn/" target="_blank" data-auto="true">Джигана</a> организовала благотворительную раздачу детской одежды нуждающимся. Однако участники акции оказались недовольны вещами и предъявили претензии, рассказала <a href="http://ria.ru/person_oksana-samoylova/" target="_blank" data-auto="true">Оксана Самойлова</a> в Сторис в <a href="https://www.instagram.com/samoylovaoxana/" target="_blank">Инстаграм</a>.Самойлова, сама мать четверых детей, решила подарить вещи, из которых ее дочери и сын уже выросли, и направила на раздачу в специально арендованное помещение 700-800 предметов одежды. Она выбрала из самых активных фолловеров 200 человек, которым гарантированно выделила минимум три бесплатных детских наряда, в том числе верхнюю одежду. Однако без инцидентов при раздаче не обошлось."Мои сотрудницы рассказали мне такое, что я просто в шоке. Одна женщина украла вещи, а когда ее поймали на этом, еще и оказалась недовольна. Еще несколько человек возмутились, что нет брендовых вещей. Типа, зачем я сюда пришла, если нет брендов? Бесплатно отдаешь, а люди недовольны! Там было 800 вещей. Даже если бы каждая из них стоила по 1000 рублей, а они стоят намного дороже, - представляете, сколько это денег? У меня просто шок и психологическая травма", — заявила Самойлова в видеообращении к подписчикам в сторис.Также девушка заявила, что после такого отношения людей она никогда не будет проводить подобные акции.
https://ria.ru/20200615/1572957641.html
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
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джиган (денис устименко-вайнштейн), оксана самойлова, шоу-бизнес

"Нет брендовых вещей": жену Джигана обвинили в раздаче дешевой одежды

15:24 28.09.2020 (обновлено: 15:35 28.09.2020)
6018
© Фото : @samoylovaoxana/InstagramОксана Самойлова
Оксана Самойлова - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
© Фото : @samoylovaoxana/Instagram
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Жена рэпера Джигана организовала благотворительную раздачу детской одежды нуждающимся. Однако участники акции оказались недовольны вещами и предъявили претензии, рассказала Оксана Самойлова в Сторис в Инстаграм.
Самойлова, сама мать четверых детей, решила подарить вещи, из которых ее дочери и сын уже выросли, и направила на раздачу в специально арендованное помещение 700-800 предметов одежды. Она выбрала из самых активных фолловеров 200 человек, которым гарантированно выделила минимум три бесплатных детских наряда, в том числе верхнюю одежду. Однако без инцидентов при раздаче не обошлось.
© Фото : @samoylovaoxana/InstagramОксана Самойлова
Оксана Самойлова - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
© Фото : @samoylovaoxana/Instagram
Оксана Самойлова
"Мои сотрудницы рассказали мне такое, что я просто в шоке. Одна женщина украла вещи, а когда ее поймали на этом, еще и оказалась недовольна. Еще несколько человек возмутились, что нет брендовых вещей. Типа, зачем я сюда пришла, если нет брендов? Бесплатно отдаешь, а люди недовольны! Там было 800 вещей. Даже если бы каждая из них стоила по 1000 рублей, а они стоят намного дороже, - представляете, сколько это денег? У меня просто шок и психологическая травма", — заявила Самойлова в видеообращении к подписчикам в сторис.
Также девушка заявила, что после такого отношения людей она никогда не будет проводить подобные акции.
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