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В уфимской больнице пожилая пациентка три часа лежала на полу
Следственные органы Башкирии выясняют, по какой причине 80-летняя пациентка больницы Уфы три часа лежала на полу, и ей, предположительно, не оказывали... РИА Новости, 28.09.2020
2020-09-28T16:55
2020-09-28T16:55
минздрав башкирии
уфа
происшествия
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<strong>УФА, 28 сен – РИА Новости.</strong> Следственные органы Башкирии выясняют, по какой причине 80-летняя пациентка больницы <a href="http://ria.ru/location_Ufa/" target="_blank" data-auto="true">Уфы</a> три часа лежала на полу, и ей, предположительно, не оказывали медицинскую помощь, сообщает башкирский следком.Ранее в социальных сетях была опубликована видеозапись из палаты городской больницы №18 города Уфы, где пожилая женщина лежит на полу и стонет. При этом к пациентке никто из медперсонала не подходит, дверь в палату закрыта. Видео сняла женщина, лежавшая в соседней кровати. Сообщается, что в отделении больницы лежат пациенты с разными заболеваниями, но у всех диагностировали коронавирусную инфекцию.После этого <a href="http://ria.ru/organization_Minzdrav_Bashkirii/" target="_blank" data-auto="true">минздрав Башкирии</a> опубликовал комментарий главного врача больницы Жулдыбая Иржанова, который рассказал, что руки женщины, в связи с поведенческими расстройствами, были зафиксированы, но она сама развязала завязки и, перекатившись на бок, упала с кровати. "Через короткое время подошли лечащий врач, сотрудники отделения и подняли пациентку на кровать", - говорит главврач в видеокомментарии.Следственные органы Башкирии в понедельник сообщили, что "в ходе мониторинга социальных сетей выявили информацию о том, что в городской клинической больнице №18 Уфы 80-летняя пациентка лежала на полу, и в течение трех часов никто из медицинского персонала не подошел ей помочь"
https://ria.ru/20200819/1575955396.html
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уфа
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минздрав башкирии, уфа, происшествия

В уфимской больнице пожилая пациентка три часа лежала на полу

16:55 28.09.2020
12781
© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в фотобанкКапельницы
Капельницы - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
© РИА Новости / Варвара Гертье
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УФА, 28 сен – РИА Новости. Следственные органы Башкирии выясняют, по какой причине 80-летняя пациентка больницы Уфы три часа лежала на полу, и ей, предположительно, не оказывали медицинскую помощь, сообщает башкирский следком.
Ранее в социальных сетях была опубликована видеозапись из палаты городской больницы №18 города Уфы, где пожилая женщина лежит на полу и стонет. При этом к пациентке никто из медперсонала не подходит, дверь в палату закрыта. Видео сняла женщина, лежавшая в соседней кровати. Сообщается, что в отделении больницы лежат пациенты с разными заболеваниями, но у всех диагностировали коронавирусную инфекцию.
После этого минздрав Башкирии опубликовал комментарий главного врача больницы Жулдыбая Иржанова, который рассказал, что руки женщины, в связи с поведенческими расстройствами, были зафиксированы, но она сама развязала завязки и, перекатившись на бок, упала с кровати. "Через короткое время подошли лечащий врач, сотрудники отделения и подняли пациентку на кровать", - говорит главврач в видеокомментарии.
Следственные органы Башкирии в понедельник сообщили, что "в ходе мониторинга социальных сетей выявили информацию о том, что в городской клинической больнице №18 Уфы 80-летняя пациентка лежала на полу, и в течение трех часов никто из медицинского персонала не подошел ей помочь"
"По данному факту в следственном управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Башкортостан проводится доследственная проверка. Следователям предстоит опросить пациентов, руководство и работников медицинского учреждения, изучить должностные инструкции и иную организационно-распорядительную документацию, установить все причины и условия, способствующие произошедшему. В ходе проверки действиям (бездействию) руководства и работников больницы будет дана правовая оценка", - говорится в сообщении следственного управления СК по Башкирии.
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