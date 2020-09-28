https://ria.ru/20200928/bolnitsa-1577899924.html

В уфимской больнице пожилая пациентка три часа лежала на полу

Следственные органы Башкирии выясняют, по какой причине 80-летняя пациентка больницы Уфы три часа лежала на полу, и ей, предположительно, не оказывали... РИА Новости, 28.09.2020

2020-09-28T16:55

2020-09-28T16:55

2020-09-28T16:55

минздрав башкирии

уфа

происшествия

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<strong>УФА, 28 сен – РИА Новости.</strong> Следственные органы Башкирии выясняют, по какой причине 80-летняя пациентка больницы <a href="http://ria.ru/location_Ufa/" target="_blank" data-auto="true">Уфы</a> три часа лежала на полу, и ей, предположительно, не оказывали медицинскую помощь, сообщает башкирский следком.Ранее в социальных сетях была опубликована видеозапись из палаты городской больницы №18 города Уфы, где пожилая женщина лежит на полу и стонет. При этом к пациентке никто из медперсонала не подходит, дверь в палату закрыта. Видео сняла женщина, лежавшая в соседней кровати. Сообщается, что в отделении больницы лежат пациенты с разными заболеваниями, но у всех диагностировали коронавирусную инфекцию.После этого <a href="http://ria.ru/organization_Minzdrav_Bashkirii/" target="_blank" data-auto="true">минздрав Башкирии</a> опубликовал комментарий главного врача больницы Жулдыбая Иржанова, который рассказал, что руки женщины, в связи с поведенческими расстройствами, были зафиксированы, но она сама развязала завязки и, перекатившись на бок, упала с кровати. "Через короткое время подошли лечащий врач, сотрудники отделения и подняли пациентку на кровать", - говорит главврач в видеокомментарии.Следственные органы Башкирии в понедельник сообщили, что "в ходе мониторинга социальных сетей выявили информацию о том, что в городской клинической больнице №18 Уфы 80-летняя пациентка лежала на полу, и в течение трех часов никто из медицинского персонала не подошел ей помочь"

https://ria.ru/20200819/1575955396.html

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уфа

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

минздрав башкирии, уфа, происшествия