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Туризм
https://ria.ru/20200928/bilety-1577872100.html
Эксперты рассказали, когда выгоднее покупать авиабилеты на Новый год
Эксперты рассказали, сколько можно сэкономить, покупая авиабилеты на Новый год заранее, сообщает Туту.ру. РИА Новости, 28.09.2020
2020-09-28T11:31
2020-09-28T11:31
туризм
туризм
авиабилеты
пассажиры
новости - туризм
новый год
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<strong>МОСКВА, 28 сен – РИА Новости. </strong>Эксперты рассказали, сколько можно сэкономить, покупая авиабилеты на Новый год заранее, сообщает Туту.ру.Специалисты аналитического центра сервиса изучили данные бронирований. Оказалось, что большинство пассажиров приобретают авиабилеты на новогодние праздники не больше, чем за полгода до вылета. Самые выгодные цены в Европу и ближнее зарубежье — при покупке за четыре-пять месяцев до каникул.Так, те, кто брал билеты в Европу в 2018 году для путешествия на Новый год-2019, при бронировании за квартал или полгода могли сократить свои расходы примерно вдвое по сравнению с теми, кто оплатил перелет в последний момент.При этом путешествующие по России не сильно выиграли от раннего бронирования: разница между стоимомостью при покупке за четыре месяца и три недели до вылета составила менее одного процента. А те, кто приобретал билеты за полгода и вовсе переплатили.Бронировать проездные документы на Новый год-2020 в Европу и страны дальнего зарубежья было выгоднее всего за четыре месяца, что позволяло сэкономить от четверти до трети бюджета на перелет. Отправиться в путешествие по России по дешевым билетам можно было, купив их месяцев за пять или же уже в декабре. Те, кто приобрел проездные документы за полгода, переплатили в среднем 28 процентов, а при еще более раннем бронировании — до 77 процентов.Статистика свидетельствует: самые дорогие билеты на новогодние праздники – с вылетом с 26 по 31 декабря. В начале января – дешевле, причем минимальная цена – в первый день месяца.
https://ria.ru/20200928/ingushetiya-1577648885.html
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туризм, авиабилеты, пассажиры, новости - туризм, новый год

Эксперты рассказали, когда выгоднее покупать авиабилеты на Новый год

11:31 28.09.2020
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкОтправление Деда Мороза в Санкт-Петербург
Отправление Деда Мороза в Санкт-Петербург - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 28 сен – РИА Новости. Эксперты рассказали, сколько можно сэкономить, покупая авиабилеты на Новый год заранее, сообщает Туту.ру.
Специалисты аналитического центра сервиса изучили данные бронирований. Оказалось, что большинство пассажиров приобретают авиабилеты на новогодние праздники не больше, чем за полгода до вылета. Самые выгодные цены в Европу и ближнее зарубежье — при покупке за четыре-пять месяцев до каникул.
Так, те, кто брал билеты в Европу в 2018 году для путешествия на Новый год-2019, при бронировании за квартал или полгода могли сократить свои расходы примерно вдвое по сравнению с теми, кто оплатил перелет в последний момент.
При этом путешествующие по России не сильно выиграли от раннего бронирования: разница между стоимомостью при покупке за четыре месяца и три недели до вылета составила менее одного процента. А те, кто приобретал билеты за полгода и вовсе переплатили.
Бронировать проездные документы на Новый год-2020 в Европу и страны дальнего зарубежья было выгоднее всего за четыре месяца, что позволяло сэкономить от четверти до трети бюджета на перелет. Отправиться в путешествие по России по дешевым билетам можно было, купив их месяцев за пять или же уже в декабре. Те, кто приобрел проездные документы за полгода, переплатили в среднем 28 процентов, а при еще более раннем бронировании — до 77 процентов.
Статистика свидетельствует: самые дорогие билеты на новогодние праздники – с вылетом с 26 по 31 декабря. В начале января – дешевле, причем минимальная цена – в первый день месяца.
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