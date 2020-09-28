В уфимской больнице пожилая пациентка три часа лежала на полу
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УФА, 28 сен – РИА Новости. Следственные органы Башкирии выясняют, по какой причине 80-летняя пациентка больницы Уфы три часа лежала на полу, и ей, предположительно, не оказывали медицинскую помощь, сообщает башкирский следком.
Ранее в социальных сетях была опубликована видеозапись из палаты городской больницы №18 города Уфы, где пожилая женщина лежит на полу и стонет. При этом к пациентке никто из медперсонала не подходит, дверь в палату закрыта. Видео сняла женщина, лежавшая в соседней кровати. Сообщается, что в отделении больницы лежат пациенты с разными заболеваниями, но у всех диагностировали коронавирусную инфекцию.
После этого минздрав Башкирии опубликовал комментарий главного врача больницы Жулдыбая Иржанова, который рассказал, что руки женщины, в связи с поведенческими расстройствами, были зафиксированы, но она сама развязала завязки и, перекатившись на бок, упала с кровати. "Через короткое время подошли лечащий врач, сотрудники отделения и подняли пациентку на кровать", - говорит главврач в видеокомментарии.
Следственные органы Башкирии в понедельник сообщили, что "в ходе мониторинга социальных сетей выявили информацию о том, что в городской клинической больнице №18 Уфы 80-летняя пациентка лежала на полу, и в течение трех часов никто из медицинского персонала не подошел ей помочь"
"По данному факту в следственном управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Башкортостан проводится доследственная проверка. Следователям предстоит опросить пациентов, руководство и работников медицинского учреждения, изучить должностные инструкции и иную организационно-распорядительную документацию, установить все причины и условия, способствующие произошедшему. В ходе проверки действиям (бездействию) руководства и работников больницы будет дана правовая оценка", - говорится в сообщении следственного управления СК по Башкирии.