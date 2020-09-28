https://ria.ru/20200928/bilety-1577872100.html

Эксперты рассказали, когда выгоднее покупать авиабилеты на Новый год

Эксперты рассказали, сколько можно сэкономить, покупая авиабилеты на Новый год заранее, сообщает Туту.ру. РИА Новости, 28.09.2020

2020-09-28T11:31

2020-09-28T11:31

2020-09-28T11:31

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<strong>МОСКВА, 28 сен – РИА Новости. </strong>Эксперты рассказали, сколько можно сэкономить, покупая авиабилеты на Новый год заранее, сообщает Туту.ру.Специалисты аналитического центра сервиса изучили данные бронирований. Оказалось, что большинство пассажиров приобретают авиабилеты на новогодние праздники не больше, чем за полгода до вылета. Самые выгодные цены в Европу и ближнее зарубежье — при покупке за четыре-пять месяцев до каникул.Так, те, кто брал билеты в Европу в 2018 году для путешествия на Новый год-2019, при бронировании за квартал или полгода могли сократить свои расходы примерно вдвое по сравнению с теми, кто оплатил перелет в последний момент.При этом путешествующие по России не сильно выиграли от раннего бронирования: разница между стоимомостью при покупке за четыре месяца и три недели до вылета составила менее одного процента. А те, кто приобретал билеты за полгода и вовсе переплатили.Бронировать проездные документы на Новый год-2020 в Европу и страны дальнего зарубежья было выгоднее всего за четыре месяца, что позволяло сэкономить от четверти до трети бюджета на перелет. Отправиться в путешествие по России по дешевым билетам можно было, купив их месяцев за пять или же уже в декабре. Те, кто приобрел проездные документы за полгода, переплатили в среднем 28 процентов, а при еще более раннем бронировании — до 77 процентов.Статистика свидетельствует: самые дорогие билеты на новогодние праздники – с вылетом с 26 по 31 декабря. В начале января – дешевле, причем минимальная цена – в первый день месяца.

https://ria.ru/20200928/ingushetiya-1577648885.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туризм, авиабилеты, пассажиры, новости - туризм, новый год